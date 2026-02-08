 2026-02-06T13:16:52.650Z

Oberliga spielt für Ratingen 04/19 - Frintrop & Biemenhorst siegen

Oberliga Niederrhein: Ratingen 04/19 baut die Tabellenführung aus und schlägt den SC St. Tönis im Topspiel. Die SpVg Schonnebeck kommt nach einem 0:2 in Monheim zurück, der VfB Hilden siegt sogar nach einem 0:2-Rückstand. Wichtige Erfolge feiern die DJK Adler Union Frintrop und der SV Biemenhorst.

Frintrop darf jubeln.
Frintrop darf jubeln. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Spieltag 19 in der Oberliga Niederrhein: Der TSV Meerbusch gewinnt erneut - und schließt nach seinem Triumph bei der Holzheimer SG zu den Top-Teams auf. Der KFC Uerdingen ist nach dem Erfolg gegen den SV Sonsbeck die neue Nummer zwei der Liga, wird aber vom VfB Hilden direkt verfolgt. Im Tabellenkeller feiern die DJK Adler Union Frintrop und der SV Biemenhorst. Ratingen 04/19 hat nun sechs Punkte Vorsprung.

________________

TSV Meerbusch kommt perfekt aus der Winterpause

Fr., 06.02.2026, 19:30 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
0
1

Der TSV Meerbusch vergoldete am Freitag seinen 1:0-Erfolg gegen den VfB Homberg mit einem ebenfalls 1:0-Sieg bei der Holzheimer SG. Mattia Toni Klemen Majetic bestrafte einen Fehler der HSG-Abwehr und erzielte das einzige Tor des Tages (56.). Damit gelang der Truppe von Marcel Winkens nicht nur der dritte 1:0-Triumph in Serie, sondern auch der Sprung auf Platz zwei der Oberliga Niederrhein. Der TSV kam schlecht in die Saison, hat sich aber kontinuierlich gesteigert und hat mit 30 Punkten nur fünf weniger als Ratingen 04/19. Eine starke Zwischenbilanz, die auch zeigt: In der Oberliga ist mit einer kleinen Serie jederzeit ein großer Sprung möglich.

Holzheim droht dagegen ein Abstiegsplatz, dafür muss Frintrop das Kellerduell gegen Kleve gewinnen.

Holzheimer SG – TSV Meerbusch 0:1
Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Joel Aschenbroich, Robert Wilschrey (90. Zinedine Durmus), Arton Tolaj, Paul Wolf (65. Yannick Joosten), Sakaki Ota (46. Abdelkarim Afkir), Jonas Theuerzeit, Aaron Thomas (65. Oscar James Callan), Dion Gutaj (78. Mohamad Hegi), Paul-Joel Sauer - Trainer: Jesco Neumann
TSV Meerbusch: Franz Langhoff, Leon Kempkens, Leonel Kadiata, David Alexandre Alves Oliveira, Yasin Bas (79. Eugene Park), Mattia Toni Klemen Majetic, Harding Mac Stuell Beira, Pablo Ramm (70. Ilyas Vöpel), Florian Berisha, Daniel Aserov (65. Vitali Habarov), Harumi Goto - Trainer: Marcel Winkens
Schiedsrichter: Adrian Fuhrmann - Zuschauer: 130
Tore: 0:1 Mattia Toni Klemen Majetic (56.)

________________

Klare Angelegenheit für den KFC Uerdingen

Gestern, 18:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
3
0
Der KFC Uerdingen hat sich gegen den SV Sonsbeck klar durchgesetzt - mehr dazu an dieser Stelle.

KFC Uerdingen – SV Sonsbeck 3:0
KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You, Alexander Lipinski (86. Ibuki Noguchi), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (72. Dave Fotso Youmssi), Nedzhib Hadzha, Noah Tomson (81. Adam Tolba), Etienne-Noel Reck (90. Jesse-Garon Sierck), Ephraim Kalonji (79. Yasin-Cemal Kaya) - Trainer: Julian Stöhr
SV Sonsbeck: Jan Fauseweh, Sebastian Leurs, Robin Schoofs, Tobias Meier (79. Semih Güngör), Philipp Elspaß, Jannis Pütz, Philip Pokora (46. Lorik Rama), Linus Krajac (79. Shadi Ghrayeb), Marco De Stefano (83. Ruben Joan Martens), Klaus Keisers, Niklas Binn (83. Daniel Gorden Raul) - Trainer: Heinrich Losing
Schiedsrichter: Felix May (Solingen) - Zuschauer: 1775
Tore: 1:0 Ole Päffgen (37.), 2:0 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (44.), 3:0 Etienne-Noel Reck (90.)

