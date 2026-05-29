Patzer, Elfmeter und ein Platzverweis - Uerdingen siegt in Meerbusch

Der KFC jubelt über den Führungstreffer – Foto: Ralph Görtz

Ein doppelter Adam Tolba, gravierende Fehler und zwei Elfmeter. Das Aufeinandertreffen zwischen dem TSV Meerbusch und dem KFC Uerdingen hatte einiges für die Zuschauer zu bieten. Schlussendlich konnten die Gäste einen knappen 2:1-Vorsprung über die Zeit bringen und sich somit drei wichtige Zähler sichern. Einen Rückschlag musste der KFC allerdings hinnehmen, denn Tolba verletzte sich an der Schulter und musste daraufhin ausgewechselt werden.

Bereits nach sechs Minuten hatten die Gäste durch Angreifer Tolba die erste Chance - der Angreifer verfehlte den Kasten knapp. Nach einer starken Parade von TSV-Keeper Franz Langhoff gab es eine Ecke für den KFC (21.). Diese konnte zunächst geklärt werden, landete allerdings bei Tolba, der sich ein Herz nahm - sein Schuss wurde noch entscheidend ins linke Toreck zur 1:0-Führung Uerdingens abgefälscht (22.).

Nur kurze Zeit später leistete sich die Meerbuscher Defensive einen Fauxpas. Tolba schnappte sich den Ball und umkurvte Langhoff, der den Angreifer wiederum zu Fall brachte. Den fälligen Strafstoß versenkte der Gefoulte selbst zum 2:1 (33.).

Auch nach dem 1:0 kontrollierte die Mannschaft von Cheftrainer Julian Stöhr das Geschehen, bis sich Dave Fotso Youmssi einen folgenschweren Fehler leistete. Sein Ballverlust landete bei Ilyas Vöpel, der aus 18 Metern ins leere Tor zum 1:1 einnetzte (30.).

Kurz darauf gab es ein Handspiel im TSV-Sechszehner und den zweiten Freistoßpfiff des Unparteiischen. Dieses mal nahm sich Yasin-Cemal Kaya der Sache an. Der 26-Jährige blieb allerdings nicht so cool wie Tolba und scheiterte am stark parierenden Langhoff (37.). In den verbliebenden Minuten der ersten Hälfte plätscherte das Spiel vor sich hin und somit ging es mit einer 2:1-Führung der Gäste in die Halbzeitpause.

Hitzige zweite Hälfte

Der zweite Durchgang begann chancenarm, jedoch mit einer neuen Intensität. Gleich drei gelbe Karten wurden in den ersten sieben Minuten verteilt. Ganze 13 Minuten dauerte es, bis die erste Ecke im zweiten Durchgang gewonnen wurde. Erst in der 79. Minute kam es zur ersten Großchance des Duells. Ein Abpraller von Langhoff landete vor den Füßen des Doppeltorschützen Tolba, der wiederum dieses Mal knapp vergab.

Daraufhin verletzte sich der Angreifer an der Schulter und musste ausgewechselt werden (81.). Einen weiteren Aufreger gab es kurz vor Schluss, denn KFC-Keeper Jonas Holzum wurde von einem gestreckten Bein am Oberschenkel getroffen und musste daraufhin behandelt werden. Es kam zu einer kleinen Rudelbildung, bei der TSV-Kapitän Daniel Hoff einen Platzverweis sah (87.).

In Überzahl ließen die Uerdinger weiterhin nichts zu tun, kamen allerdings auch nicht gefährlich vor den Meerbuscher Kasten. Somit blieb es schlussendlich beim knappen 2:1-Erfolg der Gäste.

Uerdingen verkürzt den Abstand auf den Tabellenführer aus Hilden und muss nun auf doppelte Schützenhilfe hoffen, um im Aufstiegskampf weiter mitmischen zu können.