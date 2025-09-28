KFC Uerdingen geht beim VfB Homberg in Unterzahl unter

Platzverweise können enormen Einfluss auf einen Spielverlauf haben. Das hat die Fußball-Geschichte schon viele, viele Male beweisen. Das neueste Kapitel wurde am 7. Spieltag der Oberliga Niederrhein geschrieben, als der KFC Uerdingen nach einer Gelb-Roten Karte gegen Dominik Burghard beim VfB Homberg mit 0:4 (0:0) unter die Räder kam.
Nach einer Nullnummer zur Pause sah Burghard erst in der 50. Minute die gelbe Karte, foulte keine 120 Sekunden später erneut und wurde folgerichtig von Schiedsrichter Lukas Luthe vor 1.230 Zuschauern vorzeitig duschen geschickt. Julian Bode hätte den anschließenden Freistoß beinahe schon verwandelt, hätte Jonas Holzum nicht so stark pariert.
Der Knoten platzte dann in der 65. Minute. Andres Gerardo Gomez Dimas, der zur Pause für den ehemaligen Krefelder Marcio Blank eingewechselt wurde, bestrafte nach Zuspiel einen Fehler von Holzum, der einen Schuss nicht festhielt. Ein Doppelschlag von Emre Demiri entschied die Partie: Zunächst flog ein abgefälschter Schuss ins KFC-Netz (75.), dann staubte der 24-Jährige am zweiten Pfosten ab. Den Schlusspunkt setzte der ebenfalls eingewechselte Johann Noubissi Noukumo, als der ehemalige Kicker des SC St. Tönis nach einem Dribbling ins lange Eck traf (86.).
Für den VfB Homberg und Trainer Stefan Janßen war es der perfekte Abend: starkes Ergebnis, starke Kulisse und der Sprung auf Rang vier. Uerdingen fällt dagegen auf Rang 13 und hat nur noch einen Zähler Vorsprung auf den Tabellenkeller.
VfB Homberg – KFC Uerdingen 4:0
VfB Homberg: Leon Schübel, Felix Hohmann, Henrik Scheibe, James Shepard (46. Justin Walker), Ariyoh Yussuf Ayinla (82. Heni Ben Salah), Julian Bode (80. Johann Noubissi Noukumo), Berkan Bartu (74. Younes Mouadden), Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro, Luca Thissen, Emir Demiri, Marcio Jordan Blank (46. Andres Gerardo Gomez Dimas) - Trainer: Stefan Janßen
KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Dominik Burghard, Jan Bachmann, Kingsley Marcinek, Alexander Lipinski, Batuhan Özden (57. Yasin-Cemal Kaya), Dave Fotso Youmssi, Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (56. Ephraim Kalonji), Noah Tomson (38. Nedzhib Hadzha), Etienne-Noel Reck (55. Anthony Oscasindas) - Trainer: Julian Stöhr
Schiedsrichter: Lukas Luthe (Essen) - Zuschauer: 1230
Tore: 1:0 Andres Gerardo Gomez Dimas (65.), 2:0 Emir Demiri (75.), 3:0 Emir Demiri (78.), 4:0 Johann Noubissi Noukumo (86.)
Gelb-Rot: Dominik Burghard (52./KFC Uerdingen/)