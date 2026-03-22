 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Oberliga Niederrhein live: So läuft der Sonntag - die Ticker!

Oberliga Niederrhein: Weil Ratingen 04/19 und der VfB 03 Hilden gewonnen haben, darf der KFC Uerdingen nicht federn lassen. Das gilt allerdings auch für den Gegner VfB Homberg.

von André Nückel · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
So läuft der Sonntag.
So läuft der Sonntag. – Foto: IMAGO/ Klumpen Sportfoto

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Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Zwei Partien des 24. Spieltags haben in der Oberliga Niederrhein bereits stattgefunden: Tabellenführer Ratingen 04/19 und Verfolger VfB 03 Hilden haben jeweils gewonnen. Das sorgt dafür, dass der KFC Uerdingen gegen den VfB Homberg unbedingt gewinnen muss, ansonsten hat das Führungsduo sechs Zähler Vorsprung. Gleichzeitig darf sich Homberg keinen weiteren Fehltritt erlauben, denn das Team von Stefan Janßen könnte auf einen Abstiegsplatz fallen. Das Hinspiel ging deutlich mit 4:0 an Homberg - die Rückschau.

Im Tabellenkeller steigt außerdem ein Abstiegsgipfel zwischen dem SV Biemenhorst und der DJK Adler Union Frintrop. Die Übersicht für den Spieltag:

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Liveticker: ETB SW Essen - SC St. Tönis

Heute, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
0
2

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Liveticker: SV Sonsbeck - 1. FC Monheim

Heute, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
1
3

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Liveticker: SV Biemenhorst - DJK Adler Union Frintrop

Heute, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
1
1

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Liveticker: FC Büderich - Holzheimer SG

Heute, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
0
0
+Video

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Liveticker: KFC Uerdingen - VfB Homberg

Heute, 15:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
1
0

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Liveticker: 1. FC Kleve - SpVg Schonnebeck

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
2
0

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Liveticker: TSV Meerbusch - Blau-Weiß Dingden

Heute, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
0
0

Ratingen 04/19 feiert späten Erfolg

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
1
2
Abpfiff

Nach drei Unentschieden in Folge war Ratingen 04/19 unter Druck. Gegen den VfL Jüchen sollte unbedingt ein Sieg her. Der wurde es auch, doch danach sah es zunächst nicht aus. Nach torloser ersten Hälfte begann der zweite Durchgang ein wenig schwungvoller. Schließlich war es Yuta Inoue, der über rechts in den Ratinger Strafraum eindrang und Keeper Marvin Gomoluch mit einem platzierten Flachschuss keine Chance ließ (67.). Ratingens Trainer reagierte und brachte mit Sven Kreyer, Ali Hassan Hammoud und wenig später auch Rinor Rexha neue Offensivkräfte. In der Schlussphase markierte zunächst dann ausgerechnet der eingewechselte Rexha den Ausgleich (82.). In der Nachspielzeit krönte er seinen Kurzauftritt und drehte mit seinem zweiten Torerfolg die Partie noch komplett.

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Hilden zeigt in Baumberg keine Schwäche

Gestern, 16:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
0
4
Abpfiff

Bereits den siebten Sieg in Serie feierte der VfB Hilden, der damit in der Oberliga Niederrhein punktgleich mit Ratingen 04/19 an der Tabellenspitze steht. Bei den Sportfreunden Baumberg zeigte die Elf von Tim Schneider keine Schwäche und siegte souverän mit 4:0. Nach weitestgehend ereignisarmen 30 Minuten nahm die Begegnung vor der Pause noch einmal Fahrt auf. Zunächst waren es die Hausherren in Person von Berkem Kurt, die zum ersten nennenswerten Abschluss kamen. Das Tor fiel indes auf der Gegenseite. Nach einem Fehlpass im Mittelfeld eroberte Pascal Weber den Ball und leite ihn gleich zu Mohamed Cisse weiter. Der Hildener Angreifer vollendete ins lange Eck zum 1:0. Noch vor der Pause hätten Maximilian Wagener (37.) und Weber (45.), den Vorsprung ausbauen können, doch ihre Versuche blieben erfolglos. Munter ging es nach dem Seitenwechsel weiter, doch Hilden war anzumerken, dass sie schnell die Entscheidung herbeiführen wollten. Mit einem Traumtor sorgte Wagener dann für die Vorentscheidung. Als er sah, dass Baumbergs Keeper zu weit vor seinem eigenen Kasten stand, zog er aus 40 Metern ab und traf (57.). Nur sechs Minuten später stellte Phil Zimmermann auf 3:0. Eine Ecke auf den zweiten Pfosten wurde in die Mitte zurückgespielt, wo Zimmermann schon bereitstand. Den Schlusspunkt setzte Emmanuel Yeboah, der zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit den 4:0-Endstand markierte.

Das ist der nächste Spieltag

25. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - SV Sonsbeck
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - Sportfreunde Baumberg
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - VfL Jüchen-Garzweiler
Sa., 28.03.26 15:30 Uhr Holzheimer SG - KFC Uerdingen
So., 29.03.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - TSV Meerbusch
So., 29.03.26 15:00 Uhr VfB Homberg - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 29.03.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - FC Büderich
So., 29.03.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Biemenhorst
So., 29.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Kleve

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