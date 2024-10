Oberligaderby in Spelle

Beide Teams sind noch in Schlagweite zur Tabellenspitze, der Verlierer wird zurückfallen.

Für Thorsten Marunde-Wehmann, der die Bersenbrücker weiterhin als Interimstrainer betreut, verfügen die Speller über eine erfahrene Mannschaft, bei der viele Akteure schon längere Zeit zusammenspielen. Aus seiner Sicht sind die Abgänge in Spelle durch die Neuzugänge gleichwertig ersetzt worden, das Team sei aber, ähnlich wie seine Mannschaft, auf der Suche nach Konstanz.

"Wir müssen uns auf ein intensives Spiel vorbereiten, die Zuschauer werden das Stadion zum Glühen bringen" so Marunde-Wehmann, der sein Team aber entsprechend vorbereiten wird. Es werde am Ende auf die "Basics" wie Laufbereitschaft und Zweikampfstärke ankommen. Die Speller Heimsiege gegen die Topteams von Hildesheim und Heeslingen zeigen, was die Bersenbrücker heute abend erwartet.