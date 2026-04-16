Oberliga-Experten-Tipp mit Marcel Stöppel (Rot Weiss Ahlen)

Am 31. Spieltag tippte FuPa Westfalen sechsmal den Ausgang der Partien richtig. Rafik Halim, Coach des ASC 09 Dortmund, konnte nur zwei korrekte Tendenzen für sich verbuchen.
Über den 32. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Marcel Stöppel, Coach von Rot Weiss Ahlen, gesprochen.
Türkspor Dortmund - 1. FC Gievenbeck
Stöppel: "Ein tolles Spiel mit zwei guten Mannschaften, die Fußball spielen wollen und über gute Techniker in ihren Reihen verfügen. Sofern der personelle Aderlass bei Türkspor nicht zuschlägt, tippe ich auf ein Unentschieden."
Stöppel: 1:1
FuPa: 2:3
SpVgg Erkenschwick - ASC 09 Dortmund
Stöppel: "Erkenschwick holt das absolute Maximum aus ihren Kader heraus und ist damit für mich eine der positiven Überraschungen der Saison. In diesem Duell setzt sich der ASC jedoch durch, der damit weiter im Aufstiegsrennen bleibt."
Stöppel: 0:2
FuPa: 1:4
SV Lippstadt 08 - SV Schermbeck
Stöppel: "Lippstadt ist mit drei sieglosen Spielen in Folge in einen kleineren Abwärtstrend geraten. Die englische Woche bei Schermbeck macht sich allerdings bemerkbar."
Stöppel: 2:1
FuPa: 1:1
Victoria Clarholz - Westfalia Rhynern
Stöppel: "Zwei Mannschaften, die am Ende auf eine sehr erfolgreiche Saison zurückblicken werden können. Bei Rhynern ist noch mehr positiver Druck dahinter, die daher das Spiel für sich entscheiden."
Stöppel: 1:3
FuPa: 1:3
SC Preußen Münster II - FC Eintracht Rheine
Stöppel: "Preußen ist eines der absoluten Top-Teams. Spielerisch vielleicht sogar das beste Team der Liga. Das spiegelt sich auch im Ergebnis wieder."
Stöppel: 3:1
FuPa: 2:0
SG Wattenscheid 09 - DSC Arminia Bielefeld II
Stöppel: "Die hohe individuelle Qualität von Wattenscheid wird sich durchsetzen. Bielefeld fängt ab der Folgewoche dafür wieder fleißig an zu punkten."
Stöppel: 2:0
FuPa: 2:1
SpVgg Vreden - SC Verl II
Stöppel: "Spiele in Vreden sind maximal unangenehm. Das Heimrecht gibt somit den Ausschlag."
Stöppel: 2:1
FuPa: 1:1
SG Finnentrop/Bamenohl - TSG Sprockhövel
Stöppel: "Auch Finnentrop/Bamenohl ist sehr heimstark. Bei Sprockhövel ist die Tagesform immer sehr entscheidend, die auch in diesem Duell maßgeblich sein wird."
Stöppel: 1:1
FuPa: 4:2
TuS Ennepetal - TuS Hiltrup
Stöppel: "Die Serie von zehn Spielen ohne Sieg endet bei Hiltrup. Der positive Charakter und der Zusammenhalt in meiner Ex-Truppe trotzt allen Problemen und entscheidet das Duell deutlich für sich."
Stöppel: 0:3
FuPa: 1:0