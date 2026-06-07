Oberliga-Meister: VfB Hilden steigt erstmals in die Regionalliga auf

Der VfB 03 Hilden hat Vereinsgeschichte geschrieben: Am 34. und letzten Spieltag der Oberliga Niederrhein reichte der Mannschaft von Tim Schneider ein 1:1 beim SC St. Tönis, weil Verfolger Ratingen 04/19 parallel beim 1. FC Monheim mit 0:2 verlor. Damit steigt Hilden erstmals in die Regionalliga West auf - und krönt eine Ära, die in den vergangenen Jahren ohnehin schon außergewöhnlich erfolgreich war.
Dass es am Ende noch einmal dramatisch wurde, passte zu diesem Titelrennen. Hilden ging als Tabellenführer in den letzten Spieltag, wusste aber, dass Ratingen mit einem eigenen Sieg und einem Hildener Patzer noch vorbeiziehen könnte. Lange blieb die Partie in St. Tönis torlos, ehe Yigit Taha Siyak die Gastgeber in der 83. Minute mit 1:0 in Führung brachte. In diesem Moment musste Hilden zittern.
Doch wie so oft in dieser Saison hatte der VfB eine Antwort. In der Nachspielzeit traf Etienne Feese zum 1:1 (90.+1) und sorgte damit endgültig für die Entscheidung. Feese, der eine überragende Saison spielte und in der Rückrunde zu einem der prägenden Spieler der Liga wurde, setzte damit den passenden Schlusspunkt unter eine Hildener Spielzeit, die mit der Meisterschaft und dem erstmaligen Regionalliga-Aufstieg endet.
Parallel erlebte Ratingen einen bitteren Nachmittag. Die Mannschaft von Damian Apfeld hätte in Monheim gewinnen müssen, um den Druck auf Hilden maximal hochzuhalten. Stattdessen geriet Ratingen früh auf die Verliererstraße. Ein Eigentor von Gianluca Silberbach brachte Monheim nach 31 Minuten in Führung, nur fünf Minuten später erhöhte Emin Safikhanov auf 2:0 (36.).
Damit war Ratingen weit entfernt von dem Auftritt, den es für ein echtes Meisterstück gebraucht hätte. Der Klub, der lange im Rennen um Rang eins war und Hilden bis zum Schluss jagte, beendete die Saison mit 67 Punkten auf Platz zwei. Für Monheim war der Sieg dagegen auch im Abstiegskampf enorm wichtig. Mit 43 Punkten zog der FCM am Ende noch auf Rang elf und sicherte sich den Klassenerhalt.
Hilden wäre durch das Ergebnis in Monheim ohne Erster geblieben, nach dem Ausgleich in St. Tönis standen sie aber endgültig als Meister fest. 69 Punkte aus 34 Spielen, 90 erzielte Tore und eine Saison voller starker Leistungen reichen zum Titel. Ratingen blieb trotz einer ebenfalls starken Runde zwei Zähler dahinter.
Für Schneider ist dieser Aufstieg mehr als nur ein sportlicher Erfolg. Der Trainer verlässt den Verein am Saisonende und verabschiedet sich mit dem größten Moment seiner Hildener Zeit. Nach Jahren, in denen der VfB 03 Hilden immer wieder zur Spitzengruppe der Oberliga gehörte, nach zwei Vizemeisterschaften und vielen starken Entwicklungen im Kader, folgte nun die Krönung.
Schneider hatte Hilden über Jahre geprägt, Spieler weiterentwickelt und eine Mannschaft geformt, die nicht nur über individuelle Qualität, sondern auch über klare Abläufe und große Widerstandsfähigkeit kam. Genau diese Widerstandsfähigkeit zeigte sich auch am letzten Spieltag. Selbst nach dem späten Rückstand in St. Tönis blieb Hilden im Spiel und fand durch Feese die Antwort, die am Ende den Aufstieg besiegelte. Der VfB steigt damit nicht zufällig auf. Es ist das Ergebnis einer Entwicklung, die sich über mehrere Jahre aufgebaut hat. In dieser Saison war Hilden in den entscheidenden Momenten reif genug, um die Tür zur Regionalliga tatsächlich zu öffnen.
Für Ratingen bleibt dagegen die Enttäuschung. Der Klub hatte die Chance, Hilden noch abzufangen, blieb im entscheidenden Spiel aber ohne eigenes Tor und ohne die nötige Wirkung. Hilden dagegen nahm den letzten Schritt - spät, dramatisch und passend zu einer Saison, die in der Vereinsgeschichte einen besonderen Platz bekommen wird.
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