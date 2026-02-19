Oberliga-Experten-Tipp mit Oliver Döking (DSC Arminia Bielefeld II)

Über den 23. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Oliver Döking, Trainer des DSC Arminia Bielefeld II, gesprochen.

Am 22. Spieltag hatte SGW-Coach Christopher Pache knapp die Nase vorne. Nur sieben Partien fanden bekanntlich statt. Bei seinen vier richtigen Tendenzen sah Pache das 2:2 zwischen Clarholz und Ennepetal exakt richtig vorher. FuPa hatte nur drei richtigen Tendenzen, aber dabei die beiden 3:1-Heimsiege von Münster II und Bielefeld II exakt richtig.

Döking: "Unter Flutlicht wird sich das Sprockhövel zuhause nicht nehmen lassen. Auch wenn Schermbeck sicherlich an die gute zweite Hälfte gegen Gievenbeck anknüpfen möchte und auf Kunstrasen eklig zu bespielen ist."

1. FC Gievenbeck - ASC 09 Dortmund

Döking: "Ich erwarte eine umkämpfte Partie, die am Ende unentschieden ausgeht."

Döking: 1:1

FuPa: 1:2

TuS Hiltrup - SV Westfalia Rhynern

Döking: "Rhynern wird seiner Favoritenrolle gerecht und das Hiltruper Spiel in den Griff bekommen."

Döking: 0:3

FuPa: 1:3

SG Finnentrop/Bamenohl - Victoria Clarholz

Döking: "Ich glaube, dass sich Clarholz weiter Luft verschaffen und knapp gewinnen wird."

Döking: 0:1

FuPa: 3:2

Türkspor Dortmund - SV Lippstadt 08

Döking: "Lippstadt ist der Favorit und wird die Partie für sich entscheiden"

Döking: 0:2

FuPa: 2:4

Rot Weiss Ahlen - SpVgg Erkenschwick

Döking: "Ahlen hat sich im Winter extrem verändert und ist gegen den ASC 09 noch nicht ans Limit gekommen. Ich tippe trotzdem auf einen knappen Sieg für Ahlen."

Döking: 1:0

FuPa: 2:2

SpVgg Vreden - SG Wattenscheid 09

Döking: "Auf dem Rasenplatz in Vreden wird sich Wattenscheid lange schwer tun, aber am Ende des Tages gewinnen."

Döking: 1:3

FuPa: 1:4

TuS Ennepetal - SC Preußen Münster II

Döking: "Ich glaube, hier wird für Ennepetal nichts zu holen sein."

Döking: 0:2

FuPa: 1:4

SC Verl II - FC Eintracht Rheine

Döking: "Verl ist unheimlich schwer zu bespielen und wird einen Punkt zuhause behalten."

Döking: 2:2

FuPa: 1:2