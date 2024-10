Oberliga live: Das bringt Spieltag 12!

Am 12. Spieltag der Oberliga Niederrhein geht es bereits am Freitag hoch her. Denn Spitzenreiter SpVg Schonnebeck tritt erstmals nach seiner ersten Saisonniederlage zu einem Kreisduell gegen Aufsteiger Sportfreunde Niederwenigern an. Schon fast traditionell ist am Freitag auch Regionalliga-Absteiger SSVg Velbert wieder mit von der Partie und hat den TVD Velbert als Derbygast. Auch Ratingen 04/19 mischt mit, hat den FC Monheim zu Gast. Erst am Sonntag greifen die übrigen Teams ein, darunter auch die beiden ersten Schonnebecker Verfolger VfB 03 Hilden und VfB Homberg, die sich dann im direkten Duell gegenüberstehen.

________________

Das ist der nächste Spieltag

13. Spieltag

Sa., 02.11.24 17:00 Uhr SV Biemenhorst - SSVg Velbert

So., 03.11.24 14:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Ratingen 04/19

So., 03.11.24 14:30 Uhr 1. FC Kleve - SpVg Schonnebeck

So., 03.11.24 14:30 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - SC Union Nettetal

So., 03.11.24 14:30 Uhr VfB Homberg - TSV Meerbusch

So., 03.11.24 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SC St. Tönis 1911/20

So., 03.11.24 15:00 Uhr TVD Velbert - VfB 03 Hilden

So., 03.11.24 15:30 Uhr FC Büderich - Sportfreunde Baumberg

So., 03.11.24 15:45 Uhr Mülheimer FC 97 - SV Sonsbeck

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: