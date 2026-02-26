Oberliga-Experten-Tipp mit Vredens Trainerduo Dörr/Wiesweg

Am 23. Spieltag tippten Oliver Döking, Coach des DSC Arminia Bielefeld II, und FuPa Westfalen jeweils vier Tendenzen richtig. Döking glänzte mit zwei richtigen Vorhersagen (Gievenbeck-ASC 1:1 und Ahlen-Erkenschwick 1:0), FuPa hatte nur einen exakt korrekten Tipp (Verl II-Rheine 1:2).
Den 24. Spieltag haben Andree Dörr und Romario Wiesweg, Trainer-Duo der SpVgg Vreden getippt. Den genaueren Blick in die Glaskugel hat für euch FuPa Westfalen vorgenommen.
ASC 09 Dortmund - TSG Sprockhövel
Dörr/Wiesweg: 2:0
FuPa: 2:2
FuPa: "Bei der TSG kehren die Leistungsträger Dogan und Bulut nach Gelb-Sperren zurück und erkämpfen sich beim ASC einen Punkt, der unter der Woche bereits im Nachholspiel-Einsatz war."
SpVgg Erkenschwick - 1. FC Gievenbeck
Dörr/Wiesweg: 1:2
FuPa: 1:1
FuPa: "Erkenschwick kassierte zuletzt eine bittere 0:1-Pleite in Ahlen. Obwohl Gievenbeck sich zuletzt wieder stark verbessert zeigte, tippen wir auf ein "Außenseiter-Remis" der Gastgeber, die sich für eine couragierte Leistung belohnen werden."
SV Lippstadt 08 - RW Ahlen
Dörr/Wiesweg: 1:1
FuPa: 1:2
FuPa: "Es wird ein heißes Nachbarschafts-Duell unter Flutlicht. Auch der Rasen in der Lippstädter Liebelt-Arena dürfte nun endlich in das Pflichtspieljahr 2026 starten. Ahlen hat den (Abstiegs-)Kampf schon vor einer Woche auf eigenem tiefen Rasen angenommen und gewinnt wieder äußerst knapp."
Victoria Clarholz - Türkspor Dortmund
Dörr/Wiesweg: 1:1
FuPa: 2:1
FuPa: "Die insolventen Dortmunder beweisen immer wieder, dass trotz sehr knappem Kader eine absolut Oberliga-taugliche Startelf noch vorhanden ist. Wenn die Partie jedoch auf Naturrasen stattfindet (Stand Donnerstag 12 Uhr), setzen wir hier auf den Heimvorteil."
SC Preußen Münster II - SG Finnentrop/Bamenohl
Dörr/Wiesweg: 3:2
FuPa: 3:1
FuPa: "Die Preußen-Youngster setzen sich souverän gegen die Sauerländer, bei denen Top-Offensivkraft Albayrak Gelb-gesperrt fehlt, durch."
SG Wattenscheid 09 - TuS Ennepetal
Dörr/Wiesweg: 2:0
FuPa: 3:0
FuPa: "Wattenscheid gibt sich keine Blöße im Aufstiegskampf."
FC Eintracht Rheine - DSC Arminia Bielefeld II
Dörr/Wiesweg: 0:0
FuPa: 2:1
FuPa: "Die Eintracht gibt im Abstiegskampf weiter Gas. Nachdem zuletzt die Verler U21 bezwungen wurde, gelingt dies auch gegen Bielefeld."
Westfalia Rhynern - SC Verl II
Dörr/Wiesweg: 2:1
FuPa: 4:1
FuPa: "Rhynern schüttelt sich nach der schlechten Leistung in Hiltrup. Wer nach der Stiepermann-Verpflichtung nicht motiviert ist, mit dem Ex-Profi in der Regionalliga durchzustarten, dürfte fehl am Platze sein. Gegen die Verler U21, die regelmäßig die jüngste Startelf des Spieltags aufbietet, gelingt ein klarer Heimsieg."
SV Schermbeck - TuS Hiltrup
Dörr/Wiesweg: 3:1
FuPa: 2:2
FuPa: "Zwei Mannschaften, die hellwach und in Topform in die Rückserie gestartet sind. Wir setzen auf ein torreiches Remis."