Allgemeines
Das ist Torjäger Erolind Krasniqi.
Das ist Torjäger Erolind Krasniqi. – Foto: IMAGO / Lobeca

Oberliga Hamburg: Erolind Krasniqi setzt Maßstäbe

Torjägerliste Oberliga Hamburg: Erolind Krasniqi (ETSV Hamburg) führt vor Merlin Sinanovic (Eimsbütteler TV) und Selim Ajkic (TSV Sasel) – alle Zahlen, Tore und Quoten der Top-Stürmer im Überblick.

Erolind Krasniqi vom ETSV Hamburg setzt in der Oberliga Hamburg zum Jahreswechsel die Maßstäbe und führt die Torjägerliste mit großem Vorsprung an. Dabei überzeugt der Stürmer des Tabellenführers nicht nur als Abschlussspieler. Doch mit Merlin Sinanovic vom Eimsbütteler TV, Selim Ajkic vom TSV Sasel und weiteren zweistellig erfolgreichen Angreifern bleibt das Rennen um die Torjägerkrone in der Oberliga Hamburg weiterhin spannend.

Erolind Krasniqi überragt

An der Spitze der Torjägerliste der Oberliga Hamburg setzt Erolind Krasniqi vom ETSV Hamburg weiterhin Maßstäbe. Der Angreifer kommt nach 18 Einsätzen auf beeindruckende 28 Treffer, was einer Torquote von 1,56 entspricht. Bemerkenswert ist dabei nicht nur seine Abschlussstärke, sondern auch sein mannschaftsdienliches Spiel: Mit acht Vorlagen ist Krasniqi zugleich einer der besten Vorbereiter der Liga und prägt das Offensivspiel seines Teams auf mehreren Ebenen.

Die ersten Verfolger liegen jedoch keineswegs außer Reichweite. Merlin Sinanovic vom Eimsbütteler TV und Selim Ajkic vom TSV Sasel haben jeweils 22 Tore erzielt, beide benötigten dafür 19 Spiele. Ihre Torquote von 1,16 unterstreicht die Konstanz beider Angreifer, auch wenn sie im Bereich der Vorlagen (jeweils eine) klar hinter Krasniqi zurückbleiben.

Luca Joel Palzer kommt auf 17 Scorerpunkte

Auf den weiteren Plätzen folgt ein Trio, das ebenfalls zweistellig getroffen hat: Luca Joel Palzer vom SC Victoria Hamburg steht bei 13 Toren in 19 Spielen und steuerte zusätzlich vier Assists bei, während Nick Selutin vom ETSV Hamburg ebenfalls 13 Treffer erzielte, dafür aber nur 16 Einsätze benötigte. Seine Torquote von 0,81 zeigt, dass auch er im Schatten des Top-Torjägers ein wichtiger Faktor ist. Christian Degener vom FC Türkiye komplettiert diese Gruppe mit zwölf Toren aus 15 Spielen, blieb bislang allerdings ohne direkte Torvorlage.

Wer noch zweistellig getroffen hat

Auch dahinter überzeugt die Breite der Offensive in der Liga. Karim Ay vom HT 16 und Sven Möller vom TuS Dassendorf kommen jeweils auf elf Tore. Während Ay in 18 Partien zusätzlich vier Treffer vorbereitete, kommt Möller bei nur 13 Einsätzen auf drei Assists und eine starke Torquote von 0,85. Die Topgruppe abrundet Mahmoud Haidar vom TSV Buchholz 08, der zehn Tore und drei Vorlagen in 17 Spielen beisteuerte.

Insgesamt zeigt die Statistik: Die Oberliga Hamburg verfügt nicht nur über zuverlässige Vollstrecker, sondern auch über mehrere Spieler, die ihre Mitspieler regelmäßig in Szene setzen. Vor allem an Krasniqi führt aktuell kein Weg vorbei,doch die Konkurrenz bleibt zahlenmäßig und leistungsmäßig dicht dahinter.

Die besten Torjäger der Oberliga Hamburg zur Winterpause

  1. Erolind Krasniqi – ETSV Hamburg – 18 Spiele – 28 Tore – 1,56 Torquote (Tore/Spiele)

  2. Merlin Sinanovic – Eimsbütteler TV – 19 Spiele – 22 Tore – 1,16 Torquote (Tore/Spiele)

  3. Selim Ajkic – TSV Sasel – 19 Spiele – 22 Tore – 1,16 Torquote (Tore/Spiele)

  4. Luca Joel Palzer – SC Victoria Hamburg – 19 Spiele – 13 Tore – 0,68 Torquote (Tore/Spiele)

  5. Nick Selutin – ETSV Hamburg – 16 Spiele – 13 Tore – 0,81 Torquote (Tore/Spiele)

  6. Christian Degener – FC Türkiye – 15 Spiele – 12 Tore – 0,80 Torquote (Tore/Spiele)

  7. Karim Ay – HT 16 – 18 Spiele – 11 Tore – 0,61 Torquote (Tore/Spiele)

  8. Sven Möller – TuS Dassendorf – 13 Spiele – 11 Tore – 0,85 Torquote (Tore/Spiele)

  9. Mahmoud Haidar – TSV Buchholz 08 – 17 Spiele – 10 Tore – 0,59 Torquote (Tore/Spiele)

