Oberliga-Experten-Tipp mit Luca Meyer (FC Eintracht Rheine)

FuPa Westfalen präsentiert in der Rückrunde wöchentlich eine Spieltagsvorschau mit Tipps und Prognosen eines "Oberliga-Experten".

Am 24. Spieltag tippte Vredens Trainer-Duo Andree Dörr und Romario Wiesweg drei Tendenzen richtig. Viermal lag FuPa Westfalen richtig und sah dabei sogar drei Ergebnisse exakt voraus. Den 2:1-Heimsieg von Clarholz gegen Türkspor, den 3:1-Heimsieg von Münster II gegen Bamenohl und den 4:1-Heimsieg von Rhynern gegen Verl II.

Über den 25. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Luca Meyer, Kapitän des FC Eintracht Rheine, gesprochen.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
15:00

Rot Weiss Ahlen - TSV Victoria Clarholz

Meyer: "Clarholz holt einen Punkt und hält Ahlen auf Abstand durch eine kämpferisch starke Leistung."

Meyer: 1:1
FuPa: 3:1

So., 08.03.2026, 14:30 Uhr
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
14:30

1. FC Gievenbeck - SV Lippstadt 08

Meyer: "Lippstadt muss den Abschluss nach oben halten und holt wichtige drei Punkte im Aufstiegskampf."

Meyer: 1:3
FuPa: 1:1

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
15:00live

TSG Sprockhövel - SpVgg Erkenschwick

Meyer: "Sprockhövel erholt sich von der Klatsche in Aplerbeck und fährt einen knappen Heimsieg ein."

Meyer: 2:1
FuPa: 2:2

So., 08.03.2026, 14:30 Uhr
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
14:30live

TuS Hiltrup - ASC 09 Dortmund

Meyer: "Am Ende setzt sich die individuelle Klasse vom ASC durch."

Meyer: 1:2
FuPa: 1:4

So., 08.03.2026, 16:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl II
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
16:00

SC Verl II - SV Schermbeck

Meyer: "Verl gewinnt durch ein spätes Tor."

Meyer: 2:1
FuPa: 1:3

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
15:00

DSC Arminia Bielefeld II - Westfalia Rhynern

Meyer: "Rhynern gibt sich im Aufstiegskampf keine Blöße und gewinnt klar."

Meyer: 0:3
FuPa: 1:2

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
15:30

TuS Ennepetal - SpVgg Vreden

Meyer: "Beide brauchen drei Punkte im Abstiegskampf. Letztlich ist die Punkteteilung für beide zu wenig."

Meyer: 1:1
FuPa: 2:1

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
15:30live

SG Finnentrop/Bamenohl - SG Wattenscheid 09

Meyer: "Wattenscheid zeigt mehr Effizienz und holt den wichtigen Auswärtssieg."

Meyer: 1:2
FuPa: 2:2

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
15:00

Türkspor Dortmund - SC Preußen Münster II

Meyer: "Zwei spielerisch starke Mannschaften. Am Ende setzt sich Preußen durch.

Meyer: 1:3
FuPa: 2:1