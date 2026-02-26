 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Oberliga-Experten-Tipp mit Vredens Trainerduo Dörr/Wiesweg

FuPa Westfalen präsentiert in der Rückrunde wöchentlich eine Spieltagsvorschau mit den Tipps und Prognosen eines Oberliga-Trainers.

von red · Heute, 11:55 Uhr · 0 Leser

Am 23. Spieltag tippten Oliver Döking, Coach des DSC Arminia Bielefeld II, und FuPa Westfalen jeweils vier Tendenzen richtig. Döking glänzte mit zwei richtigen Vorhersagen (Gievenbeck-ASC 1:1 und Ahlen-Erkenschwick 1:0), FuPa hatte nur einen exakt korrekten Tipp (Verl II-Rheine 1:2).

Den 24. Spieltag haben Andree Dörr und Romario Wiesweg, Trainer-Duo der SpVgg Vreden getippt. Den genaueren Blick in die Glaskugel hat für euch FuPa Westfalen vorgenommen.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
15:00live

ASC 09 Dortmund - TSG Sprockhövel

Dörr/Wiesweg: 2:0
FuPa: 2:2

FuPa: "Bei der TSG kehren die Leistungsträger Dogan und Bulut nach Gelb-Sperren zurück und erkämpfen sich beim ASC einen Punkt, der unter der Woche bereits im Nachholspiel-Einsatz war."

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
15:00

SpVgg Erkenschwick - 1. FC Gievenbeck

Dörr/Wiesweg: 1:2
FuPa: 1:1

FuPa: "Erkenschwick kassierte zuletzt eine bittere 0:1-Pleite in Ahlen. Obwohl Gievenbeck sich zuletzt wieder stark verbessert zeigte, tippen wir auf ein "Außenseiter-Remis" der Gastgeber, die sich für eine couragierte Leistung belohnen werden."

Morgen, 19:00 Uhr
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
19:00

SV Lippstadt 08 - RW Ahlen

Dörr/Wiesweg: 1:1
FuPa: 1:2

FuPa: "Es wird ein heißes Nachbarschafts-Duell unter Flutlicht. Auch der Rasen in der Lippstädter Liebelt-Arena dürfte nun endlich in das Pflichtspieljahr 2026 starten. Ahlen hat den (Abstiegs-)Kampf schon vor einer Woche auf eigenem tiefen Rasen angenommen und gewinnt wieder äußerst knapp."

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
15:00

Victoria Clarholz - Türkspor Dortmund

Dörr/Wiesweg: 1:1
FuPa: 2:1

FuPa: "Die insolventen Dortmunder beweisen immer wieder, dass trotz sehr knappem Kader eine absolut Oberliga-taugliche Startelf noch vorhanden ist. Wenn die Partie jedoch auf Naturrasen stattfindet (Stand Donnerstag 12 Uhr), setzen wir hier auf den Heimvorteil."

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
15:00

SC Preußen Münster II - SG Finnentrop/Bamenohl

Dörr/Wiesweg: 3:2
FuPa: 3:1

FuPa: "Die Preußen-Youngster setzen sich souverän gegen die Sauerländer, bei denen Top-Offensivkraft Albayrak Gelb-gesperrt fehlt, durch."

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
15:00live

SG Wattenscheid 09 - TuS Ennepetal

Dörr/Wiesweg: 2:0
FuPa: 3:0

FuPa: "Wattenscheid gibt sich keine Blöße im Aufstiegskampf."

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
15:00

FC Eintracht Rheine - DSC Arminia Bielefeld II

Dörr/Wiesweg: 0:0
FuPa: 2:1

FuPa: "Die Eintracht gibt im Abstiegskampf weiter Gas. Nachdem zuletzt die Verler U21 bezwungen wurde, gelingt dies auch gegen Bielefeld."

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
SC Verl
SC VerlSC Verl II
15:00

Westfalia Rhynern - SC Verl II

Dörr/Wiesweg: 2:1
FuPa: 4:1

FuPa: "Rhynern schüttelt sich nach der schlechten Leistung in Hiltrup. Wer nach der Stiepermann-Verpflichtung nicht motiviert ist, mit dem Ex-Profi in der Regionalliga durchzustarten, dürfte fehl am Platze sein. Gegen die Verler U21, die regelmäßig die jüngste Startelf des Spieltags aufbietet, gelingt ein klarer Heimsieg."

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
15:00

SV Schermbeck - TuS Hiltrup

Dörr/Wiesweg: 3:1
FuPa: 2:2

FuPa: "Zwei Mannschaften, die hellwach und in Topform in die Rückserie gestartet sind. Wir setzen auf ein torreiches Remis."