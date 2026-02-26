Oberliga-Experten-Tipp mit Vredens Trainerduo Dörr/Wiesweg

Am 23. Spieltag tippten Oliver Döking, Coach des DSC Arminia Bielefeld II, und FuPa Westfalen jeweils vier Tendenzen richtig. Döking glänzte mit zwei richtigen Vorhersagen (Gievenbeck-ASC 1:1 und Ahlen-Erkenschwick 1:0), FuPa hatte nur einen exakt korrekten Tipp (Verl II-Rheine 1:2).

Den 24. Spieltag haben Andree Dörr und Romario Wiesweg, Trainer-Duo der SpVgg Vreden getippt. Den genaueren Blick in die Glaskugel hat für euch FuPa Westfalen vorgenommen.