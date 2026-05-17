Oberliga Westfalen - der 36. Spieltag im Liveticker

Den Auftakt macht das Topspiel zwischen der SG Wattenscheid 09 und dem ASC 09 Dortmund um 13 Uhr. Die Ausgangslage ist bekanntlich nicht ganz klar, da das abgebrochene Auswärtsspiel der Wattenscheider in Schermbeck noch am Grünen Tisch entschieden werden muss. Klar ist aber, der Sieger der Partie geht als Favorit in die letzten beiden Spieltage.
Der SV Westfalia Rhynern möchte beim TuS Ennepetal dem Aufstieg und der mit dem Einzug in den DFB-Pokal verbundenen Meisterschaft näherkommen. Der SV Lippstadt 08 braucht einen Dreier im schweren Auswärtsspiel beim TSV Victoria Clarholz, um die Aufstiegschancen aufrechtzuerhalten.
Im Abstiegskampf erwartet Schlusslicht SG Finnentrop/Bamenohl den FC Eintracht Rheine und Türkspor Dortmund den DSC Arminia Bielefeld II. Rot Weiss Ahlen ist beim SC Verl II gefordert. Der Verlierer des "Sechs-Punkte-Spiels" zwischen der SpVgg Vreden und dem SV Schermbeck muss weiter nach unten schauen.
In Münster steht das Derby zwischen dem 1. FC Gievenbeck und dem TuS Hiltrup auf dem Programm. Vor drei Tagen standen sich beide im Kreispokalfinale gegenüber. Der TuS triumphierte im Elfmeterschießen und braucht heute unbedingt Punkte gegen den Abstieg.
Last but not least stehen sich der SC Preußen Münster II und die SpVgg Erkenschwick gegenüber.
Die Partien des 36. Spieltags:
SG Wattenscheid 09 – ASC 09 Dortmund
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Serhat Kacmaz, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Tom Sindermann, Eduard Renke, Berkan Firat, Steve Tunga, Robert Tochukwu Nnaji, Finn Wortmann, Kevin Schacht - Co-Trainer: Florian Bartel - spielender Co-Trainer: Nico Buckmaier
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Robert Hilsmann, Keanu Diskau, Mats Wilkesmann, Lars Warschewski, Jannik Urban, Elias Boadi Opoku, Rafael Camprobin, Maximilian Podehl, Lewin Alexander D Hone - Trainer: Rafik Halim - Trainer: Hamza El Hamdi