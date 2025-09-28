KFC Uerdingen geht beim VfB Homberg in Unterzahl unter

Nach einer Nullnummer zur Pause sah Burghard erst in der 50. Minute die gelbe Karte, foulte keine 120 Sekunden später erneut und wurde folgerichtig von Schiedsrichter Lukas Luthe vor 1.230 Zuschauern vorzeitig duschen geschickt. Julian Bode hätte den anschließenden Freistoß beinahe schon verwandelt, hätte Jonas Holzum nicht so stark pariert.

Knoten platzt durch Joker Dimas

Der Knoten platzte dann in der 65. Minute. Andres Gerardo Gomez Dimas, der zur Pause für den ehemaligen Krefelder Marcio Blank eingewechselt wurde, bestrafte nach Zuspiel einen Fehler von Holzum, der einen Schuss nicht festhielt. Ein Doppelschlag von Emre Demiri entschied die Partie: Zunächst flog ein abgefälschter Schuss ins KFC-Netz (75.), dann staubte der 24-Jährige am zweiten Pfosten ab. Den Schlusspunkt setzte der ebenfalls eingewechselte Johann Noubissi Noukumo, als der ehemalige Kicker des SC St. Tönis nach einem Dribbling ins lange Eck traf (86.).