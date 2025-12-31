Oberliga Hamburg: Erolind Krasniqi setzt Maßstäbe

Erolind Krasniqi vom ETSV Hamburg setzt in der Oberliga Hamburg zum Jahreswechsel die Maßstäbe und führt die Torjägerliste mit großem Vorsprung an. Dabei überzeugt der Stürmer des Tabellenführers nicht nur als Abschlussspieler. Doch mit Merlin Sinanovic vom Eimsbütteler TV, Selim Ajkic vom TSV Sasel und weiteren zweistellig erfolgreichen Angreifern bleibt das Rennen um die Torjägerkrone in der Oberliga Hamburg weiterhin spannend.
An der Spitze der Torjägerliste der Oberliga Hamburg setzt Erolind Krasniqi vom ETSV Hamburg weiterhin Maßstäbe. Der Angreifer kommt nach 18 Einsätzen auf beeindruckende 28 Treffer, was einer Torquote von 1,56 entspricht. Bemerkenswert ist dabei nicht nur seine Abschlussstärke, sondern auch sein mannschaftsdienliches Spiel: Mit acht Vorlagen ist Krasniqi zugleich einer der besten Vorbereiter der Liga und prägt das Offensivspiel seines Teams auf mehreren Ebenen.
Die ersten Verfolger liegen jedoch keineswegs außer Reichweite. Merlin Sinanovic vom Eimsbütteler TV und Selim Ajkic vom TSV Sasel haben jeweils 22 Tore erzielt, beide benötigten dafür 19 Spiele. Ihre Torquote von 1,16 unterstreicht die Konstanz beider Angreifer, auch wenn sie im Bereich der Vorlagen (jeweils eine) klar hinter Krasniqi zurückbleiben.
Auf den weiteren Plätzen folgt ein Trio, das ebenfalls zweistellig getroffen hat: Luca Joel Palzer vom SC Victoria Hamburg steht bei 13 Toren in 19 Spielen und steuerte zusätzlich vier Assists bei, während Nick Selutin vom ETSV Hamburg ebenfalls 13 Treffer erzielte, dafür aber nur 16 Einsätze benötigte. Seine Torquote von 0,81 zeigt, dass auch er im Schatten des Top-Torjägers ein wichtiger Faktor ist. Christian Degener vom FC Türkiye komplettiert diese Gruppe mit zwölf Toren aus 15 Spielen, blieb bislang allerdings ohne direkte Torvorlage.
Erolind Krasniqi – ETSV Hamburg – 18 Spiele – 28 Tore – 1,56 Torquote (Tore/Spiele)
Merlin Sinanovic – Eimsbütteler TV – 19 Spiele – 22 Tore – 1,16 Torquote (Tore/Spiele)
Selim Ajkic – TSV Sasel – 19 Spiele – 22 Tore – 1,16 Torquote (Tore/Spiele)
Luca Joel Palzer – SC Victoria Hamburg – 19 Spiele – 13 Tore – 0,68 Torquote (Tore/Spiele)
Nick Selutin – ETSV Hamburg – 16 Spiele – 13 Tore – 0,81 Torquote (Tore/Spiele)
Christian Degener – FC Türkiye – 15 Spiele – 12 Tore – 0,80 Torquote (Tore/Spiele)
Karim Ay – HT 16 – 18 Spiele – 11 Tore – 0,61 Torquote (Tore/Spiele)
Sven Möller – TuS Dassendorf – 13 Spiele – 11 Tore – 0,85 Torquote (Tore/Spiele)
Mahmoud Haidar – TSV Buchholz 08 – 17 Spiele – 10 Tore – 0,59 Torquote (Tore/Spiele)
