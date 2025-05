Oberliga-Tipp: Dingden-Coach Jürgen Stratmann setzt auf Coup für Kleve

Während der Oberliga-Aufstieg für den SV Blau-Weiß Dingden mittlerweile nur noch eine Formalie ist, wird Jürgen Stratmann als Chefcoach seinen Verein nicht in die nächsthöhere Klasse begleiten. "Ich werde im nächsten Jahr eine schöpferische Pause einlegen", stellte er klar, wobei es nicht an Angeboten mangelte. "Ich habe alles abgesagt, hatte auch relative viele Anfragen, wenn ich ehrlich bin. Ich mache das aber jetzt schon seit 22 Jahren und möchte mal ein Jahr – wenn ich es schaffe – Luft holen. Und danach wieder angreifen."

Auch wenn es also im aktiven Bereich noch nicht direkt in der Oberliga weitergeht, verfolgt der Übungsleiter naturgemäß das Geschehen in der fünfthöchsten Spielklasse und übernimmt für den 31. Spieltag den zeremoniellen Tipp-Stab. Dabei setzt Stratmann auf die Formstärke des 1. FC Kleve, sowie deutliche Siege für Schonnebeck und die SSVg Velbert.

So schlugen sich die bisherigen Tipp-Experten

1. Samir Sisic - 20 Punkte

2.. Marvin Ellmann - 18 Punkte

3. Danny Rankl - 17 Punkte

4.. Dirk Tönnies - 12 Punkte

5. Dennis Lichtenwimmer-Conversano/ Tim Schneider/Hakan Yalcinkaya- 11 Punkte

8. Robin Böhm - 10 Punkte

9. Khaled Daftari/Michael Kirschner - 9 Punkte

11. Heinrich Losing - 8 Punkte

12. Bekim Kastrati - 7 Punkte

13. Stephan Houben/ Kevin Weggen - 6 Punkte

15. Georg Mewes/Maik Odenthal - 4 Punkte

17. Andreas Schwan - 3 Punkte

Hinweis: Richtiges Ergebnis → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz → 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte