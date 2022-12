Oberligist durch A-Junioren gut vertreten FC Hertha Wiesbach: Gemischtes Team scheitert in der Zwischenrunde

Während sich das RPS-Oberligateam des FC Hertha Wiesbach unter der Leitung von Trainer Michael Petry auf die restlichen Oberliga-spiele vorbereitet, bestritt am Wochenende ein aus Verbandsligaspielern und A-.Junioren gemischtes Team, Punkte fürs saarländische Hallenmasters zu holen. In Saarlouis beim Turnier des SSV Saarlouis scheiterte das von Zweitmannschaftsspieler Marvin Böbe angeführte Team erst in der Zwischenrunde, nachdem es zuvor seine Vorrundengruppe als Sieger abschloss. "Dabei hat uns der knappe 3:2-Erfolg über den späteren Turniersieger SV Elversberg II gefreut, weil da einige frühere Wiesbacher Spieler mitwirkten", sagte Böbe nach dem Zwischenrunden-aus. am Sonntag musste sich das mit drei Verbandsligaspielern verstärkte U19-Team zwei Mal mit 3:4 beugen. Zunächst war Saarlandligist FV Schwalbach um ein Tor besser, dann setzte sich Verbandsligist SG Lebach-Landsweiler mit diesem Ergebnis durch. "Trotz des guten Abschneidens überwiegt nach zwei so knappen Niederlagen die Enttäuschung, weil noch mehr drin war. Im letzten spiel bekommen wir in der Schlussphase einen Strafstoß, verschießen den und machen auch den Abpraller nicht rein. Im Gegenzug fällt die Entscheidung für Lebach. Da war noch mehr drin", sagte Böbe nach dem Spiel.