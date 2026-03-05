Oberliga-Experten-Tipp mit Luca Meyer (FC Eintracht Rheine)

Am 24. Spieltag tippte Vredens Trainer-Duo Andree Dörr und Romario Wiesweg drei Tendenzen richtig. Viermal lag FuPa Westfalen richtig und sah dabei sogar drei Ergebnisse exakt voraus. Den 2:1-Heimsieg von Clarholz gegen Türkspor, den 3:1-Heimsieg von Münster II gegen Bamenohl und den 4:1-Heimsieg von Rhynern gegen Verl II.
Über den 25. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Luca Meyer, Kapitän des FC Eintracht Rheine, gesprochen.
Rot Weiss Ahlen - TSV Victoria Clarholz
Meyer: "Clarholz holt einen Punkt und hält Ahlen auf Abstand durch eine kämpferisch starke Leistung."
Meyer: 1:1
FuPa: 3:1
1. FC Gievenbeck - SV Lippstadt 08
Meyer: "Lippstadt muss den Abschluss nach oben halten und holt wichtige drei Punkte im Aufstiegskampf."
Meyer: 1:3
FuPa: 1:1
TSG Sprockhövel - SpVgg Erkenschwick
Meyer: "Sprockhövel erholt sich von der Klatsche in Aplerbeck und fährt einen knappen Heimsieg ein."
Meyer: 2:1
FuPa: 2:2
TuS Hiltrup - ASC 09 Dortmund
Meyer: "Am Ende setzt sich die individuelle Klasse vom ASC durch."
Meyer: 1:2
FuPa: 1:4
SC Verl II - SV Schermbeck
Meyer: "Verl gewinnt durch ein spätes Tor."
Meyer: 2:1
FuPa: 1:3
DSC Arminia Bielefeld II - Westfalia Rhynern
Meyer: "Rhynern gibt sich im Aufstiegskampf keine Blöße und gewinnt klar."
Meyer: 0:3
FuPa: 1:2
TuS Ennepetal - SpVgg Vreden
Meyer: "Beide brauchen drei Punkte im Abstiegskampf. Letztlich ist die Punkteteilung für beide zu wenig."
Meyer: 1:1
FuPa: 2:1
SG Finnentrop/Bamenohl - SG Wattenscheid 09
Meyer: "Wattenscheid zeigt mehr Effizienz und holt den wichtigen Auswärtssieg."
Meyer: 1:2
FuPa: 2:2
Türkspor Dortmund - SC Preußen Münster II
Meyer: "Zwei spielerisch starke Mannschaften. Am Ende setzt sich Preußen durch.
Meyer: 1:3
FuPa: 2:1