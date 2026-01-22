Diese Vier Trainer kommen in Folge 17 des Oberliga-Podcasts zu Wort. – Foto: Marcel Eichholz, Profile

Oberliga-Podcast: Die Rückrunden-Vorschau mit vier Trainerstimmen In unserem Podcast zur Oberliga Niederrhein spricht Host Anton Wagener mit vier Coaches über deren Erwartungen und Ziele vor dem Wiederauftakt der Pflichtspielphase. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein KFC Uerdingen VfL Jüchen DJK Frintrop Ratingen + 4 weitere

Noch knapp eine Woche haben die Teams in der Oberliga Niederrhein Zeit für den letzten Feinschliff. So geht das Anschwitzen über die Winterpause allmählich auf ihr Ende zu. Wie sieht die Gemütslage innerhalb der Vereine aus? Dazu haben wir in unserem Oberliga-Podcast noch einmal nachgefragt. Unser Host Anton Wagener hat nachgefragt bei Damian Apfeld von Ratingen 04/19, Julian Stöhr vom KFC Uerdingen, Daniel Klinger vom VfL Jüchen Garzweiler und Marcel Cornelissen von der DJK Adler Union Frintrop.

So hofft Apfeld als Trainer von Spitzenreiter Ratingen besonders auf eine ähnlich greifende Teamchemie wie in der Hinrunde: " Wenn wir eine gute Atmosphäre schaffen, dann bekommen wir auch wieder die identische Leistung oder vielleicht auch noch eine bessere Leistung, was sich dann auch hoffentlich in guten Ergebnissen widerspiegeln wird."