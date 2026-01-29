Oberliga-Trainer Cornelissen hängt noch ein Jahr in Frintrop dran

Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop steht derzeit mit 19 Punkten nur dank der Anzahl der erzielten Treffer über dem Strich. Doch schon zu Saisonbeginn schrieb sich der Aufsteiger einzig und allein den Klassenerhalt als erklärtes Saisonziel auf die Fahne. Und ganz unabhängig vom finalen Ausgang steht jetzt schon fest, dass Marcel Cornelissen die Essener auch in die Saison 2026/27 führen wird – danach ist jedoch Schluss für ihn.
"Eigentlich wollte ich zum Ende dieser Saison schon aufhören. Wir haben auch mit einigen Trainerkandidaten gesprochen, das gehört zu meinen Aufgaben in der sportlichen Leitung", schildert Cornelissen. "Dieser Verein ist sehr speziell und braucht einen Trainer, der diese Umstände annimmt. Leider sind die Kandidaten zum jetzigen Zeitpunkt nicht verfügbar. Es war von Anfang an geregelt, dass ich dann noch ein letztes Jahr dranhänge, um den Verein danach in sichere Hände zu übergeben."
In der Saison 2019/20 übernahm der 38-Jährige – seiner Zeit noch in der Bezirksliga – das Ruder bei den Adlern. Neben Höhen wie dem Durchmarsch in die Fünftklassigkeit machte Cornelissen dabei auch Rückschläge wie den herzzerbrechenden Abstieg aus der Saison 2023/24 mit. Die gemeinschaftliche Trennung soll entsprechend idealerweise in der Oberliga erfolgen, betont auch Vorsitzender Günter Droll: "Erstmal geht es um den Klassenerhalt in dieser Saison, da liegt unser Fokus", sagt der Vereinschef und geht davon aus, dass die überwältigende Mehrheit des Kaders ebenfalls ligaunabhängig erhalten bleibt. "Viele Spieler sind dem Weg mit unserem Trainer für 6-7 Jahre mitgegangen. Die Jungs werden alles dafür geben, dass er 2027 den Abschied bekommt, den wir ihm alle wünschen."
Planungssicherheit ist damit geschaffen, nun müssen sich die Frintroper auch dranhalten, ihre sportlichen Ziele zu erfüllen. Erster Härtetest erfolgt direkt zum Auftakt, es geht gegen Aufstiegskandidat SpVg Schonnebeck (1. Februar, 15 Uhr)
