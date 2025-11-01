Wieder Negativ-Schlagzeilen um Dortmunder Oberligist

Neben dem inzwischen aufgelösten TuS Bövinghausen ist Türkspor Dortmund immer wieder ein Garant für Schlagzeilen. Nach dem vorzeitigen Rückzug aus der Regionalliga West schien sich alles rund um den türkischstämmigen Verein um Mäzen Dr. Akin Kara beruhigt und stabilisiert zu haben. Doch nun berichtet die Lokalpresse "Ruhr Nachrichten", dass die Stadt Dortmund dem Oberligisten, der auch mit sechs Jugendmannschaften am Spielbetrieb teilnimmt, die Spielstätte gekündigt hat. Grund ist eine offene Forderung in Höhe von 11.000 EUR, wie Kara selbst einräumt.
Türkspor Dortmund besitzt ab sofort keine Nutzungsrechte mehr für den Mendesportplatz. Im Schreiben der Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund, das den "Ruhr Nachrichten" vorliegt, heißt es, dass dem Verein kein Zutritt mehr zu den Räumlichkeiten gewährt und kein Strom mehr für die Flutlichtanlage bereitgestellt werde.
Kara sagt, dass es sich bei den Forderungen „im Wesentlichen“ um an die Stadt zu zahlende Beteiligungen an Eintrittsgeldern aus den Jahren 2020 bis 2024 handele. Diese seien nachträglich geschätzt worden - „ohne klare Berechnungsgrundlage", so der Türkspor-Boss. Hinzu kämen „kleinere Rückstände aus Pachtzahlungen“. Karas Angebot an die Stadt, den Betrag in Raten zurückzuzahlen, sei ohne Gründe abgelehnt worden.
„Ich habe mich persönlich - trotz erheblicher gesundheitlicher, familiärer und beruflicher Herausforderungen - über Jahre hinweg mit vollem Einsatz und auch finanzieller Unterstützung für diesen Verein engagiert. Diese Entwicklung trifft mich daher nicht nur als Vorsitzenden, sondern als Mensch, der an die soziale und sportliche Bedeutung dieses Projekts glaubt. Türkspor Dortmund hat sich seinen Platz im Dortmunder Sport mit großem Einsatz erarbeitet. Wenn dieser Weg jetzt durch mangelnde Unterstützung und überzogene Forderungen gefährdet wird, muss man sich ernsthaft fragen, welche Rolle gesellschaftliches Engagement in dieser Stadt noch hat", so Kara gegenüber den "Ruhr Nachrichten".
Wie es weitergeht, ist derzeit unklar. Fakt ist, dass die 1. Mannschaft, die am vergangenen Wochenende das wichtige Heimspiel gegen RW Ahlen mit 4:2 gewonnen hat, erst am 9. November wieder ein Oberliga-Meisterschaftsspiel zuhause austragen muss. Die am morgigen Sonntag angesetzten Jugendspiele von Türkspor Dortmund sind bislang auf fussball.de nicht abgesetzt (Stand Samstag, 15 Uhr).