Oberliga-Experten-Tipp mit Nassir Malyar (SpVgg Erkenschwick)

Am 32. Spieltag tippte FuPa Westfalen fünfmal den Ausgang der Partien richtig. Ahlens Trainer Marcel Stöppel konnte drei korrekte Tendenzen für sich verbuchen. Stöppel tippte Lippstadts 2:1-Heimsieg gegen Schermbeck sowie das 3:1 von Rhynern in Clarholz exakt richtig. Auch FuPa war bei Rhynern auf der richtigen Spur und sah zudem Ennepetals 1:0-Heimsieg gegen Hiltrup voraus.

Über den 33. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Nassir Malyar, Coach der SpVgg Erkenschwick, gesprochen.