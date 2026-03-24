Oberliga Hamburg live: ETV kann Führung ausbauen - fünf Spiele!

In der Oberliga Hamburg steht ein richtungsweisender Nachholspieltag an - Nummer 22! Der Eimsbütteler TV will die Spitze behaupten, während der ETSV Hamburg nach seiner Ottensen-Pleite zurück in die Spur finden muss. Der TSV Sasel hat Rang fünf im Blick. Das gilt auch für Auch im Tabellenkeller stehen wichtige Duelle an, aber nicht alle werden in dieser Woche bestritten.
Im Tabellenkeller treffen zwei Teams aufeinander, die zuletzt kaum Konstanz zeigen. Der FK Nikola Tesla liegt mit 26 Punkten nur knapp vor den Abstiegsrängen, während der SV Halstenbek-Rellingen als Vorletzter deutlich unter Druck steht. Die Formkurve spricht leicht für Tesla, die zumindest punktuell Ergebnisse einfahren konnten, während Halstenbek weiterhin auf dauerhaftes Punkten wartet. Für die Gäste zählt nur ein Sieg, um den Rückstand nicht weiter anwachsen zu lassen.
Ein Duell zweier Mannschaften aus unterschiedlichen Tabellenregionen, aber mit ähnlicher Zielsetzung: drei Punkte! Der HEBC Hamburg steht bei 27 Punkten und bewegt sich im unteren Mittelfeld, während der FC Teutonia 05 Ottensen mit 36 Zählern die Top fünf noch nicht aus den Augen verloren hat.
Die Formkurve zeigt leichte Vorteile für Teutonia, die zuletzt stabiler punkteten und gegen den ETSV Hamburg einen Coup landeten. HEBC hingegen benötigt Zähler, um sich weiter von der Gefahrenzone abzusetzen.
Die Ausgangslage ist eindeutig: Tabellenführer Eimsbütteler TV gastiert beim Schlusslicht SV Curslack-Neuengamme. Während der ETV mit 56 Punkten an der Spitze steht, wartet Curslack weiterhin auf Erfolgserlebnisse. Auch die Formkurve unterstreicht die Unterschiede deutlich. Für den Tabellenführer geht es darum, die Position zu festigen - gerade weil die Konkurrenz aus Dassendorf und vom ETSV nicht nachlassen wird
Für den USC Paloma geht es darum, im engen Rennen um die oberen Plätze nachzulegen. Mit 41 Punkten liegt das Team gleichauf mit HT 16. Gegner TuRa Harksheide steht im Tabellenmittelfeld und benötigt Punkte, um nicht weiter abzurutschen. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie benötigt Harksheide dringend ein Erfolgserlebnis.
Eines der spannendsten Spiele des Spieltags steigt zwischen dem HT 16 und dem ETSV Hamburg. Der ETSV steht mit 52 Punkten auf Rang zwei und will den Druck auf Spitzenreiter ETV erhöhen. HT 16 wiederum gehört zu den formstärkeren Teams der Liga, musste zuletzt aber auch wie der Wintermeister Rückschläge hinnehmen. Die Partie ist eine echte Standortbestimmung - auch mit Blick auf die oberen Tabellenplätze.
Nicht alle Spiele des 22. Spieltags finden in den kommenden Tagen statt. Die TuS Dassendorf spielt erst Ostermontag, die Heimspiele des SC Victoria und des SC Vorwärts/Wacker Billstedt gehen erst im Mai über die Bühne.
29. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr SC Victoria - TuS Dassendorf
Sa., 28.03.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - Eimsbütteler TV
So., 29.03.26 10:45 Uhr USC Paloma - FC Süderelbe
So., 29.03.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - HT 16
So., 29.03.26 14:00 Uhr ETSV Hamburg - TuRa Harksheide
So., 29.03.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - FC Teutonia 05 Ottensen
So., 29.03.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - SV Curslack-Neuengamme
So., 29.03.26 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - HEBC Hamburg
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Sasel - FK Nikola Tesla
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