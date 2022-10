Oberliga-Gipfeltreffen: SG Sonnenhof Großaspach - Stuttgarter Kickers Der Tabellenzweite SG Sonnenhof erwartet die erstplatzierten Stuttgarter Kickers und versucht, dem Titelfavoriten die zweite Saisonniederlage beizubringen. Großaspachs Trainer Evangelos Sbonias freut sich: „Wir haben uns dieses Spitzenspiel redlich erarbeitet und verdient.“

Mehr Oberliga-Spitzenspiel geht nicht. Denn mit der SG Sonnenhof Großaspach und den Stuttgarter Kickers treffen am Freitag ab 19 Uhr der Zweite und der Erste aufeinander. Zudem pflegen die Fußballer beider Vereine seit Jahren eine große Rivalität, nachdem der Klub vom Dorf den Ex-Bundesligisten aus der Landeshauptstadt sportlich eingeholt und überholt hatte. Nun sind die SG und die Kickers wieder in einer Liga vereint und stehen prompt mit ein wenig Abstand zum Rest vom Feld an der Spitze. Während das im Fall der Elf aus Degerloch von allen erwartet worden war, überrascht das bisher starke Abschneiden der völlig umgekrempelten Aspacher Elf doch etwas.

Das gilt auch für SG-Trainer Evangelos Sbonias: „Wenn uns nach dem Pokalaus in Bad Boll jemand gesagt hätte, dass wir nicht ganz drei Monate später gegen die Kickers das Oberliga-Spitzenspiel bestreiten, dann hätte ich ihn für verrückt erklärt.“ Für den 40-jährigen Coach ist das Ganze aber kein Zufall, sondern das Ergebnis aus einer schonungslosen und präzisen Analyse nach der Pokalpleite sowie einer guten und raschen Entwicklung. Die zeichnet Evangelos Sbonias vor dem morgigen Gipfeltreffen nach.

Die Reaktion aufs 2:3 in der zweiten WFV-Pokalrunde beim Landesligisten TSV Bad Boll und daraus gezogene Lehren „Was ich damals direkt nach dem Spiel gedacht habe, kann ich heute nicht einmal mehr genau sagen. Ich kann aber sagen, dass ich danach drei schlaflose Nächte hatte. Die Frage, ob ich hier nach den zwei Abstiegen und dem fast kompletten Austausch des Kaders ein Himmelfahrtskommando übernommen habe, habe ich mir aber nie gestellt, vielmehr kam der Trainer in mir durch. Ich habe viele Gespräche geführt – auch mit meinem Co-Trainer Marcel Ivanusa. Großes Thema war: Wie wollen wir Fußball spielen? Wir sind dann mit der Mannschaft zwei Schritte zurückgegangen und haben viel mehr Wert aufs Spiel gegen den Ball gelegt. Das hat überraschend schnell gegriffen.“

Die fünf Siege in den ersten fünf Spielen „Das war so sicherlich nicht zu erwarten. Aber es war schon so, dass zwischen Boll und dem Saisonauftakt gegen Nöttingen bei uns was passiert ist. Bei dem 4:2 waren wir sehr griffig und dann kam das 4:1 gegen Bissingen mit einer außerordentlich guten zweiten Halbzeit von uns. Danach sind wir in einen Flow gekommen, an den auch ich zuvor nicht unbedingt geglaubt hätte.“

Die erste Niederlage gegen Mutschelbach und die anschließenden Wochen „Das 1:3 war absolut unnötig und ärgerlich. Wir hatten in der ersten Halbzeit sehr gut begonnen und bekommen dann nach 25 Minuten nach einem gegnerischen Standard ein Gegentor. Anschließend ist uns das Spiel aus der Hand geglitten. Auch wegen der Art wie der Schiedsrichter das Spiel geleitet und der Gegner gespielt hat. Aber Fakt ist: Schuld am Ergebnis sind nur wir, wir haben unsere Linie verlassen. Allerdings war durchaus zu erwarten, dass wir angesichts der nicht optimalen Vorbereitung irgendwann in ein Loch kommen. Ich dachte sogar, dass es etwas früher kommt. Insgesamt sind wir da aber gut durchgekommen. Wir haben das Training angepasst und wir haben mit Leuten wie Maximilian Reule, Dominik Salz, Manuel Konrad, Hakan Kutlu, Volkan Celiktas und Bastian Frölich auch die entsprechende Typen. Insgesamt war es ein gutes Zusammenspiel zwischen Trainerteam und der ganzen Mannschaft.“

