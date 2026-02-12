Oberliga-Experten-Tipp mit Christopher Pache (SG Wattenscheid 09)

Am 21. Spieltag lag FuPa Westfalen mit vier gegenüber drei richtigen Tendenzen etwas besser als Przemek Czapp, der seit gestern Ex-Coach des SC Verl II ist . Während Czapp den 1:0-Erfolg von Clarholz in Vreden richtig vorhersah, lag FuPa beim Lippstädter 2:0 in Ennepetal exakt richtig.

Pache: "Schermbeck hat richtig zugelegt und Qualität nochmal dazugewonnen. Gievenbeck hatte gegen Rhynern sicherlich nicht den Erfolg, den sie sich erhofft haben. Von daher glaube ich auf dem Kunstrasen an einen knappen 2:1-Heimsieg."

SV Lippstadt 08 - SG Finnentrop/Bamenohl

Pache: "Lippstadt ist komplett im Flow. Es ist eine Top-Mannschaft, die sehr, sehr unangenehm zu bespielen ist und zuhause gewinnen wird."

Pache: 3:1

FuPa: 2:0

FC Eintracht Rheine - TuS Hiltrup

Pache: "Ich glaube, es ist ein Spiel auf Augenhöhe. Rheine hat eine gewisse Heimstärke, Hiltrup aber mit einem richtig guten Sieg letzte Woche gegen Bielefeld II. Deswegen gehe ich auf ein Remis."

Pache: 1:1

FuPa: 1:1

SV Westfalia Rhynern - TSG Sprockhövel

Pache: "Rhynern ist ein absolutes Top-Team mit sehr, sehr starke Anlagen und brutalem Umschaltspiel. Ich glaube, damit werden sie das Ding auch knacken."

Pache: 2:1

FuPa: 4:1

ASC 09 Dortmund - RW Ahlen

Pache: "Ahlen ist sehr schwer einzuschätzen, sie haben im Winter alles nochmal versucht. Es ist jetzt ein bisschen Ruhe eingekehrt. Qualität haben sie auf jeden Fall dazugewonnen, aber man muss mal gucken, wie sich das alles dann einbringt in die Mannschaft. Der ASC ist im Derby untergegangen, da haben sie ein bisschen was abbekommen. Ich denke aber, es gelingt zuhause die Wiedergutmachung."

Pache: 2:1

FuPa: 2:2

SpVgg Erkenschwick - Türkspor Dortmund

Pache: "Erkenschwick wird auf Kunstrasen spielen, was Türkspor eigentlich eher gelegen kommt mit dem Aufwind. Daher tippe ich auf einen Auswärtssieg."

Pache: 1:2

FuPa: 2:3

TSV Victoria Clarholz - TuS Ennepetal

Pache: "Ein Partie auf Augenhöhe, glaube ich. Clarholz mit einem Top-Auswärtssieg letzte Woche in Vreden. Ennepetal ist natürlich in der Pflicht und muss jetzt so langsam auch mal wieder einen Dreier einfahren. Ich denke, das klappt nicht ganz."

Pache: 2:2

FuPa: 2:1

SC Preußen Münster II - SpVgg Vreden

Pache: "Vreden hat Preußen Münster im Hinspiel 2:1 geschlagen. Für mich ist Münster auch eine der stärksten Mannschaften der Liga. Wenn Vreden es wieder schafft, über den ganzen Platz so Mann gegen Mann orientiert zu verteidigen und Münster damit knackt, könnte es wieder was werden. Ich tippe trotzdem auf die Preußen."

Pache: 2:1

FuPa: 3:1

DSC Arminia Bielefeld II - SC Verl II

Pache: "Es sind zwei gute U-Mannschaften, die sich unentschieden trennen."

Pache: 2:2

FuPa: 3:1