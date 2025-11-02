 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Von den vergangenen elf Duellen konnte Rheine gegen Münster II nur einmal das Münsterland-Derby gewinnen.
Von den vergangenen elf Duellen konnte Rheine gegen Münster II nur einmal das Münsterland-Derby gewinnen. – Foto: Hardy Krebs

Oberliga Westfalen - der 13. Spieltag im Liveticker

Acht Partien am Sonntagnachmittag.

Am Freitagabend legte der SV Westfalia Rhynern eindrucksvoll vor und schenkte zuhause dem TSV Victoria Clarholz vier Buden ein. Die Ostwestfalen hatten in den vergangenen vier Partien lediglich drei Gegentore kassiert, waren im "Sechs-Punkte-Spiel" im oberen Drittel aber letztlich chancenlos. Nachdem zwar der Ausgleich gelungen war und in der 28. Minute vergeblich ein vermeintlich berechtigter Foulelfmeter gefordert wurde, entschied der Hammer Stadtteilverein die Partie durch einen Doppelpack kurz vor der Pause. Kapitän Michael Wiese machte seinen Fehler beim Gegentor wieder wett und machte in der 60. Spielminute per Kopf zum 4:1 den Deckel drauf.

Rhynern hoffte heute nun auf Ausrutscher der Konkurrenten im Aufstiegskampf. Die SG Wattenscheid 09 reist zum DSC Arminia Bielefeld II, der ASC 09 Dortmund hat die SpVgg Erkenschwick zu Gast und der SV Lippstadt 08 tritt bei Kellerkind SV Schermbeck an. Auch der SC Preußen Münster II möchte oben dran bleiben und im Münsterland-Derby beim FC Eintracht Rheine dreifach punkten.

Im Abstiegskampf kann der TuS Hiltrup drei "Big Points" einfahren, wenn das Heimspiel gegen Schlusslicht TuS Ennepetal erfolgreich bestritten wird. Auch der SC Verl II braucht Zählbares zuhause gegen die SpVgg Vreden.

Die TSG Sprockhövel möchte den 5:0-Erfolg zuhause gegen die SG Finnentrop/Bamenohl vergolden und ins sichere Mittelfeld vorrücken. Ebenso Türkspor Dortmund den wichtigen 4:2-Heimsieg gegen Ahlen im schweren Auswärtsspiel beim 1. FC Gievenbeck. Um den Club von Mäzen Dr. Akin Kara gibt es aktuell wieder Negativ-Schlagzeilen.

Heute, 14:15 Uhr
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
14:15live
Eintracht Rheine - SC Preußen Münster II

Heute, 14:30 Uhr
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
14:30live
1. FC Gievenbeck - Türkspor Dortmund

Heute, 15:00 Uhr
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
15:00live
TSG Sprockhövel - SG Finnentrop/Bamenohl

Heute, 15:00 Uhr
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
15:00live
ASC 09 Dortmund - SpVgg Erkenschwick

Heute, 15:30 Uhr
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
15:30live
SV Schermbeck - SV Lippstadt 08

Heute, 15:00 Uhr
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia II
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
15:00live
DSC Arminia Bielefeld II - SG Wattenscheid 09

Heute, 16:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl II
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
16:00live
SC Verl II - SpVgg Vreden

Heute, 14:30 Uhr
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
14:30live
TuS Hiltrup - TuS Ennepetal

Fr., 31.10.2025, 19:30 Uhr
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
4
1
Abpfiff

Westfalia Rhynern – Victoria Clarholz 4:1
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese (71. Semih Tirgil), Patrick Franke (63. Elias Kourouma), Finn Schubert, Philipp Ratz, Julius Woitaschek, Jonah Wagner, Connor Mc Leod (63. Rafael-Miguel Lopez-Zapata), Wladimir Wagner (80. Georges Arthur Baya Baya), Johannes Thiemann, Kerim Yüksel Karyagdi (63. Akhim Seber) - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
Victoria Clarholz: Paul-Gabriel Fleseriu, Linus Kahraman, Markus Baum (46. Hakan Kocabas), Janis Büscher (71. Marco Pollmann), Julian Linnemann, Sinan Aygün, Samy Benmbarek (10. Deniz Aygün), Philpp Lamkemeyer, Can Yilmaz, Arian Papenfort (67. Leon van der Veen), Nick Flock (80. Malte Schulte) - Trainer: Christian Lichte - Co-Trainer: Sascha Otte
Schiedsrichter: Florian Exner (Bielefeld) - Zuschauer: 269
Tore: 1:0 Kerim Yüksel Karyagdi (5.), 1:1 Nick Flock (16.), 2:1 Johannes Thiemann (41.), 3:1 Wladimir Wagner (44.), 4:1 Michael Wiese (60.)

