Oberliga Hamburg live: ETV kann Führung ausbauen - fünf Spiele!

ETSV Hamburg unter Druck. – Foto: IMAGO / Hanno Bode

In der Oberliga Hamburg steht ein richtungsweisender Nachholspieltag an - Nummer 22! Der Eimsbütteler TV will die Spitze behaupten, während der ETSV Hamburg nach seiner Ottensen-Pleite zurück in die Spur finden muss. Der TSV Sasel hat Rang fünf im Blick. Das gilt auch für Auch im Tabellenkeller stehen wichtige Duelle an, aber nicht alle werden in dieser Woche bestritten.

Im Tabellenkeller treffen zwei Teams aufeinander, die zuletzt kaum Konstanz zeigen. Der FK Nikola Tesla liegt mit 26 Punkten nur knapp vor den Abstiegsrängen, während der SV Halstenbek-Rellingen als Vorletzter deutlich unter Druck steht. Die Formkurve spricht leicht für Tesla, die zumindest punktuell Ergebnisse einfahren konnten, während Halstenbek weiterhin auf dauerhaftes Punkten wartet. Für die Gäste zählt nur ein Sieg, um den Rückstand nicht weiter anwachsen zu lassen.

________________ Liveticker: HEBC Hamburg - Teutonia 05 Ottensen

Heute, 19:00 Uhr HEBC Hamburg HEBC Hamburg FC Teutonia 05 Ottensen Teutonia 05 19:00 live PUSH

Ein Duell zweier Mannschaften aus unterschiedlichen Tabellenregionen, aber mit ähnlicher Zielsetzung: drei Punkte! Der HEBC Hamburg steht bei 27 Punkten und bewegt sich im unteren Mittelfeld, während der FC Teutonia 05 Ottensen mit 36 Zählern die Top fünf noch nicht aus den Augen verloren hat. Die Formkurve zeigt leichte Vorteile für Teutonia, die zuletzt stabiler punkteten und gegen den ETSV Hamburg einen Coup landeten. HEBC hingegen benötigt Zähler, um sich weiter von der Gefahrenzone abzusetzen. ________________ Liveticker: SV Curslack-Neuengame - Eimsbütteler TV

Die Ausgangslage ist eindeutig: Tabellenführer Eimsbütteler TV gastiert beim Schlusslicht SV Curslack-Neuengamme. Während der ETV mit 56 Punkten an der Spitze steht, wartet Curslack weiterhin auf Erfolgserlebnisse. Auch die Formkurve unterstreicht die Unterschiede deutlich. Für den Tabellenführer geht es darum, die Position zu festigen - gerade weil die Konkurrenz aus Dassendorf und vom ETSV nicht nachlassen wird ________________ Liveticker: TSV Sasel - TSV Buchholz

Heute, 19:00 Uhr TSV Sasel TSV Sasel TSV Buchholz 08 Buchholz 08 19:00 PUSH

________________ Liveticker: TuRa Harksheide - USC Paloma Heute, 19:30 Uhr TuRa Harksheide Harksheide USC Paloma USC Paloma 19:30 PUSH Für den USC Paloma geht es darum, im engen Rennen um die oberen Plätze nachzulegen. Mit 41 Punkten liegt das Team gleichauf mit HT 16. Gegner TuRa Harksheide steht im Tabellenmittelfeld und benötigt Punkte, um nicht weiter abzurutschen. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie benötigt Harksheide dringend ein Erfolgserlebnis. ________________ Liveticker: HT 16 - ETSV Hamburg - erst am Mittwoch Der TSV Sasel hat den Ausblick auf die Top fünf der Oberliga, braucht aber natürlich einen Heimsieg, um im besten Fall schon in dieser Woche mit USC Paloma und HT 16 gleichzuziehen. Die Formkurve spricht leicht für den TSV Buchholz, aber beide Klubs zählen im März zu den stärkeren in der Oberliga. Buchholz kann die 30-Punkte-Marke knacken.

Morgen, 19:45 Uhr HT 16 HT 16 ETSV Hamburg ETSV Hamburg 19:45 PUSH

Eines der spannendsten Spiele des Spieltags steigt zwischen dem HT 16 und dem ETSV Hamburg. Der ETSV steht mit 52 Punkten auf Rang zwei und will den Druck auf Spitzenreiter ETV erhöhen. HT 16 wiederum gehört zu den formstärkeren Teams der Liga, musste zuletzt aber auch wie der Wintermeister Rückschläge hinnehmen. Die Partie ist eine echte Standortbestimmung - auch mit Blick auf die oberen Tabellenplätze. Dassendorf an Ostern, zwei Nachzügler im Mai Nicht alle Spiele des 22. Spieltags finden in den kommenden Tagen statt. Die TuS Dassendorf spielt erst Ostermontag, die Heimspiele des SC Victoria und des SC Vorwärts/Wacker Billstedt gehen erst im Mai über die Bühne.

Mo., 06.04.2026, 13:00 Uhr TuS Dassendorf Dassendorf FC Süderelbe Süderelbe 13:00 live PUSH

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr SC Victoria - TuS Dassendorf

Sa., 28.03.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - Eimsbütteler TV

So., 29.03.26 10:45 Uhr USC Paloma - FC Süderelbe

So., 29.03.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - HT 16

So., 29.03.26 14:00 Uhr ETSV Hamburg - TuRa Harksheide

So., 29.03.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - FC Teutonia 05 Ottensen

So., 29.03.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - SV Curslack-Neuengamme

So., 29.03.26 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - HEBC Hamburg

So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Sasel - FK Nikola Tesla







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