 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Oberliga Hamburg live: ETV kann Führung ausbauen - fünf Spiele!

Oberliga Hamburg: Eimsbütteler TV ist haushoher Favorit beim SV Curslack-Neuengamme gefordert, ETSV Hamburg muss zur HT 16. TSV Sasel hat die Top fünf im Blick. Einige Spiele steigen erst später, weshalb die Tabelle verzerrt bleiben wird.

von red · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser
ETSV Hamburg unter Druck.
ETSV Hamburg unter Druck. – Foto: IMAGO / Hanno Bode

Verlinkte Inhalte

Oberliga Hamburg
Teutonia 05
ETV
SC Victoria
Niend. TSV

In der Oberliga Hamburg steht ein richtungsweisender Nachholspieltag an - Nummer 22! Der Eimsbütteler TV will die Spitze behaupten, während der ETSV Hamburg nach seiner Ottensen-Pleite zurück in die Spur finden muss. Der TSV Sasel hat Rang fünf im Blick. Das gilt auch für Auch im Tabellenkeller stehen wichtige Duelle an, aber nicht alle werden in dieser Woche bestritten.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Hamburg

>>> Das sind die Torjäger der Oberliga Hamburg

>>> Zu den aktuellen News der Oberliga Hamburg

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp

________________

Liveticker: Nikola Tesla - SV Halstenbek-Rellingen

Heute, 19:00 Uhr
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
SV Halstenbek-Rellingen
SV Halstenbek-RellingenHalstenbek-R
19:00

Im Tabellenkeller treffen zwei Teams aufeinander, die zuletzt kaum Konstanz zeigen. Der FK Nikola Tesla liegt mit 26 Punkten nur knapp vor den Abstiegsrängen, während der SV Halstenbek-Rellingen als Vorletzter deutlich unter Druck steht. Die Formkurve spricht leicht für Tesla, die zumindest punktuell Ergebnisse einfahren konnten, während Halstenbek weiterhin auf dauerhaftes Punkten wartet. Für die Gäste zählt nur ein Sieg, um den Rückstand nicht weiter anwachsen zu lassen.

________________

Liveticker: HEBC Hamburg - Teutonia 05 Ottensen

Heute, 19:00 Uhr
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
19:00live

Ein Duell zweier Mannschaften aus unterschiedlichen Tabellenregionen, aber mit ähnlicher Zielsetzung: drei Punkte! Der HEBC Hamburg steht bei 27 Punkten und bewegt sich im unteren Mittelfeld, während der FC Teutonia 05 Ottensen mit 36 Zählern die Top fünf noch nicht aus den Augen verloren hat.

Die Formkurve zeigt leichte Vorteile für Teutonia, die zuletzt stabiler punkteten und gegen den ETSV Hamburg einen Coup landeten. HEBC hingegen benötigt Zähler, um sich weiter von der Gefahrenzone abzusetzen.

________________

Liveticker: SV Curslack-Neuengame - Eimsbütteler TV

Heute, 19:00 Uhr
SV Curslack-Neuengamme
SV Curslack-NeuengammeCurs.-Neueng
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
19:00live

Die Ausgangslage ist eindeutig: Tabellenführer Eimsbütteler TV gastiert beim Schlusslicht SV Curslack-Neuengamme. Während der ETV mit 56 Punkten an der Spitze steht, wartet Curslack weiterhin auf Erfolgserlebnisse. Auch die Formkurve unterstreicht die Unterschiede deutlich. Für den Tabellenführer geht es darum, die Position zu festigen - gerade weil die Konkurrenz aus Dassendorf und vom ETSV nicht nachlassen wird

________________

Liveticker: TSV Sasel - TSV Buchholz

Heute, 19:00 Uhr
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
19:00
Der TSV Sasel hat den Ausblick auf die Top fünf der Oberliga, braucht aber natürlich einen Heimsieg, um im besten Fall schon in dieser Woche mit USC Paloma und HT 16 gleichzuziehen. Die Formkurve spricht leicht für den TSV Buchholz, aber beide Klubs zählen im März zu den stärkeren in der Oberliga. Buchholz kann die 30-Punkte-Marke knacken.

________________

Liveticker: TuRa Harksheide - USC Paloma

Heute, 19:30 Uhr
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
19:30

Für den USC Paloma geht es darum, im engen Rennen um die oberen Plätze nachzulegen. Mit 41 Punkten liegt das Team gleichauf mit HT 16. Gegner TuRa Harksheide steht im Tabellenmittelfeld und benötigt Punkte, um nicht weiter abzurutschen. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie benötigt Harksheide dringend ein Erfolgserlebnis.

________________

Liveticker: HT 16 - ETSV Hamburg - erst am Mittwoch

Morgen, 19:45 Uhr
HT 16
HT 16HT 16
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
19:45

Eines der spannendsten Spiele des Spieltags steigt zwischen dem HT 16 und dem ETSV Hamburg. Der ETSV steht mit 52 Punkten auf Rang zwei und will den Druck auf Spitzenreiter ETV erhöhen. HT 16 wiederum gehört zu den formstärkeren Teams der Liga, musste zuletzt aber auch wie der Wintermeister Rückschläge hinnehmen. Die Partie ist eine echte Standortbestimmung - auch mit Blick auf die oberen Tabellenplätze.

Dassendorf an Ostern, zwei Nachzügler im Mai

Nicht alle Spiele des 22. Spieltags finden in den kommenden Tagen statt. Die TuS Dassendorf spielt erst Ostermontag, die Heimspiele des SC Victoria und des SC Vorwärts/Wacker Billstedt gehen erst im Mai über die Bühne.

Mo., 06.04.2026, 13:00 Uhr
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
13:00live

Di., 05.05.2026, 19:00 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
19:00

Di., 05.05.2026, 19:30 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
19:30

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr SC Victoria - TuS Dassendorf
Sa., 28.03.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - Eimsbütteler TV
So., 29.03.26 10:45 Uhr USC Paloma - FC Süderelbe
So., 29.03.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - HT 16
So., 29.03.26 14:00 Uhr ETSV Hamburg - TuRa Harksheide
So., 29.03.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - FC Teutonia 05 Ottensen
So., 29.03.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - SV Curslack-Neuengamme
So., 29.03.26 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - HEBC Hamburg
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Sasel - FK Nikola Tesla


>>> Hier geht es zum Spielplan der Oberliga Hamburg

________________

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Hamburg