Oberliga Westfalen - der 36. Spieltag im Liveticker

Das Hinspiel gewann Wattenscheid mit 2:0 in Aplerbeck. – Foto: Maik Matheus | SGW09

Den Auftakt macht das Topspiel zwischen der SG Wattenscheid 09 und dem ASC 09 Dortmund um 13 Uhr. Die Ausgangslage ist bekanntlich nicht ganz klar, da das abgebrochene Auswärtsspiel der Wattenscheider in Schermbeck noch am Grünen Tisch entschieden werden muss. Klar ist aber, der Sieger der Partie geht als Favorit in die letzten beiden Spieltage.

Der SV Westfalia Rhynern möchte beim TuS Ennepetal dem Aufstieg und der mit dem Einzug in den DFB-Pokal verbundenen Meisterschaft näherkommen. Der SV Lippstadt 08 braucht einen Dreier im schweren Auswärtsspiel beim TSV Victoria Clarholz, um die Aufstiegschancen aufrechtzuerhalten.