Oberliga-Experten-Tipp mit Mike Jordan (SpVgg Erkenschwick)

Über den 14. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Mike Jordan, Kapitän der SpVgg Erkenschwick, gesprochen.

Am 13. Spieltag tippte FuPa Westfalen fünf Tendenzen richtig, darunter exakt korrekt die 2:1-Erfolge der SG Wattenscheid 09 (in Bielefeld) und des SC Verl II (gegen Vreden). Fabian Holthaus, Kapitän von Rot Weiss Ahlen, hatte mit drei richtigen Tendenzen weniger Glück.

Jordan: "Die SG Wattenscheid wird ihre Serie fortsetzen. Ich denke, es wird ein solider Heimsieg für sehr konstante Wattenscheider."

SV Lippstadt 09 - ASC 09 Dortmund

Jordan: "Der ASC will in diesem Topspiel eine Reaktion auf das vergangene Wochenende zeigen. Am Ende aber werden sich die Punkte nach einem torreichen Spiel geteilt."

Jordan: 2:2

FuPa: 2:1

Rot Weiss Ahlen - 1. FC Gievenbeck

Jordan: "Stabile Gievenbecker lassen nicht zu, dass Ahlen sich aus der Krise schießt. Gievenbeck gewinnt knapp."

Jordan: 0:1

FuPa: 1:1

TSV Victoria Clarholz - SV Schermbeck

Jordan: "Schermbeck stößt den Bock um und gewinnt in Clarholz."

Jordan: 1:3

FuPa: 2:1

SpVgg Vreden - DSC Arminia Bielefeld II

Jordan: "Heimstarke Vredener gewinnen knapp gegen Bielefeld."

Jordan: 2:1

FuPa: 1:2

SC Preußen Münster II - SV Westfalia Rhynern

Jordan: "Ich denke, es wird ein Spiel auf Augenhöhe mit vielen Toren. Preußen Münster habe ich in dieser Saison noch nicht gesehen. Ich tippe, dass Rhynern am Ende klar gewinnt."

Jordan: 1:3

FuPa: 2:2

SG Finnentrop/Bamenohl - TuS Hiltrup

Jordan: "Hiltrup schafft es, sich einen Punkt in Finnentrop/Bamenohl zu erkämpfen."

Jordan: 1:1

FuPa: 4:2

Türkspor Dortmund - TSG Sprockhövel

Jordan: "Türkspor siegt zuhause deutlich."

Jordan: 3:1

FuPa: 2:1

TuS Ennepetal - SC Verl II

Jordan: "Verl bezwingt angeschlagene Ennepetaler und gewinnt souverän."

Jordan: 0:2

FuPa: 1:3