________________

Özden rettet Baumberg

Heute, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
2
2
Abpfiff
Die Sportfreunde Baumberg liefen beim ETB Schwarz-Weiß Essen lange einem Rückstand hinterher, denn die Gastgeber lagen zur Pause mit 2:0 vorn. Erst in den Schlussminuten durften die Monheimer durchatmen: Batuhan Özden, Rückkehrer vom KFC Uerdingen, erzielte mit seinem Treffer zum 2:2-Endstand sein erstes Saisontor. Damit bleibt der ETB in der Tabelle hinter Baumberg, beide Teams spüren den Keller im Rücken.

________________

Jüchen entführt Punkt

Heute, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
1
1
Abpfiff
Durch Paul Gelbers späten Ausgleich im ersten Abschnitt entführte der VfL Jüchen-Garzweiler einen Punkt vom VfB Homberg, der schlecht aus der Winterpause gestartet ist. Mit nur einem Punkt aus zwei Partien bleibt die Truppe von Stefan Janßen hinter Jüchen, das mit 29 Zählern auf Rang sieben steht.

________________

Frintrop übersteht wilde Schlussphase

Heute, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
3
2
Abpfiff
Das so wichtige Sechs-Punkte-Spiel geht nach einer wilden Schlussphase an die DJK Adler Union Frintrop! Die Essener führten durch Yannick Reiners (17.) und Nils van den Woldenberg (51.) mit 2:0, ehe Tim Bönisch vermeintlich den Deckel mit dem 3:0 auf das Spiel setzte (75.). Doch der 1. FC Kleve war noch nicht geschlagen, weil Steffen Herzog erst ein Eigentor fabrizierte (77.) und Tim Haal dann verkürzte (92.). Frintrop überstand die Schlussoffensive der Gäste und verlässt durch diesen Erfolg den Tabellenkeller.

________________

1. FC Monheim verspielt 2:0-Führung

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
2
2
Abpfiff
Mein 1. FC Monheim schien es gegen die SpVg Schonnebeck endlich wieder vollends rundzulaufen, denn Tim Klefisch und Talha Demir ließen den FCM zur Pause am Erfolg schnuppern. Das 2:0 reichte aber nach Abpfiff von Schiedsrichter Marlon Bruchhausen nur für einen Zähler, weil Niko Bosnjak innerhalb von 60 Sekunden zweimal für die "Schwalben" jubelte (73. & 74.). Während der FCM im unteren Dritten rangiert, hat Schonnebeck nun sieben Punkte weniger als Ratingen 04/19.

________________

Doppelpack von David Hulshorst reicht nicht

Heute, 14:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
3
2
Abpfiff
Der von Sportfreunde Lowick gekommene David Hulshorst hat nun auch endlich in der Oberliga getroffen: Sein Doppelpack brachte Blau-Weiß Dingden beim VfB 03 Hilden zwar in Front, doch Punkte gab es für den Aufsteiger dennoch keine. Nick Sangl verkürzte für den Favoriten per Elfmeter, ehe ein Doppelschlag die Hausherren auf die Siegerstraße brachte: Phil Zimmermann und Etienne Feese (64. & 67.) sicherten dem VfB ein 3:2, das die Hildener sogar auf Rang drei der Liga bugsiert. Dingden verpasste eventuell die Punkte, die am Saisonende noch schmerzen könnten.

________________

Topspiel endet deutlich

Heute, 14:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
1
4
+Video
Ratingen 04/19 sicherte sich im Topspiel beim SC St. Tönis einen deutlichen 4:1-Erfolg - mehr dazu an dieser Stelle.

________________

SV Biemenhorst schickt Lebenszeichen

Heute, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
2
4
Abpfiff
+Video
Augenscheinlich liegt der FC Büderich dem SV Biemenhorst, der seinen 6:2-Erfolg aus dem Hinspiel sogar fast in der Höhe wiederholt hat. Am Eisenbrand feierte das Schlusslicht einen 4:2-Erfolg, der gleichzeitig ein Lebenszeichen ist. Biemenhorst ist wieder dran, hat nur noch fünf Punkte Rückstand auf Rang 15. Schon am nächsten Spieltag kann der SVB den 1. FC Kleve überholen.

Das ist der nächste Spieltag

20. Spieltag
Sa., 21.02.26 18:30 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Holzheimer SG
So., 22.02.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - 1. FC Monheim
So., 22.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfB Homberg
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Ratingen 04/19
So., 22.02.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - VfB 03 Hilden
So., 22.02.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - KFC Uerdingen
So., 22.02.26 15:30 Uhr FC Büderich - SC St. Tönis 1911/20
So., 22.02.26 16:30 Uhr TSV Meerbusch - DJK Adler Union Frintrop

