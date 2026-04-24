Oberliga-Experten-Tipp mit Nassir Malyar (SpVgg Erkenschwick)

Am 32. Spieltag tippte FuPa Westfalen fünfmal den Ausgang der Partien richtig. Ahlens Trainer Marcel Stöppel konnte drei korrekte Tendenzen für sich verbuchen. Stöppel tippte Lippstadts 2:1-Heimsieg gegen Schermbeck sowie das 3:1 von Rhynern in Clarholz exakt richtig. Auch FuPa war bei Rhynern auf der richtigen Spur und sah zudem Ennepetals 1:0-Heimsieg gegen Hiltrup voraus.
Über den 33. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Nassir Malyar, Coach der SpVgg Erkenschwick, gesprochen.
SV Schermbeck - Victoria Clarholz
Malyar: "Schermbeck braucht dringend noch Punkte für den Klassenerhalt. Clarholz verfügt offensiv über viel Qualität, ebenso wie Schermbeck. Beide Abwehrreihen bieten Angriffspunkte an, so dass ich auf ein Remis tippe."
Malyar: 2:2
FuPa: 3:2
ASC 09 Dortmund - SV Lippstadt 08
Malyar: "Der ASC ist im Flow und spielt extrem pragmatisch. Auch gegen Lippstadt wird es ein knapper Sieg."
Malyar: 2:1
FuPa: 1:1
1. FC Gievenbeck - RW Ahlen
Malyar: "Junge und spielstarke Gievenbecker gegen erfahrenen Ahlener. Gievenbeck wird das Spiel diktieren, Ahlen gut verteidigen und erfolgreich kontern."
Malyar: 1:2
FuPa: 2:1
TSG Sprockhövel - Türkspor Dortmund
Malyar: "Sprockhövel ist in der zweiten Saisonhälfte etwas die Luft und Schärfe ausgegangen. Türkspor ist besonders zuhause stark, holt auswärts aber einen Punkt."
Malyar: 1:1
FuPa: 1:3
TuS Hiltrup - SG Finnentrop/Bamenohl
Malyar: "Hiltrup ist lange sieglos und versucht durch Hinzunahme von Sven Hozjak nochmal einen Impuls zu setzen. Spielstarke Finnentroper punkten auswärts auf Naturrasen."
Malyar: 1:1
FuPa: 2:1
SC Verl II - TuS Ennepetal
Malyar: "Beide Teams benötigen noch Punkte zum Klassenerhalt. Ennepetal ist im Flow und macht in der Rückrunde einen tollen Job. Das flexible und bewegliche Positionsspiel wird Verl allerdings zum Heimsieg verhelfen."
Malyar: 3:1
FuPa: 1:0
DSC Arminia Bielefeld II - SpVgg Vreden
Malyar: "Spielstarke und individuell starke Bielefelder setzen sich zuhause durch."
Malyar: 3:1
FuPa: 2:0
Eintracht Rheine - SG Wattenscheid 09
Malyar: "Rheine ist im Flow und verfügt über viel Qualität. Sie treffen auf individuell top besetzte Wattenscheider. Rheine punktet zuhause gegen ein Spitzenteam."
Malyar: 2:2
FuPa: 2:3
Westfalia Rhynern - SC Preußen Münster II
Malyar: "Die erwachsenste Mannschaft der Liga trifft auf die mit Abstand spielstärkste Mannschaft der Liga. Rhynern lässt Münster sich austoben und kontert sich zum Heimsieg durch die starke Offensive."
Malyar: 3:1
FuPa: 2:2