Oberliga Niederrhein live: Drei Topteams unter Freitags-Flutlicht

Mit gleich drei spannenden Spielen startet am Freitagabend der 12. Spieltag der Oberliga Niederrhein - es geht um den Kampf an der Spitze. Denn nicht zuletzt ist auch Spitzenreiter SpVg Schonnebeck bereits im Einsatz - in einem Kreisderby.

Schafft Schonnebeck den Favoritensieg?

Wie hat der Spitzenreiter SpVg Schonnebeck die erste Saisonniederlage gegen den SC St. Tönis am vorigen Wochenende verkraftet? Das wird die Frage sein, wenn Aufsteiger Sportfreunde Niederwenigern am Freitagabend am Schetters Busch zu Gast ist. Die Favoritenrolle könnte auf dem Papier indes kaum klarer verteilt sein: Die Schonnebecker als Spitzenreiter haben mit Trainer Dirk Tönnies in dieser Spielzeit erst sieben Zähler liegengelassen, der Neuling aus Hattingen seinerseits erst drei Punkte geholt und ist noch ohne Sieg. Außerdem war Tönnies nach der ersten Niederlage nicht mit dem Spiel, sondern mit dem Ergebnis unzufrieden, die Ausgangslage ist also deutlich. Bleibt Ratingen dran?