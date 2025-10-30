Oberliga-Experten-Tipp mit Fabian Holthaus (RW Ahlen)

Über den 13. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Fabian Holthaus, Kapitän von Rot Weiss Ahlen, gesprochen.

Am 12. Spieltag tippe Maxi Podehl, Kapitän des ASC 09 Dortmund, fünf Tendenzen richtig, darunter die korrekte Vorhersage des Clarholzer 2:1-Heimsieg gegen Rheine. FuPa Westfalen hatte mit nur drei richtigen Tendenzen das Nachsehen.

Holthaus: "Beide spielen eine gute und stabile Saison. Rhynern ist aber heimstark. Ich glaube, das wird den Ausschlag geben."

FC Eintracht Rheine - SC Preußen Münster II

Holthaus: "Münster spielt guten Fussball. Rheine hab ich diese Saison noch nicht gesehen, deswegen gehe ich mit Münster."

Holthaus: 0:2

FuPa: 2:1

1. FC Gievenbeck - Türkspor Dortmund

Holthaus: "Beides sind eingespielte Mannschaften. Gievenbeck ist vor allem zuhause unangenehm und wird knapp gewinnen."

Holthaus: 2:1

FuPa: 1:1

TuS Hiltrup - TuS Ennepetal

Holthaus: "Hiltrup kenne ich leider auch noch nicht. Ennepetal verteidigt tief und gut. Ich tippe auf ein Unentschieden."

Holthaus: 1:1

FuPa: 3:1

TSG Sprockhövel - SG Finnentrop/Bamenohl

Holthaus: "Es ist unangenehm in Sprockhövel auf Kunstrasen zu spielen. Beide Mannschaften kennen das aber aus dem Effeff, so dass ich auch hier an ein Unentschieden glaube."

Holthaus: 2:2

FuPa: 3:2

ASC 09 Dortmund - SpVgg Erkenschwick

Holthaus: "Der ASC wird zu stark für Erkenschwick sein, vor allem Zuhause. Ich tippe einen klaren Heimsieg."

Holthaus: 3:0

FuPa: 3:1

DSC Arminia Bielefeld II - SG Wattenscheid 09

Holthaus: "Die SG Wattenscheid hat das Momentum auf ihrer Seite gerade und gewinnt auch in Bielefeld klar."

Holthaus: 1:3

FuPa: 1:2

SV Schermbeck - SV Lippstadt 08

Holthaus: "Schermbeck spielt trotz der zuletzt eher mageren Punkteausbeute richtig guten Fußball mit einem klaren Plan. Ich glaube, Lippstadt wird sich schwer tun und nur einen Punkt mitnehmen."

Holthaus: 1:1

FuPa: 1:3

SC Verl II - SpVgg Vreden

Holthaus: "Vreden ist unangenehm zu bespielen. Aber Verl muss punkten und tut dies auch."

Holthaus: 2:2

FuPa: 2:1