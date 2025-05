Für Top-Torschütze Arne Wessels steht nach der Verletzung auch die Klub-WM mit Borussia Dortmund auf der Kippe. – Foto: SSVg Velbert 02

Nach Sieg in Nettetal: Schonnebeck bangt um Topstürmer Wessels Oberliga Niederrhein: Nach drei sieglosen Spielen in Serie hat Spitzenreiter SpVg Schonnebeck am vergangenen Wochenende einen immens wichtigen Last-Minute-Sieg gegen Abstiegskandidat SC Union Nettetal eingefahren. Durch diesen konnten die Schwalben ihren Vorsprung im Titelkampf ausbauen, mussten aber auch eine bittere Hiobsbotschaft hinnehmen.

Nach drei erfolglosen Spielen in Serie ist es Spitzenreiter SpVg Schonnebeck am 30. Spieltag gelungen, durch einen späten Treffer in der Nachspielzeit einen bedeutenden Auswärtsdreier bei Kellerkind SC Union Nettetal einzusacken. Durch diesen verteidigen die Grün-Weißen den Platz an der Sonne der Oberliga Niederrhein und erhöhen den Vorsprung auf drei Zähler. Doch zugleich muss der Ligaprimus einen deftigen Rückschlag hinnehmen, schließlich zog sich Top-Scorer Arne Wessels im Duell am Wochenende eine Bänderverletzung zu, weshalb die Saison für den Youngster vorzeitig gelaufen ist. SpVg-Coach Dirk Tönnies äußerte sich nach der Partie gegenüber FuPa zu der Begegnung in Nettetal und zum Ausfall des Top-Stürmers.

So., 04.05.2025, 15:30 Uhr SC Union Nettetal Nettetal SpVg Schonnebeck Schonnebeck 2 3 Abpfiff Spieltext Nettetal - Schonnebeck Für die SpVg Schonnebeck hätte das Aufeinandertreffen mit Union Nettetal dramatischer kaum laufen können: Nachdem der SCU mit 2:0 in Führung ging, verkürzte Conor David Tönnies mit seinem 22. Saisontreffer unmittelbar vor der Pause auf 1:2. Nach dem Wiederbeginn begann dann die Aufholjagd des Tabellenführers: Zunächst traf Yannick Geisler per Foulelfmeter zum 2:2-Gästeausgleich, ehe der eingewechselte Thomas Denker spät in der Nachspielzeit, nach zuvor verschossenem Foulelfmeter, den umjubelten Siegtreffer für die Schwalben besorgte. Cheftrainer Dirk Tönnies blickt im Gespräch mit FuPa auf die umkämpfte Partie zurück.

Tönnies: „Nach dem Spiel waren Mannschaft und Trainerteam fix und fertig“ Wie kräfteraubend die Partie am Sonntagnachmittag für alle Beteiligten war, machte der 51-jährige Übungsleiter mit folgender Aussage deutlich: „Nach dem vergebenen Elfmeter waren wir natürlich sehr geknickt, das war auf jeden Fall ein Tiefpunkt. Man glaubt einfach auch nicht mehr an einen Sieg und denkt, der Fußballgott ist an diesem Tag wieder gegen einen. Aber dann kam zum Glück der Moment von Tommi, das waren extreme Gefühlswelten“, schildert Tönnies die dramatischen Schlussminuten in Nettetal und führt weiter an: „Nach dem Spiel waren Mannschaft und Trainerteam komplett fix und fertig, das war hochemotional.“ Dabei sah es zu Beginn der Partie nicht danach aus, als könnte der Spitzenreiter seinen Negativlauf von drei sieglosen Ligaspielen in Folge gegen das Kellerkind beenden, schließlich besorgten Union-Kapitän Pascal Schellhammer und Peer Winkens nach einer knappen halben Stunde die 2:0-Führung für die Hausherren.

Aus Sicht von Tönnies war diese nicht unverdient: „Beide Gegentore waren völlig verdient, Nettetal hat uns in den ersten 30 Minuten den Schneid abgekauft“, stellt der Cheftrainer klar. Durch den Anschlusstreffer von Sohnemann Conor Tönnies unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff „entstand dann ein neues Spiel“, wie der Übungsleiter ergänzt: „Nach dem Tor von Conor und dem frühen Treffer im zweiten Durchgang war es zehn bis 15 Minuten lang ein Spiel auf ein Tor, wir hatten teilweise das Gefühl, dass der Gegner in der ersten Halbzeit ein wenig überpaced hat. Ab der 70. Minute war es dann wieder ein offener Schlagabtausch“, fasst Tönnies den Spielverlauf nach dem Wiederanpfiff zusammen und bilanziert: „Die zweite Hälfte war insgesamt wesentlich besser, die Umstellungen zur Pause haben uns sehr gut getan.“ Dabei spielt der Coach auf sein gutes Fingerspitzengefühl während der Partie an, schließlich brachte er zur Pause Yannick Geisler in die Partie, der nach nur drei Minuten zum Ausgleich traf. Und auch Siegtorschütze Denker kam nur wenige Minuten vor seinem Torerfolg von der Bank. Klub-WM für Wessels in Gefahr Weniger freiwillig war dagegen die Einwechslung von Alpha Kevin Kourouma, der ebenfalls zur Halbzeitpause ins Spiel kam und den angeschlagenen Shootingstar Arne Wessels ersetzte. Der Topstürmer, der mit herausragenden 32 Saisontreffern und 15 Vorlagen in bislang 28 Einsätzen in seinem ersten Jahr im Seniorenbereich glänzte und den Verein im Sommer in Richtung Borussia Dortmund II verlassen wird, musste den Platz mit einer Bänderverlsetzung bereits nach 45 Minuten verlassen. Diese könnte dem Top-Talent nun sogar die Klub-WM-Teilnahme kosten, schließlich steht diese folglich auf der Kippe, wie Tönnies befürchtet: „Für Arne ist die Situation sehr unglücklich, weil er jetzt erstmal mit der Bänderverletzung raus ist. Das ist sehr schade für ihn, er hat es auch nicht verdient, weil er für uns die Knochen hingehalten hat“, bestätigt der Chefcoach den Ausfall des Top-Torjägers und hofft auf eine schnelle Genesung: „Ich hoffe nicht, dass Borussia Dortmund ihm einen Strich durch die Rechnung macht und den Jungen zuhause lässt, weil er nicht topfit ist. Das wäre sehr schade und würde mit sehr Leid tun.“ Voller Fokus auf Heimspiel gegen Monheim