Starke Phase vor der Pause: KFC Uerdingen siegt 3:0 gegen SV Sonsbeck

Der KFC Uerdingen bleibt im Aufstiegsrennen am Ball. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Der KFC Uerdingen hat am Samstagabend in der Grotenburg seine Aufgabe gegen den SV Sonsbeck in der Oberliga Niederrhein souverän gelöst und vor knapp 1800 Zuschauern mit 3:0 gewonnen. Den Grundstein dafür legten Ole Päffgen und Yassin Benslaiman Benktib mit ihren Treffern kurz vor der Pause. Damit können die Uerdinger nun am Sonntag entspannt verfolgen, wem sie aus dem Spitzenspiel zwischen dem SC St. Tönis und Ratingen 04/19 wie nahe kommen ( Livestream des Spiels am Sonntag ab 14.15 Uhr hier ).

Die erste Möglichkeit erspielte sich der KFC nach gut drei Minuten, als Ephraim Kalonji allerdings noch am gut mitspielenden Sonsbecker Schlussmann Jan Fauseweh scheiterte, der ja auch vom zuletzt verkündeten Ende der Baller League betroffen ist, wo er starke Leistungen gezeigt hatte. Nach zwölf Minuten kamen die Sonsbecker ihrerseits zur ersten Ecke, die aber nichts einbrachte. Kurz zuvor hatte Schiedsrichter Felix May bei der ersten Gelegenheit Gelb gegen Sonsbecks Philipp Elspaß gezogen, um seine Linie zu dokumentieren.

Zwei Treffer für den KFC kurz vor der Pause

Die Uerdinger liefen zunächst das eine oder andere Mal ins Abseits, und so waren es sogar die Sonsbecker, die zum ersten echten Abschluss kamen. Allerdings verfehlte Linus Krajac den Kasten noch überdeutlich. Gut 20 Minuten waren dann gespielt, als sich Philip Pokora zu einer Schwalbe hinreißen ließ - und dafür Gelb sah. Bis über die 35. Minute hinaus mischten die Sonsbecker gut mit, dann schlug der KFC zu. Etienne-Noel Reck kam nach einem Eckstoß an den Ball, schloss aber nicht ab, sondern sah Ole Päffgen am langen Pfosten, der den Ball über die Linie drückte (37.). Und die Uerdinger legten nach. Wieder war es Reck, der den Ball Richtung langer Pfosten brachte, wieder von links, und diesmal fand er Yassin Benslaiman Benktib, der das 2:0 mit dem Kopf erledigte (44.). So ging es in die Kabinen.