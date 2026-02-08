Oberliga spielt für Ratingen 04/19 - Frintrop & Biemenhorst siegen

Frintrop darf jubeln. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Spieltag 19 in der Oberliga Niederrhein: Der TSV Meerbusch gewinnt erneut - und schließt nach seinem Triumph bei der Holzheimer SG zu den Top-Teams auf. Der KFC Uerdingen ist nach dem Erfolg gegen den SV Sonsbeck die neue Nummer zwei der Liga, wird aber vom VfB Hilden direkt verfolgt. Im Tabellenkeller feiern die DJK Adler Union Frintrop und der SV Biemenhorst. Ratingen 04/19 hat nun sechs Punkte Vorsprung.

Der TSV Meerbusch vergoldete am Freitag seinen 1:0-Erfolg gegen den VfB Homberg mit einem ebenfalls 1:0-Sieg bei der Holzheimer SG. Mattia Toni Klemen Majetic bestrafte einen Fehler der HSG-Abwehr und erzielte das einzige Tor des Tages (56.). Damit gelang der Truppe von Marcel Winkens nicht nur der dritte 1:0-Triumph in Serie, sondern auch der Sprung auf Platz zwei der Oberliga Niederrhein. Der TSV kam schlecht in die Saison, hat sich aber kontinuierlich gesteigert und hat mit 30 Punkten nur fünf weniger als Ratingen 04/19. Eine starke Zwischenbilanz, die auch zeigt: In der Oberliga ist mit einer kleinen Serie jederzeit ein großer Sprung möglich.

Klare Angelegenheit für den KFC Uerdingen

Der KFC Uerdingen hat sich gegen den SV Sonsbeck klar durchgesetzt - mehr dazu an dieser Stelle KFC Uerdingen – SV Sonsbeck 3:0

KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You, Alexander Lipinski (86. Ibuki Noguchi), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (72. Dave Fotso Youmssi), Nedzhib Hadzha, Noah Tomson (81. Adam Tolba), Etienne-Noel Reck (90. Jesse-Garon Sierck), Ephraim Kalonji (79. Yasin-Cemal Kaya) - Trainer: Julian Stöhr

SV Sonsbeck: Jan Fauseweh, Sebastian Leurs, Robin Schoofs, Tobias Meier (79. Semih Güngör), Philipp Elspaß, Jannis Pütz, Philip Pokora (46. Lorik Rama), Linus Krajac (79. Shadi Ghrayeb), Marco De Stefano (83. Ruben Joan Martens), Klaus Keisers, Niklas Binn (83. Daniel Gorden Raul) - Trainer: Heinrich Losing

Schiedsrichter: Felix May (Solingen) - Zuschauer: 1775

Tore: 1:0 Ole Päffgen (37.), 2:0 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (44.), 3:0 Etienne-Noel Reck (90.) ________________ Özden rettet Baumberg

Die Sportfreunde Baumberg liefen beim ETB Schwarz-Weiß Essen lange einem Rückstand hinterher, denn die Gastgeber lagen zur Pause mit 2:0 vorn. Erst in den Schlussminuten durften die Monheimer durchatmen: Batuhan Özden, Rückkehrer vom KFC Uerdingen, erzielte mit seinem Treffer zum 2:2-Endstand sein erstes Saisontor. Damit bleibt der ETB in der Tabelle hinter Baumberg, beide Teams spüren den Keller im Rücken. ________________ Jüchen entführt Punkt

Durch Paul Gelbers späten Ausgleich im ersten Abschnitt entführte der VfL Jüchen-Garzweiler einen Punkt vom VfB Homberg, der schlecht aus der Winterpause gestartet ist. Mit nur einem Punkt aus zwei Partien bleibt die Truppe von Stefan Janßen hinter Jüchen, das mit 29 Zählern auf Rang sieben steht. ________________ Frintrop übersteht wilde Schlussphase

Das so wichtige Sechs-Punkte-Spiel geht nach einer wilden Schlussphase an die DJK Adler Union Frintrop! Die Essener führten durch Yannick Reiners (17.) und Nils van den Woldenberg (51.) mit 2:0, ehe Tim Bönisch vermeintlich den Deckel mit dem 3:0 auf das Spiel setzte (75.). Doch der 1. FC Kleve war noch nicht geschlagen, weil Steffen Herzog erst ein Eigentor fabrizierte (77.) und Tim Haal dann verkürzte (92.). Frintrop überstand die Schlussoffensive der Gäste und verlässt durch diesen Erfolg den Tabellenkeller. ________________ 1. FC Monheim verspielt 2:0-Führung

Mein 1. FC Monheim schien es gegen die SpVg Schonnebeck endlich wieder vollends rundzulaufen, denn Tim Klefisch und Talha Demir ließen den FCM zur Pause am Erfolg schnuppern. Das 2:0 reichte aber nach Abpfiff von Schiedsrichter Marlon Bruchhausen nur für einen Zähler, weil Niko Bosnjak innerhalb von 60 Sekunden zweimal für die "Schwalben" jubelte (73. & 74.). Während der FCM im unteren Dritten rangiert, hat Schonnebeck nun sieben Punkte weniger als Ratingen 04/19. ________________ Doppelpack von David Hulshorst reicht nicht

Der von Sportfreunde Lowick gekommene David Hulshorst hat nun auch endlich in der Oberliga getroffen: Sein Doppelpack brachte Blau-Weiß Dingden beim VfB 03 Hilden zwar in Front, doch Punkte gab es für den Aufsteiger dennoch keine. Nick Sangl verkürzte für den Favoriten per Elfmeter, ehe ein Doppelschlag die Hausherren auf die Siegerstraße brachte: Phil Zimmermann und Etienne Feese (64. & 67.) sicherten dem VfB ein 3:2, das die Hildener sogar auf Rang drei der Liga bugsiert. Dingden verpasste eventuell die Punkte, die am Saisonende noch schmerzen könnten. ________________ Topspiel endet deutlich

Augenscheinlich liegt der FC Büderich dem SV Biemenhorst, der seinen 6:2-Erfolg aus dem Hinspiel sogar fast in der Höhe wiederholt hat. Am Eisenbrand feierte das Schlusslicht einen 4:2-Erfolg, der gleichzeitig ein Lebenszeichen ist. Biemenhorst ist wieder dran, hat nur noch fünf Punkte Rückstand auf Rang 15. Schon am nächsten Spieltag kann der SVB den 1. FC Kleve überholen.

Das ist der nächste Spieltag

20. Spieltag

Sa., 21.02.26 18:30 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Holzheimer SG

So., 22.02.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - 1. FC Monheim

So., 22.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfB Homberg

So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Ratingen 04/19

So., 22.02.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - VfB 03 Hilden

So., 22.02.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - KFC Uerdingen

So., 22.02.26 15:30 Uhr FC Büderich - SC St. Tönis 1911/20

So., 22.02.26 16:30 Uhr TSV Meerbusch - DJK Adler Union Frintrop

