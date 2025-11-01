– Foto: Maik Matheus | SGW09

Wieder Negativ-Schlagzeilen um Dortmunder Oberligist Türkspor Dortmund hat keine Spielstätte mehr.

Neben dem inzwischen aufgelösten TuS Bövinghausen ist Türkspor Dortmund immer wieder ein Garant für Schlagzeilen. Nach dem vorzeitigen Rückzug aus der Regionalliga West schien sich alles rund um den türkischstämmigen Verein um Mäzen Dr. Akin Kara beruhigt und stabilisiert zu haben. Doch nun berichtet die Lokalpresse "Ruhr Nachrichten", dass die Stadt Dortmund dem Oberligisten, der auch mit sechs Jugendmannschaften am Spielbetrieb teilnimmt, die Spielstätte gekündigt hat. Grund ist eine offene Forderung in Höhe von 11.000 EUR, wie Kara selbst einräumt.

Türkspor Dortmund besitzt ab sofort keine Nutzungsrechte mehr für den Mendesportplatz. Im Schreiben der Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund, das den "Ruhr Nachrichten" vorliegt, heißt es, dass dem Verein kein Zutritt mehr zu den Räumlichkeiten gewährt und kein Strom mehr für die Flutlichtanlage bereitgestellt werde. Kara sagt, dass es sich bei den Forderungen „im Wesentlichen“ um an die Stadt zu zahlende Beteiligungen an Eintrittsgeldern aus den Jahren 2020 bis 2024 handele. Diese seien nachträglich geschätzt worden - „ohne klare Berechnungsgrundlage", so der Türkspor-Boss. Hinzu kämen „kleinere Rückstände aus Pachtzahlungen“. Karas Angebot an die Stadt, den Betrag in Raten zurückzuzahlen, sei ohne Gründe abgelehnt worden.