Oberliga-Experten-Tipp mit Marcel Stöppel (Rot Weiss Ahlen)

Am 31. Spieltag tippte FuPa Westfalen sechsmal den Ausgang der Partien richtig. Rafik Halim, Coach des ASC 09 Dortmund, konnte nur zwei korrekte Tendenzen für sich verbuchen.

Über den 32. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Marcel Stöppel, Coach von Rot Weiss Ahlen, gesprochen.