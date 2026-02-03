Oberliga Westfalen - die Wintertransfers 2025/26

FuPa Westfalen gibt euch einen Überblick, welche Wintertransfers im westfälischen Amateuroberhaus getätigt wurden:
1. FC Gievenbeck
Zugänge: -
Abgänge: -
ASC 09 Dortmund
Zugänge: Luca Hitzegrad (eigene U19)
Abgänge: Anes Dziho (Sportfreunde Lotte), Mihajlo Mihajlovic (SV Brackel 06)
DSC Arminia Bielefeld II
Zugänge: Hassan Mohamad (SC Paderborn 07 II), Mohammed Berjaoui (SV Tasmania Berlin)
Abgänge: Volodymyr Dehtiarov (SC Peckeloh), Jeyhun Hajiyev (Türkspor Dortmund), Vincent Ocansey (Leihe, Erzgebirge Aue)
Eintracht Rheine
Zugänge: Krenar Krasniqi (vereinslos/University of Alabama at Birmingham/USA, bereits im November)
Abgänge: Bennet Wesselkämper (SV Mesum), Marcel Pieper (Ziel unbekannt), Noah Kosthorst (SpVg Schonnebeck), Luca de Angelis (Hombrucher SV)
Rot Weiss Ahlen
Zugänge: Philimon Tawiah (vereinslos, zuletzt FC Gütersloh, bereits im November), Aaron Osei Bonsu (vereinslos, zuletzt Al-Dhafra FC, bereits im November), Gideon Guzy (vereinslos , zuletzt Fortuna Düsseldorf U23, bereits im November), Jan-Nzeba Bost (Leihe, VfL Bochum II), Iskender Aslan (Leihe, SC Wiedenbrück), Keleb Nwubani (VfL Bochum II), Bernad Gllogjani (Türkspor Dortmund), Franko Uzelac (SF Lotte), Marc Heider (Sportfreunde Lotte), Oktay Dal (Eintracht Hohkeppel), Jan Holldack (1. FC Bocholt), Lukas van Ingen (vereinslos, zuvor Eintracht Hohkeppel)
Abgänge: Mattias Hanchard (Chattanooga FC/USA), Dominik Limprecht (Dynamo Schwerin), Murat Keskinkilic (BSV Schüren), Martin Baudelet (Ziel unbekannt), Mika Kruphölter (ASK Ahlen), Kevin Freiberger (Viktoria Rietberg), Edon Rizaj (TuS Ennepetal), Sergio Gucciardo (SC Peckeloh), Hakan Sezer (SV Westfalia Soest), Veith Walde (Ziel unbekannt)
SC Preußen Münster II
Zugänge: -
Abgänge: Melih Sayin (Sportfreunde Siegen), Marvin Schulz (Leihe, SV Sandhausen)
SC Verl II
Zugänge: Ledion Duriqi (U19 TSV Havelse)
Abgänge: Anes Spago (FC Lennestadt), Luis Mensendiek (FC Kaunitz), Noah Heim (Wuppertaler SV), Josiah Patruno-Nwankwo (SV Lippstadt 08)
SG Finnentrop/Bamenohl
Zugänge: -
Abgänge: Alex Taach (SC Fliesteden/bereits im Oktober), Robin Bönner (TuS Sundern), Leandro Fünfsinn (VfB Wissen), Jan Klingenspor (SC Drolshagen)
SG Wattenscheid 09
Zugänge: -
Abgänge: Noah Ljakic (Mengede 08/20)
SpVgg Vreden
Zugänge: -
Abgänge: Kevin Meise (FC Epe)
SpVgg Erkenschwick
Zugänge: Yehor Koniuchenko (SC Paderborn 07 U19), Leonardo Twumasi (Türkspor Dortmund), Henry Haferkorn (USA)
Abgänge: Cem-Ali Dogan (BSV Schüren), Elmar Skrijelj (VfL Kamen), Devin Ugur (VfL Kamen), Phil Britscho (SC Velbert)
SV Lippstadt 08
Zugänge: Josiah Patruno-Nwankwo (SC Verl II)
Abgänge: -
SV Schermbeck
Zugänge: Tolga Özdemir (VfL Bochum II), Kingsley Marcinek (KFC Uerdingen), Divine Boafo (VfL BochumII), Noah Koch (KFC Uerdingen), Kaspar Harbering (Leihe, 1. FC Bocholt), Adrian Juko (DJK TuS Hordel U19)
Abgänge: Ibuki Noguchi (KFC Uerdingen), Sergen Yüksekdag (Ziel unbekannt), Sebastian Speen (VfL Speldorf), Roque David Sartory (Leihe, FC Marl), Tyler Mehnert (Leihe, FC Marl), Sergen Yüksegdag (SV Burgsteinfurt), Miles Colin Kappler (SC Hassel), Timur Karagülmez (SSV Buer), Fynn Broos (DJK TuS Hordel)
Westfalia Rhynern
Zugänge: Henrik Koch (Leihe, SC Paderborn 07 II)
Abgänge: Mergim Deljiu (Beckumer SpVg), Justin Braun (SVE Heessen)
TSG Sprockhövel
Zugänge: -
Abgänge: Soichiro Goto (Ziel unbekannt), Matti Pickel (Studium in den USA), Younes Puppendahl (Ziel unbekannt), Joshua Perea Torres (SV Hohenlimburg)
Victoria Clarholz
Zugänge: Magnus Buschmeier (USA)
Abgänge: Erik Bienek (Aramäer Rheda-Wiedenbrück), Damian Biniek (SF Ostinghausen)
Türkspor Dortmund
Zugänge: Jeyhun Hajiyev (DSC Arminia Bielefeld II)
Abgänge: Anil Özgen (VfB Bottrop), Pascal Kubina (SSVg Velbert II), Deniz Michalik (Dostlukspor/Türkei), Koray Dag (Orduspor FK/Türkei), Bernad Gllogjani (RW Ahlen), Joel Westheide (TuS Ennepetal), Leonardo David Twumasi (SpVgg Erkenschwick), Egzon Jusufi (Ziel unbekannt), Melvin Poms (Ziel unbekannt)
TuS Ennepetal
Zugänge: Sascha Kibungu (vereinslos, zuletzt 1. FC Düren), Francesco Santacroce-Di Gregorio (Fortuna Köln II), Edon Rizaj (RW Ahlen), Joel Westheide (Türkspor Dortnund)
Abgänge: Christian Antwi-Adjej (Co-Trainer TSG Sprockhövel), Armel-Aurel Nkam (Concordia Wiemelhausen), Stanley Antwi-Adjej (SV Ararat Gevelsberg), Ramin Shabani (SpVg Hagen 11), Julian Kray (SC Velbert)
TuS Hiltrup
Zugänge: -
Abgänge: -