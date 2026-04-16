 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Oberliga-Experten-Tipp mit Marcel Stöppel (Rot Weiss Ahlen)

FuPa Westfalen präsentiert wöchentlich eine Spieltagsvorschau mit Tipps und Prognosen eines "Oberliga-Experten".

von red · Heute, 10:50 Uhr · 0 Leser

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Oberliga Westfalen
Türkspor Dortmund
RW Ahlen
SV Lippstadt 08
SG Wattenscheid 09

Am 31. Spieltag tippte FuPa Westfalen sechsmal den Ausgang der Partien richtig. Rafik Halim, Coach des ASC 09 Dortmund, konnte nur zwei korrekte Tendenzen für sich verbuchen.

Über den 32. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Marcel Stöppel, Coach von Rot Weiss Ahlen, gesprochen.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
15:00

Türkspor Dortmund - 1. FC Gievenbeck

Stöppel: "Ein tolles Spiel mit zwei guten Mannschaften, die Fußball spielen wollen und über gute Techniker in ihren Reihen verfügen. Sofern der personelle Aderlass bei Türkspor nicht zuschlägt, tippe ich auf ein Unentschieden."

Stöppel: 1:1
FuPa: 2:3

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
15:00

SpVgg Erkenschwick - ASC 09 Dortmund

Stöppel: "Erkenschwick holt das absolute Maximum aus ihren Kader heraus und ist damit für mich eine der positiven Überraschungen der Saison. In diesem Duell setzt sich der ASC jedoch durch, der damit weiter im Aufstiegsrennen bleibt."

Stöppel: 0:2
FuPa: 1:4

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
15:00

SV Lippstadt 08 - SV Schermbeck

Stöppel: "Lippstadt ist mit drei sieglosen Spielen in Folge in einen kleineren Abwärtstrend geraten. Die englische Woche bei Schermbeck macht sich allerdings bemerkbar."

Stöppel: 2:1
FuPa: 1:1

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
15:00

Victoria Clarholz - Westfalia Rhynern

Stöppel: "Zwei Mannschaften, die am Ende auf eine sehr erfolgreiche Saison zurückblicken werden können. Bei Rhynern ist noch mehr positiver Druck dahinter, die daher das Spiel für sich entscheiden."

Stöppel: 1:3
FuPa: 1:3

Morgen, 19:30 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
19:30

SC Preußen Münster II - FC Eintracht Rheine

Stöppel: "Preußen ist eines der absoluten Top-Teams. Spielerisch vielleicht sogar das beste Team der Liga. Das spiegelt sich auch im Ergebnis wieder."

Stöppel: 3:1
FuPa: 2:0

Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
14:00live

SG Wattenscheid 09 - DSC Arminia Bielefeld II

Stöppel: "Die hohe individuelle Qualität von Wattenscheid wird sich durchsetzen. Bielefeld fängt ab der Folgewoche dafür wieder fleißig an zu punkten."

Stöppel: 2:0
FuPa: 2:1

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
SC Verl
SC VerlSC Verl II
15:00

SpVgg Vreden - SC Verl II

Stöppel: "Spiele in Vreden sind maximal unangenehm. Das Heimrecht gibt somit den Ausschlag."

Stöppel: 2:1
FuPa: 1:1

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
15:30

SG Finnentrop/Bamenohl - TSG Sprockhövel

Stöppel: "Auch Finnentrop/Bamenohl ist sehr heimstark. Bei Sprockhövel ist die Tagesform immer sehr entscheidend, die auch in diesem Duell maßgeblich sein wird."

Stöppel: 1:1
FuPa: 4:2

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
15:30live

TuS Ennepetal - TuS Hiltrup

Stöppel: "Die Serie von zehn Spielen ohne Sieg endet bei Hiltrup. Der positive Charakter und der Zusammenhalt in meiner Ex-Truppe trotzt allen Problemen und entscheidet das Duell deutlich für sich."

Stöppel: 0:3
FuPa: 1:0