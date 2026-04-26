Eiskalter KFC Uerdingen gewinnt Topspiel in Ratingen klar

KFC siegt erneut. – Foto: Sven Hanisch

Am 29. Spieltag der Oberliga Niederrhein hat sich der KFC Uerdingen nicht nur den zweiten Topspiel-Sieg in Folge gesichert, sondern auch den zweiten direkten Vergleich im Kampf um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga West. Beim Tabellenführer Ratingen 04/19 setzte sich das Team von Julian Stöhr mit 4:1 (2:0) durch und setzt das nächste Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen.

Zur Wahrheit gehört auch, dass Ratingen zwei gute Gelegenheit vergab, unter anderem den Pfosten traf. Die Zielgenauigkeit wollten die Hausherren dann in Abschnitt schärfen - aber das gelang nicht. Coach Damian Apfeld sah zwar einige Gelegenheiten seiner Elf, aber sie traf das Tor nicht. Der KFC dagegen schon: Joker Mohamed Yassin Benslaiman Benktib staubte in der 66. Minute zum 3:0 ab.

Der KFC hat seinen 1:0-Erfolg über den VfB Hilden an diesem Sonntag vergoldet und mit Ratingen 04/19 den nächsten direkten Kontrahenten geschlagen. Der Traditionsverein startete gut und war im ersten Durchgang die überlegene Mannschaft mit vielen guten Gelegenheiten. Schon nach wenigen Minuten hätten die Gäste mit 2:0 führen können. Dass es trotzdem zur Pause 2:0 stand, lag einerseits an einem guten Abschluss von Adam Tolba (29.), andererseits zeigte Yasin-Cemal Kaya mit Pausenpfiff seine Qualitäten, als er allein auf Torhüter Marvin Niklas Gomoluch stürmte (45.+3).

Auf Demircan-Traumtor folgt der Knockout

Der dritte Gegentreffer war ein Wirkungstreffer, von Ratingen kam in der Folge erstmal relativ wenig, ehe Emre Demircan ein absolutes Traumtor schoss: Sein 16. Saisontor war ein direkt verwandelter Freistoß genau in den Winkel (81.). Die Freude hielt allerdings nicht lange an: Statt eine gute Gelegenheit zum Anschlusstreffer zu nutzen, schoss Benslaiman Benktib fast im direkten Gegenzug das 4:1 (84.). Die Zuschauer beschwerten lautstark über ein nicht gegebenes Foul im Vorfeld des Tores.

Formtechnisch hat der KFC Uerdingen jetzt die Nase vorn, muss aber bis zum letzten Spieltag auf weitere Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. Ansonsten ist der Klassensprung nicht möglich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Spielberichts lief die Partie von Hilden gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen noch. Bei einem Hildener Sieg wäre der VfB Tabellenführer - mehr dazu an dieser Stelle.

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: