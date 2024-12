Oberliga Niederrhein: 16. Spieltag live!

Am 16. Spieltag der Oberliga Niederrhein könnte die SpVg Schonnebeck die Herbstmeisterschaft unter Dach und Fach bringen. Allerdings wird das in doppelter Hinsicht alles andere als leicht, denn einerseits steht gegen ETB Schwarz-Weiß Essen ein Derby an, andererseits ist der Gast als Tabellenzweiter erster Verfolger. Mehr Topspiel ist also kaum möglich.

Am Freitag sprang die SSVg Velbert zwischenzeitlich auf Rang zwei, der 1. FC Kleve fuhr drei Punkte gegen Schlusslicht TVD Velbert ein. Am Samstag kletterten der TSV Meerbusch und die Sportfreunde Baumberg durch jeweils 2:0-Erfolge im Tableau nach oben.