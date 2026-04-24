 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Oberliga-Experten-Tipp mit Nassir Malyar (SpVgg Erkenschwick)

FuPa Westfalen präsentiert wöchentlich eine Spieltagsvorschau mit Tipps und Prognosen eines "Oberliga-Experten".

von red · Heute, 09:35 Uhr · 0 Leser

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Oberliga Westfalen
Türkspor Dortmund
RW Ahlen
SV Lippstadt 08
SG Wattenscheid 09

Am 32. Spieltag tippte FuPa Westfalen fünfmal den Ausgang der Partien richtig. Ahlens Trainer Marcel Stöppel konnte drei korrekte Tendenzen für sich verbuchen. Stöppel tippte Lippstadts 2:1-Heimsieg gegen Schermbeck sowie das 3:1 von Rhynern in Clarholz exakt richtig. Auch FuPa war bei Rhynern auf der richtigen Spur und sah zudem Ennepetals 1:0-Heimsieg gegen Hiltrup voraus.

Über den 33. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Nassir Malyar, Coach der SpVgg Erkenschwick, gesprochen.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
15:00

SV Schermbeck - Victoria Clarholz

Malyar: "Schermbeck braucht dringend noch Punkte für den Klassenerhalt. Clarholz verfügt offensiv über viel Qualität, ebenso wie Schermbeck. Beide Abwehrreihen bieten Angriffspunkte an, so dass ich auf ein Remis tippe."

Malyar: 2:2
FuPa: 3:2

Morgen, 18:00 Uhr
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
18:00live

ASC 09 Dortmund - SV Lippstadt 08

Malyar: "Der ASC ist im Flow und spielt extrem pragmatisch. Auch gegen Lippstadt wird es ein knapper Sieg."

Malyar: 2:1
FuPa: 1:1

So., 26.04.2026, 14:30 Uhr
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
14:30

1. FC Gievenbeck - RW Ahlen

Malyar: "Junge und spielstarke Gievenbecker gegen erfahrenen Ahlener. Gievenbeck wird das Spiel diktieren, Ahlen gut verteidigen und erfolgreich kontern."

Malyar: 1:2
FuPa: 2:1

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
15:00

TSG Sprockhövel - Türkspor Dortmund

Malyar: "Sprockhövel ist in der zweiten Saisonhälfte etwas die Luft und Schärfe ausgegangen. Türkspor ist besonders zuhause stark, holt auswärts aber einen Punkt."

Malyar: 1:1
FuPa: 1:3

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
15:00

TuS Hiltrup - SG Finnentrop/Bamenohl

Malyar: "Hiltrup ist lange sieglos und versucht durch Hinzunahme von Sven Hozjak nochmal einen Impuls zu setzen. Spielstarke Finnentroper punkten auswärts auf Naturrasen."

Malyar: 1:1
FuPa: 2:1

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl II
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
16:00

SC Verl II - TuS Ennepetal

Malyar: "Beide Teams benötigen noch Punkte zum Klassenerhalt. Ennepetal ist im Flow und macht in der Rückrunde einen tollen Job. Das flexible und bewegliche Positionsspiel wird Verl allerdings zum Heimsieg verhelfen."

Malyar: 3:1
FuPa: 1:0

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
15:00

DSC Arminia Bielefeld II - SpVgg Vreden

Malyar: "Spielstarke und individuell starke Bielefelder setzen sich zuhause durch."

Malyar: 3:1
FuPa: 2:0

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
15:00live

Eintracht Rheine - SG Wattenscheid 09

Malyar: "Rheine ist im Flow und verfügt über viel Qualität. Sie treffen auf individuell top besetzte Wattenscheider. Rheine punktet zuhause gegen ein Spitzenteam."

Malyar: 2:2
FuPa: 2:3

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
15:00live

Westfalia Rhynern - SC Preußen Münster II

Malyar: "Die erwachsenste Mannschaft der Liga trifft auf die mit Abstand spielstärkste Mannschaft der Liga. Rhynern lässt Münster sich austoben und kontert sich zum Heimsieg durch die starke Offensive."

Malyar: 3:1
FuPa: 2:2