Oberliga-Trainer Cornelissen hängt noch ein Jahr in Frintrop dran Oberliga Niederrhein: Unabhängig von der Klassenzugehörigkeit wird die DJK Adler Union Frintrop noch in mindestens eine weitere Spielzeit mit Cheftrainer Marcel Cornelissen gehen. von Markus Becker · Heute, 09:45 Uhr

Marcel Cornelissen bleibt Frintrop noch für eine weitere Saison erhalten. – Foto: Markus Becker

Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop steht derzeit mit 19 Punkten nur dank der Anzahl der erzielten Treffer über dem Strich. Doch schon zu Saisonbeginn schrieb sich der Aufsteiger einzig und allein den Klassenerhalt als erklärtes Saisonziel auf die Fahne. Und ganz unabhängig vom finalen Ausgang steht jetzt schon fest, dass Marcel Cornelissen die Essener auch in die Saison 2026/27 führen wird – danach ist jedoch Schluss für ihn.