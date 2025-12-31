Oberliga Hamburg: Erolind Krasniqi setzt Maßstäbe

Auch dahinter überzeugt die Breite der Offensive in der Liga. Karim Ay vom HT 16 und Sven Möller vom TuS Dassendorf kommen jeweils auf elf Tore. Während Ay in 18 Partien zusätzlich vier Treffer vorbereitete, kommt Möller bei nur 13 Einsätzen auf drei Assists und eine starke Torquote von 0,85. Die Topgruppe abrundet Mahmoud Haidar vom TSV Buchholz 08, der zehn Tore und drei Vorlagen in 17 Spielen beisteuerte.

Insgesamt zeigt die Statistik: Die Oberliga Hamburg verfügt nicht nur über zuverlässige Vollstrecker, sondern auch über mehrere Spieler, die ihre Mitspieler regelmäßig in Szene setzen. Vor allem an Krasniqi führt aktuell kein Weg vorbei,doch die Konkurrenz bleibt zahlenmäßig und leistungsmäßig dicht dahinter.