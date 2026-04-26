 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Oberliga live: Baumberg, KFC und ETB führen

Oberliga Niederrhein: Am Sonntag steht das Topspiel zwischen Ratingen 04/19 und KFC Uerdingen an - live im Stream! Darüber hinaus geht es vielerorts um den Klassenerhalt. Klickt euch rein!

von André Nückel · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Klickt euch rein.
Klickt euch rein. – Foto: Arno Wirths

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Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

FuPa präsentiert euch den 29. Spieltag der Oberliga Niederrhein live - das Topspiel zwischen Ratingen 04/19 und KFC Uerdingen gibt es im Stream, die Kellerduelle natürlich im Ticker. Klickt euch rein!

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Liveticker: 1. FC Kleve - SV Sonsbeck

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
0
0
Abpfiff

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Liveticker: TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg

Heute, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
0
1
Abpfiff

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Liveticker: SC St. Tönis - VfL Jüchen-Garzweiler

Heute, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
0
0

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Liveticker: DJK Adler Union Frintrop - Holzheimer SG

Heute, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
0
1

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Liveticker: 1. FC Monheim. - VfB Homberg

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
3
2
Abpfiff

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Liveticker: VfB 03 Hilden - ETB SW Essen

Heute, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
1
1

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Liveticker: Ratingen 04/19 - KFC Uerdingen

Heute, 15:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
1
4
Abpfiff
+Video

>>> FuPa ist vor Ort und überträgt die Partie im Livestream auf YouTube

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Klarer Heimsieg für Dingden

Fr., 24.04.2026, 19:30 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
4
0
Abpfiff
+Video

In der ersten Hälfte war wenig los zwischen Blau-Weiß Dingden und dem FC Büderich - die Folge war ein torloser erster Abschnitt. In einem ausgeglichenen aber chancenarmen Duell war es dann Jan-Niklas Haffek, der mit seinem zweiten Saisontor für die 1:0-Führung der Hausherren sorgte (73.). Nur sechs Minuten später konnte David Hulshorst einen Abpraller zum 2:0 nutzen (79.). Die endgültige Entscheidung besorgte Luka Grlich (90+2.), ehe Hulshorst durch seinen zweiten Treffer des Abends den 4:0-Endstand herstellte (90+4.). Dingden hat den Klassenerhalt somit so gut wie sicher, denn der Vorsprung auf den Keller beträgt zehn Punkte. Büderich blieb im dritten Spiel in Serie sieglos.

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Mindestens acht Punkte zurück

Fr., 24.04.2026, 20:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
4
2

Trotz einer engagierten Leistung sprangen keine Punkte für den SV Biemenhorst bei der SpVg Schonnebeck heraus. Dabei gingen die Gäste in der 15. Minute durch Jayden Houtriet und seinem satten Abschluss in Führung. Die Freude hielt jedoch nicht allzu lange, denn Torjäger Niko Bosnjak meldete sein Team per Kopf zurück (24.). Der 23-Jährige brachte die SpVg noch vor dem Halbzeitpfiff per Strafstoß in Front. Auch nach Wiederbeginn ließ der Angreifer nicht locker und markierte seinen Dreierpack (48.). Nur drei Minuten später netzte Moritz Isensee problemlos zur 4:1-Führung und der vorzeitigen Entscheidung ein (51.). Zwar markierte Jannis Schmitz noch den 2:4-Anschluss (72.), allerdings änderte dies nichts am souveränen Heimerfolg Schonnebecks. Für Biemenhorst wird es somit immer enger im Kampf um die Klasse, denn es bleibt beim Acht-Punkte-Rückstand, den die Konkurrenz am Sonntag noch ausbauen kann.

Das ist der nächste Spieltag

30. Spieltag
Fr., 01.05.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - 1. FC Monheim
Fr., 01.05.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Ratingen 04/19
Sa., 02.05.26 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfL Jüchen-Garzweiler
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - SV Blau-Weiß Dingden
So., 03.05.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SC St. Tönis 1911/20
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - TSV Meerbusch
So., 03.05.26 15:00 Uhr VfB Homberg - VfB 03 Hilden
So., 03.05.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - 1. FC Kleve
So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Büderich - SpVg Schonnebeck

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