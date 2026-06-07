Oberliga-Meister: VfB Hilden steigt erstmals in die Regionalliga auf Oberliga Niederrhein: Der VfB 03 Hilden steigt erstmals in die Regionalliga West auf, weil Etienne Feese spät beim SC St. Tönis trifft und Ratingen 04/19 in Monheim patzt. von André Nückel · Heute, 17:31 Uhr · 0 Leser

Oberliga-Meister VfB 03 Hilden. – Foto: Marcel Eichholz

Der VfB 03 Hilden hat Vereinsgeschichte geschrieben: Am 34. und letzten Spieltag der Oberliga Niederrhein reichte der Mannschaft von Tim Schneider ein 1:1 beim SC St. Tönis, weil Verfolger Ratingen 04/19 parallel beim 1. FC Monheim mit 0:2 verlor. Damit steigt Hilden erstmals in die Regionalliga West auf - und krönt eine Ära, die in den vergangenen Jahren ohnehin schon außergewöhnlich erfolgreich war.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Dass es am Ende noch einmal dramatisch wurde, passte zu diesem Titelrennen. Hilden ging als Tabellenführer in den letzten Spieltag, wusste aber, dass Ratingen mit einem eigenen Sieg und einem Hildener Patzer noch vorbeiziehen könnte. Lange blieb die Partie in St. Tönis torlos, ehe Yigit Taha Siyak die Gastgeber in der 83. Minute mit 1:0 in Führung brachte. In diesem Moment musste Hilden zittern. Doch wie so oft in dieser Saison hatte der VfB eine Antwort. In der Nachspielzeit traf Etienne Feese zum 1:1 (90.+1) und sorgte damit endgültig für die Entscheidung. Feese, der eine überragende Saison spielte und in der Rückrunde zu einem der prägenden Spieler der Liga wurde, setzte damit den passenden Schlusspunkt unter eine Hildener Spielzeit, die mit der Meisterschaft und dem erstmaligen Regionalliga-Aufstieg endet.

Ratingen enttäuscht in Monheim Parallel erlebte Ratingen einen bitteren Nachmittag. Die Mannschaft von Damian Apfeld hätte in Monheim gewinnen müssen, um den Druck auf Hilden maximal hochzuhalten. Stattdessen geriet Ratingen früh auf die Verliererstraße. Ein Eigentor von Gianluca Silberbach brachte Monheim nach 31 Minuten in Führung, nur fünf Minuten später erhöhte Emin Safikhanov auf 2:0 (36.). Damit war Ratingen weit entfernt von dem Auftritt, den es für ein echtes Meisterstück gebraucht hätte. Der Klub, der lange im Rennen um Rang eins war und Hilden bis zum Schluss jagte, beendete die Saison mit 67 Punkten auf Platz zwei. Für Monheim war der Sieg dagegen auch im Abstiegskampf enorm wichtig. Mit 43 Punkten zog der FCM am Ende noch auf Rang elf und sicherte sich den Klassenerhalt.