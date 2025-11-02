Oberliga Westfalen - der 13. Spieltag im Liveticker

Am Freitagabend legte der SV Westfalia Rhynern eindrucksvoll vor und schenkte zuhause dem TSV Victoria Clarholz vier Buden ein. Die Ostwestfalen hatten in den vergangenen vier Partien lediglich drei Gegentore kassiert, waren im "Sechs-Punkte-Spiel" im oberen Drittel aber letztlich chancenlos. Nachdem zwar der Ausgleich gelungen war und in der 28. Minute vergeblich ein vermeintlich berechtigter Foulelfmeter gefordert wurde, entschied der Hammer Stadtteilverein die Partie durch einen Doppelpack kurz vor der Pause. Kapitän Michael Wiese machte seinen Fehler beim Gegentor wieder wett und machte in der 60. Spielminute per Kopf zum 4:1 den Deckel drauf.
Rhynern hoffte heute nun auf Ausrutscher der Konkurrenten im Aufstiegskampf. Die SG Wattenscheid 09 reist zum DSC Arminia Bielefeld II, der ASC 09 Dortmund hat die SpVgg Erkenschwick zu Gast und der SV Lippstadt 08 tritt bei Kellerkind SV Schermbeck an. Auch der SC Preußen Münster II möchte oben dran bleiben und im Münsterland-Derby beim FC Eintracht Rheine dreifach punkten.
Im Abstiegskampf kann der TuS Hiltrup drei "Big Points" einfahren, wenn das Heimspiel gegen Schlusslicht TuS Ennepetal erfolgreich bestritten wird. Auch der SC Verl II braucht Zählbares zuhause gegen die SpVgg Vreden.
Die TSG Sprockhövel möchte den 5:0-Erfolg zuhause gegen die SG Finnentrop/Bamenohl vergolden und ins sichere Mittelfeld vorrücken. Ebenso Türkspor Dortmund den wichtigen 4:2-Heimsieg gegen Ahlen im schweren Auswärtsspiel beim 1. FC Gievenbeck. Um den Club von Mäzen Dr. Akin Kara gibt es aktuell wieder Negativ-Schlagzeilen.
Westfalia Rhynern – Victoria Clarholz 4:1
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese (71. Semih Tirgil), Patrick Franke (63. Elias Kourouma), Finn Schubert, Philipp Ratz, Julius Woitaschek, Jonah Wagner, Connor Mc Leod (63. Rafael-Miguel Lopez-Zapata), Wladimir Wagner (80. Georges Arthur Baya Baya), Johannes Thiemann, Kerim Yüksel Karyagdi (63. Akhim Seber) - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
Victoria Clarholz: Paul-Gabriel Fleseriu, Linus Kahraman, Markus Baum (46. Hakan Kocabas), Janis Büscher (71. Marco Pollmann), Julian Linnemann, Sinan Aygün, Samy Benmbarek (10. Deniz Aygün), Philpp Lamkemeyer, Can Yilmaz, Arian Papenfort (67. Leon van der Veen), Nick Flock (80. Malte Schulte) - Trainer: Christian Lichte - Co-Trainer: Sascha Otte
Schiedsrichter: Florian Exner (Bielefeld) - Zuschauer: 269
Tore: 1:0 Kerim Yüksel Karyagdi (5.), 1:1 Nick Flock (16.), 2:1 Johannes Thiemann (41.), 3:1 Wladimir Wagner (44.), 4:1 Michael Wiese (60.)