Das Fehlen gelernter Innenverteidiger und Spieler, die sich besonders hervorgetan und entwickelt haben „Elementar wichtig für uns war, dass Bastian Frölich und Marco Manduzio als Außenspieler die Rolle in der Zentrale richtig gut angenommen und sich so zurechtgefunden haben. Als hätten sie auf dieser Position schon jahrelang zusammen gespielt. Hinzu kam, nachdem sich Elias Rahn verletzt hatte und für hinten rechts nur noch Bastian Frölich da war, ist Volkan Celiktas als Innenverteidiger in die Bresche gesprungen und es hat ebenfalls funktioniert. Von großer Bedeutung war für uns aber auch, dass mit Niklas Mohr sowie Nico Engel zwei A-Jugendspieler so überzeugend auftreten und sich Jannik Pfänder, der ebenfalls gerade erst 19 Jahre alt geworden ist, so gut entwickelt. Nicht vergessen dürfen wir aber auch einen wie Luca Wöhrle. Er hat in Nöttingen gespielt, ohne nach einer Verletzung zuvor im Mannschaftstraining gewesen zu sein. Überhaupt hat er zu Beginn der Saison immer nur gespielt, sich dann behandeln lassen und Einheiten für sich gemacht, um im nächsten Spiel wieder auf dem Platz zu stehen.“

„Dieses Spitzenspiel haben wir uns redlich erarbeitet und verdient. Wenn mir jemand erzählt, dass er nach diesem Umbruch und all dem, was hier zuletzt passiert ist, von uns diese bisherige Runde erwartet hätte, dann lügt er. Für mich sind wir deshalb kein Konkurrent der Kickers, sondern ein Herausforderer. Wir müssen doch sehen, von wo beide kommen. Stuttgart hat vergangene Saison 91 Punkte geholt, wir sind ein Absteiger mit einem völlig neuen Team.“

„Für einen anderen Meister als die Kickers fehlt mir weiterhin die Fantasie. Aber klar ist auch, dass ich keiner bin fürs Spiel um die goldene Ananas. In einer Partie ist alles möglich und wir werden sicherlich alles versuchen, um den großen Favoriten bis zum Schluss zu ärgern. Ich bin auch niemand, der den Druck von sich wegschiebt, aber Fakt ist, dass für die Kickers mehr auf dem Spiel steht. Sie wollen nun schon seit fünf Jahren aufsteigen und haben einen Kader, in dem alle Positionen doppelt gleichwertig besetzt sind. Wir bestreiten ein Topduell, für das wir selbst gesorgt haben und in dem wir uns nun für das bislang Geleistete belohnen können.“

Weitere Infos

Die Tabelle Nach 14 Spieltagen führen die Stuttgarter Kickers mit 35 Punkten und 44:7 Toren das Feld an. Direkt dahinter folgt die SG Sonnenhof (32 Zähler, 24:12 Tore). Das drittplatzierte Göppingen hat schon fünf Punkte Rückstand auf Aspach.

Das Personal Verfolger Aspach hat bis auf Rechtsverteidiger Elias Rahn alle Mann an Bord. Auch bei den Kickers sieht es gut aus. Abzuwarten bleibt, ob bei den Stuttgartern der aus Unterweissach stammende Nico Blank sowie die beiden Ex-Backnanger Loris und Leon Maier zur Startelf zählen. Beim 5:0-Heimsieg zuletzt gegen den SSV Reutlingen saßen alle drei nur auf der Bank und blieben ohne Einsatz.

Die Zuschauer Erwartet werden wenigstens 3 000 Zuschauer. Tickets für die Partie gibt es noch im Online-Vorverkauf unter www.sg94.de sowie am Spieltag an den Tageskassen. Die öffnen 90 Minuten vor Spielbeginn. Um lange Einlasszeiten zu vermeiden, wird empfohlen, den Online-Vorverkauf zu nutzen. Die bisher genutzte Kasse 1 bleibt geschlossen. Hinterlegte Tickets (inklusive Schiedsrichterkarten) gibt es unter Vorlage eines Lichtbildausweises diesmal an Kasse 2. Der Stadionvorplatz und die dortigen Imbissstände öffnen bereits um 17 Uhr.

Die Anfahrt Es wird mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen gerechnet. Die SG Sonnenhof empfiehlt daher eine frühzeitige Anreise. Es wird zudem empfohlen, die Parkflächen im Gewerbegebiet Aspach sowie im Industriegebiet Forstboden zu nutzen. Die Zufahrt zur Arena erfolgt über Großaspach, zu beachten gilt dabei die Einbahnstraßenregelung (Zufahrt zur Arena von Allmersbach am Weinberg kommend gesperrt). Auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist eine Anreise möglich. Vom Bahnhof in Backnang fährt in regelmäßigen Zeitspannen die Buslinie 367 zum Stadion. Der Fußweg von der Haltestelle Großaspach Hohrot dauert rund zehn Minuten.

