Oberliga live: Aufstieg und Abstieg kann sich Sonntag entscheiden

Frintrop kann Hilden zum Meister machen. – Foto: Markus Becker

Der 33. und damit vorletzte Spieltag verspricht geballte Spannung, denn während der VfB 03 Hilden als Meister in die Regionalliga West aufsteigen kann, droht dem VfB Homberg, dem FC Büderich und dem 1. FC Kleve der Abstieg. Alle Spiele live auf FuPa - klickt euch rein!

________________ Liveticker: Blau-Weiß Dingden - Holzheimer SG

________________ Liveticker: 1. FC Kleve - ETB SW Essen

________________ Liveticker: VfL Jüchen-Garzweiler - FC Büderich

________________ Liveticker: Sportfreunde Baumberg - SV Biemenhorst

Heute, 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg SF Baumberg SV Biemenhorst Biemenhorst 15:00 PUSH

Uerdingen wahrt Mini-Chance auf den Aufstieg

Der KFC Uerdingen hat knapp gewonnen und darf hoffen - mehr an dieser Stelle. TSV Meerbusch – KFC Uerdingen 1:2

TSV Meerbusch: Franz Langhoff, Daniel Hoff, Leon Kempkens (68. Micah Cain), Noah van Lent, David Alexandre Alves Oliveira (90. Eugene Park), Leart Lahi, Yasin Bas (58. Harumi Goto), Mattia Toni Klemen Majetic, Pablo Ramm (50. Reo Kamiyama), Florian Berisha, Ilyas Vöpel (69. Aaron Addo) - Trainer: Marc Roch

KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You, Alexander Lipinski (90. Ibuki Noguchi), Yasin-Cemal Kaya (73. Joshua Salonen), Dave Fotso Youmssi, Maximilian Dimitrijevski, Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (90. Etienne-Noel Reck), Adam Tolba (82. Ephraim Kalonji) - Trainer: Julian Stöhr

Schiedsrichter: Thibaut Scheer (Essen)

Tore: 0:1 Adam Tolba (22.), 1:1 Ilyas Vöpel (30.), 1:2 Adam Tolba (33. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Daniel Hoff (87./TSV Meerbusch/)

Besondere Vorkommnisse: Yasin-Cemal Kaya (KFC Uerdingen) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Franz Langhoff (37.). ________________ Homberg muss am Sonntag zittern

Der VfB Homberg hat im Abstiegskampf einen herben Rückschlag erlitten. Bei der SpVg Schonnebeck unterlagen die Duisburger mit 0:4 (0:2) und mussten dabei vor allem nach Standards entscheidende Gegentreffer hinnehmen. Den Anfang machte Niko Bosnjak, der nach einem langen Einwurf und einer unübersichtlichen Situation im Strafraum zum 1:0 für die Gastgeber traf (34.). Kurz vor der Pause legte Schonnebeck nach: Nach einer Ecke bekam Homberg den Ball erneut nicht geklärt, Noah Kloth nutzte die Gelegenheit zum 2:0 (45.+4). Nach dem Seitenwechsel sorgte Schonnebeck innerhalb weniger Minuten für die Vorentscheidung. Der gerade erst eingewechselte Noah Kosthorst verwertete einen Konter zum 3:0 (66.). Nur zwei Minuten später erhöhte Marcio Lopes nach einer sehenswerten Kombination im Strafraum auf 4:0 und beseitigte die letzten Zweifel am Heimsieg (68.). Für den VfB Homberg war damit bereits vor dem Schlusspfiff klar, dass die Hoffnung auf den Klassenerhalt nun besonders von den Ergebnissen der Konkurrenz abhängt. SpVg Schonnebeck – VfB Homberg 4:0

SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk (87. Julian Zelenkov), Matthias Bloch (82. Maxim Schröder), Kevin Kehrmann, Tim Winking, Tim Kuhlmann, Alpha Kevin Kourouma (65. Noah Kosthorst), Noah Kloth, Robin Andre Brandner, Moritz Isensee (73. Robin Andre Brandner), Cedric Zajkowski (63. Marcio Elia Lopes da Silva Do Vale), Niko Bosnjak - Trainer: Dirk Tönnies

VfB Homberg: Leon Schübel, Henrik Scheibe, James Shepard (70. Maurice Laroche), Justin Walker, Julian Bode, Berkan Bartu, Leon Schütz, Luca Thissen, Razmik Khurshudyan, Emir Demiri (61. Johann Noubissi Noukumo), Marcio Jordan Blank (70. Noah Daragmeh) - Trainer: Tobias Schiek

Schiedsrichter: Marvin Dominik Szlapa (Remscheid) - Zuschauer: 366

Tore: 1:0 Niko Bosnjak (34.), 2:0 Noah Kloth (45.+4), 3:0 Noah Kosthorst (66.), 4:0 Marcio Elia Lopes da Silva Do Vale (68.) ________________

Das ist der nächste Spieltag



34. Spieltag

So., 07.06.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 07.06.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - TSV Meerbusch

So., 07.06.26 15:00 Uhr VfB Homberg - 1. FC Kleve

So., 07.06.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - SpVg Schonnebeck

So., 07.06.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Blau-Weiß Dingden

So., 07.06.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Ratingen 04/19

So., 07.06.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SV Sonsbeck

So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Büderich - Sportfreunde Baumberg

So., 07.06.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfB 03 Hilden

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