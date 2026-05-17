 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Oberliga Westfalen - der 36. Spieltag im Liveticker

Alle neun Partien des 36. Spieltags am Sonntagnachmittag.

von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
Das Hinspiel gewann Wattenscheid mit 2:0 in Aplerbeck.
Das Hinspiel gewann Wattenscheid mit 2:0 in Aplerbeck. – Foto: Maik Matheus | SGW09

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Oberliga Westfalen
Türkspor Dortmund
RW Ahlen
SV Lippstadt 08
SG Wattenscheid 09

Den Auftakt macht das Topspiel zwischen der SG Wattenscheid 09 und dem ASC 09 Dortmund um 13 Uhr. Die Ausgangslage ist bekanntlich nicht ganz klar, da das abgebrochene Auswärtsspiel der Wattenscheider in Schermbeck noch am Grünen Tisch entschieden werden muss. Klar ist aber, der Sieger der Partie geht als Favorit in die letzten beiden Spieltage.

Der SV Westfalia Rhynern möchte beim TuS Ennepetal dem Aufstieg und der mit dem Einzug in den DFB-Pokal verbundenen Meisterschaft näherkommen. Der SV Lippstadt 08 braucht einen Dreier im schweren Auswärtsspiel beim TSV Victoria Clarholz, um die Aufstiegschancen aufrechtzuerhalten.

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Im Abstiegskampf erwartet Schlusslicht SG Finnentrop/Bamenohl den FC Eintracht Rheine und Türkspor Dortmund den DSC Arminia Bielefeld II. Rot Weiss Ahlen ist beim SC Verl II gefordert. Der Verlierer des "Sechs-Punkte-Spiels" zwischen der SpVgg Vreden und dem SV Schermbeck muss weiter nach unten schauen.

In Münster steht das Derby zwischen dem 1. FC Gievenbeck und dem TuS Hiltrup auf dem Programm. Vor drei Tagen standen sich beide im Kreispokalfinale gegenüber. Der TuS triumphierte im Elfmeterschießen und braucht heute unbedingt Punkte gegen den Abstieg.

Last but not least stehen sich der SC Preußen Münster II und die SpVgg Erkenschwick gegenüber.

>>> AKTUALISIEREN

Die Partien des 36. Spieltags:

Heute, 13:00 Uhr
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
3
0

SG Wattenscheid 09 – ASC 09 Dortmund
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Serhat Kacmaz, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Tom Sindermann, Eduard Renke, Berkan Firat, Steve Tunga, Robert Tochukwu Nnaji, Finn Wortmann, Kevin Schacht - Co-Trainer: Florian Bartel - spielender Co-Trainer: Nico Buckmaier
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Robert Hilsmann, Keanu Diskau, Mats Wilkesmann, Lars Warschewski, Jannik Urban, Elias Boadi Opoku, Rafael Camprobin, Maximilian Podehl, Lewin Alexander D Hone - Trainer: Rafik Halim - Trainer: Hamza El Hamdi

Heute, 14:30 Uhr
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
14:30live
1. FC Gievenbeck - TuS Hiltrup

Heute, 15:00 Uhr
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
15:00live
Victoria Clarholz - SV Lippstadt 08

Heute, 15:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
15:00live
SC Preußen Münster II - SpVgg Erkenschwick

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
15:00live
SpVgg Vreden - SV Schermbeck

Heute, 15:30 Uhr
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
15:30live
TuS Ennepetal - Westfalia Rhynern

Heute, 15:00 Uhr
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
15:00live
Türkspor Dortmund - DSC Arminia Bielefeld II

Heute, 15:30 Uhr
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
15:30live
SG Finnentrop/Bamenohl - Eintracht Rheine

Heute, 16:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl II
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
16:00live
SC Verl II - RW Ahlen