Oberliga-Podcast: Die Rückrunden-Vorschau mit vier Trainerstimmen

Noch knapp eine Woche haben die Teams in der Oberliga Niederrhein Zeit für den letzten Feinschliff. So geht das Anschwitzen über die Winterpause allmählich auf ihr Ende zu. Wie sieht die Gemütslage innerhalb der Vereine aus? Dazu haben wir in unserem Oberliga-Podcast noch einmal nachgefragt. Unser Host Anton Wagener hat nachgefragt bei Damian Apfeld von Ratingen 04/19, Julian Stöhr vom KFC Uerdingen, Daniel Klinger vom VfL Jüchen Garzweiler und Marcel Cornelissen von der DJK Adler Union Frintrop.
So hofft Apfeld als Trainer von Spitzenreiter Ratingen besonders auf eine ähnlich greifende Teamchemie wie in der Hinrunde: " Wenn wir eine gute Atmosphäre schaffen, dann bekommen wir auch wieder die identische Leistung oder vielleicht auch noch eine bessere Leistung, was sich dann auch hoffentlich in guten Ergebnissen widerspiegeln wird."
Uerdingen-Coach Stöhr macht ein positives Abschlussfazit zum Saisonschluss in gewisser Hinsicht auch nach konkreten Zahlen fest: "Für die Rückrunde ist ein Zweierschnitt unser Ziel", wobei trotz der weiterhin vielversprechenden Tabellenposition kein krampfhafter Fokus auf den Aufstieg gesetzt wird. "Wir sind realistisch, wir hatten einen kompletten Neustart und wollen deswegen die Jungs erst einmal weiterentwickeln."
Vielleicht etwas überraschend fehlt auch Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler gar nicht mehr allzu viel bis zu den Top-Platzierungen. Übungsleiter Klinger setzt trotzdem demütige Ansprüche vor dem Wiederbeginn: "Wir brauchen 38 bis 40 Punkte", betont er. "Was dann darüber hinaus kommt, ist einfach on top. Aber dafür sind die ersten beiden Spiele enorm wichtig, um gut reinzukommen."
Auch für Mit-Aufsteiger Adler Union Frintrop ist der Klassenerhalt das alles beherrschende Ziel, wobei die Ausgangslage für die Essener im Vergleich etwas schwieriger aussieht. Mit 19 Zählern steht das Team von Cornelissen punktgleich mit dem ersten Abstiegsplatz. "Es ist von Anfang an kommuniziert worden, dass wir drei Mannschaften hinter uns lassen wollen. Mehr wird nicht funktionieren, wissen wir auch."
Noch mehr Eindrücke der Trainer und einen Blick auf das gesamte Feld in der Oberliga gibt es in Folge 17 unseres Oberliga-Podcast zu hören. Klickt euch gerne rein!
