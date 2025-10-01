Icon League-Engagement: Oberligist trennt sich von Keeper

In der Pressemitteilung heißt es: "Alex hat sich dazu entschieden, seine sportlichen Prioritäten auf das Format der Icon League auszurichten. Die Teilnahme an der Icon League lässt sich nicht mit dem Trainings- und Spielbetrieb in der Oberliga vereinbaren, da es in dieser Saison zu erheblichen terminlichen Überschneidungen kommt. Eine Mitwirkung an den Zielen unseres Teams im ursprünglich vereinbarten Umfang ist für Alex dadurch nicht mehr möglich. Wir bedanken uns bei Alex für seinen bisherigen Einsatz im Trikot der SG Finnentrop/Bamenohl sowie für den offenen und transparenten Umgang in den Gesprächen. Selbstverständlich werden wir ihm im Winter keine Steine in den Weg legen, sollte sich eine passende Möglichkeit für einen Vereinswechsel ergeben."

Zur ganzen Wahrheit gehört, dass der 24-jährige Keeper quasi nicht mehr benötigt wird. Im Sommer 2023 hatte Finnentrop/Bamenohl Taach vom FSV Gerlingen geholt, wo der junge Schlussmann bereits zwei Jahre Stammkeeper in der Westfalen- bzw. Landesliga war. Nach der schweren Verletzung von Bamenohls Stammkeeper Armend Shaqiri stand Taach ab März 2024 fast durchgängig im Tor und verlängerte daraufhin stets seinen Vertrag halbjährig aufgrund der ungewissen Situation um Shaqiri.