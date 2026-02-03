Oberliga Westfalen - die Wintertransfers 2025/26

– Foto: Andreas Santner

Eintracht Rheine

Zugänge: Krenar Krasniqi (vereinslos/University of Alabama at Birmingham/USA, bereits im November)

Abgänge: Bennet Wesselkämper (SV Mesum), Marcel Pieper (Ziel unbekannt), Noah Kosthorst (SpVg Schonnebeck), Luca de Angelis (Hombrucher SV)





Rot Weiss Ahlen

Zugänge: Philimon Tawiah (vereinslos, zuletzt FC Gütersloh, bereits im November), Aaron Osei Bonsu (vereinslos, zuletzt Al-Dhafra FC, bereits im November), Gideon Guzy (vereinslos , zuletzt Fortuna Düsseldorf U23, bereits im November), Jan-Nzeba Bost (Leihe, VfL Bochum II), Iskender Aslan (Leihe, SC Wiedenbrück), Keleb Nwubani (VfL Bochum II), Bernad Gllogjani (Türkspor Dortmund), Franko Uzelac (SF Lotte), Marc Heider (Sportfreunde Lotte), Oktay Dal (Eintracht Hohkeppel), Jan Holldack (1. FC Bocholt), Lukas van Ingen (vereinslos, zuvor Eintracht Hohkeppel)

Abgänge: Mattias Hanchard (Chattanooga FC/USA), Dominik Limprecht (Dynamo Schwerin), Murat Keskinkilic (BSV Schüren), Martin Baudelet (Ziel unbekannt), Mika Kruphölter (ASK Ahlen), Kevin Freiberger (Viktoria Rietberg), Edon Rizaj (TuS Ennepetal), Sergio Gucciardo (SC Peckeloh), Hakan Sezer (SV Westfalia Soest), Veith Walde (Ziel unbekannt)



SC Preußen Münster II

Zugänge: -

Abgänge: Melih Sayin (Sportfreunde Siegen), Marvin Schulz (Leihe, SV Sandhausen)



SC Verl II

Zugänge: Ledion Duriqi (U19 TSV Havelse)

Abgänge: Anes Spago (FC Lennestadt), Luis Mensendiek (FC Kaunitz), Noah Heim (Wuppertaler SV), Josiah Patruno-Nwankwo (SV Lippstadt 08)



SG Finnentrop/Bamenohl

Zugänge: -

Abgänge: Alex Taach (SC Fliesteden/bereits im Oktober), Robin Bönner (TuS Sundern), Leandro Fünfsinn (VfB Wissen), Jan Klingenspor (SC Drolshagen)



SG Wattenscheid 09

Zugänge: -

Abgänge: Noah Ljakic (Mengede 08/20)



SpVgg Vreden

Zugänge: -

Abgänge: Kevin Meise (FC Epe)



SpVgg Erkenschwick

Zugänge: Yehor Koniuchenko (SC Paderborn 07 U19), Leonardo Twumasi (Türkspor Dortmund), Henry Haferkorn (USA)

Abgänge: Cem-Ali Dogan (BSV Schüren), Elmar Skrijelj (VfL Kamen), Devin Ugur (VfL Kamen), Phil Britscho (SC Velbert)



SV Lippstadt 08

Zugänge: Josiah Patruno-Nwankwo (SC Verl II)

Abgänge: -



SV Schermbeck

Zugänge: Tolga Özdemir (VfL Bochum II), Kingsley Marcinek (KFC Uerdingen), Divine Boafo (VfL BochumII), Noah Koch (KFC Uerdingen), Kaspar Harbering (Leihe, 1. FC Bocholt), Adrian Juko (DJK TuS Hordel U19)

Abgänge: Ibuki Noguchi (KFC Uerdingen), Sergen Yüksekdag (Ziel unbekannt), Sebastian Speen (VfL Speldorf), Roque David Sartory (Leihe, FC Marl), Tyler Mehnert (Leihe, FC Marl), Sergen Yüksegdag (SV Burgsteinfurt), Miles Colin Kappler (SC Hassel), Timur Karagülmez (SSV Buer), Fynn Broos (DJK TuS Hordel)



Westfalia Rhynern

Zugänge: Henrik Koch (Leihe, SC Paderborn 07 II)

Abgänge: Mergim Deljiu (Beckumer SpVg), Justin Braun (SVE Heessen)



TSG Sprockhövel

Zugänge: -

Abgänge: Soichiro Goto (Ziel unbekannt), Matti Pickel (Studium in den USA), Younes Puppendahl (Ziel unbekannt), Joshua Perea Torres (SV Hohenlimburg)



Victoria Clarholz

Zugänge: Magnus Buschmeier (USA)

Abgänge: Erik Bienek (Aramäer Rheda-Wiedenbrück), Damian Biniek (SF Ostinghausen)



Türkspor Dortmund

Zugänge: Jeyhun Hajiyev (DSC Arminia Bielefeld II)

Abgänge: Anil Özgen (VfB Bottrop), Pascal Kubina (SSVg Velbert II), Deniz Michalik (Dostlukspor/Türkei), Koray Dag (Orduspor FK/Türkei), Bernad Gllogjani (RW Ahlen), Joel Westheide (TuS Ennepetal), Leonardo David Twumasi (SpVgg Erkenschwick), Egzon Jusufi (Ziel unbekannt), Melvin Poms (Ziel unbekannt)



TuS Ennepetal

Zugänge: Sascha Kibungu (vereinslos, zuletzt 1. FC Düren), Francesco Santacroce-Di Gregorio (Fortuna Köln II), Edon Rizaj (RW Ahlen), Joel Westheide (Türkspor Dortnund)

Abgänge: Christian Antwi-Adjej (Co-Trainer TSG Sprockhövel), Armel-Aurel Nkam (Concordia Wiemelhausen), Stanley Antwi-Adjej (SV Ararat Gevelsberg), Ramin Shabani (SpVg Hagen 11), Julian Kray (SC Velbert)



TuS Hiltrup

Zugänge: -

Abgänge: -