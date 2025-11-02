Oberliga Westfalen - der 13. Spieltag im Liveticker

Am Freitagabend legte der SV Westfalia Rhynern eindrucksvoll vor und schenkte zuhause dem TSV Victoria Clarholz vier Buden ein. Die Ostwestfalen hatten in den vergangenen vier Partien lediglich drei Gegentore kassiert, waren im "Sechs-Punkte-Spiel" im oberen Drittel aber letztlich chancenlos. Nachdem zwar der Ausgleich gelungen war und in der 28. Minute vergeblich ein vermeintlich berechtigter Foulelfmeter gefordert wurde, entschied der Hammer Stadtteilverein die Partie durch einen Doppelpack kurz vor der Pause. Kapitän Michael Wiese machte seinen Fehler beim Gegentor wieder wett und machte in der 60. Spielminute per Kopf zum 4:1 den Deckel drauf.

Rhynern hoffte heute nun auf Ausrutscher der Konkurrenten im Aufstiegskampf. Die SG Wattenscheid 09 reist zum DSC Arminia Bielefeld II, der ASC 09 Dortmund hat die SpVgg Erkenschwick zu Gast und der SV Lippstadt 08 tritt bei Kellerkind SV Schermbeck an. Auch der SC Preußen Münster II möchte oben dran bleiben und im Münsterland-Derby beim FC Eintracht Rheine dreifach punkten.