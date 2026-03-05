Oberliga-Experten-Tipp mit Luca Meyer (FC Eintracht Rheine)

Am 24. Spieltag tippte Vredens Trainer-Duo Andree Dörr und Romario Wiesweg drei Tendenzen richtig. Viermal lag FuPa Westfalen richtig und sah dabei sogar drei Ergebnisse exakt voraus. Den 2:1-Heimsieg von Clarholz gegen Türkspor, den 3:1-Heimsieg von Münster II gegen Bamenohl und den 4:1-Heimsieg von Rhynern gegen Verl II.

Über den 25. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Luca Meyer, Kapitän des FC Eintracht Rheine, gesprochen.