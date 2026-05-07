Oberliga-Experten-Tipp mit Felix Bechtold (SV Lippstadt 08)

Über den 35. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Felix Bechtold, Coach des SV Lippstadt 08, gesprochen.

Bescheidene Leistungen am 34. Spieltag ! Gievenbecks Trainer-Duo Torsten Maas und Steffen Büchter sah drei Tendenzen korrekt voraus, die FuPa-Redaktion lag sogar nur zweimal richtig.

Bechtold: "Der ASC ist der Favorit und gewinnt mit seiner Heimstärke das Duell"

SpVgg Erkenschwick - TSV Victoria Clarholz

Bechtold: "Beide Teams duellieren sich, Tore fallen aber nicht, ist mein Tipp."

Bechtold: 0:0

FuPa: 2:1

TSG Sprockhövel - 1. FC Gievenbeck

Bechtold: "Sprockhövel nutzt den Heimvorteil."

Bechtold: 2:1

FuPa: 1:1

TuS Hiltrup - RW Ahlen



Bechtold: "Abstiegskampf ist angesagt, Ahlen nimmt den Schwung aus dem Rhynern -Spiel mit."

Bechtold: 1:2

FuPa: 2:2

DSC Arminia Bielefeld II - SG Finnentrop-Bamenohl

Bechtold: "Nach der klaren Niederlage in Lippstadt zeigt Finnentrop/Bamenohl eine Reaktion und holt einen Punkt."

Bechtold: 1:1

FuPa: 3:1

FC Eintracht Rheine - TuS Ennepetal

Bechtold: "Der Heimvorteil und die sehr gute Rückrunde der Eintracht sprechen für einen Heimsieg."

Bechtold: 1:0

FuPa: 1:1

SV Westfalia Rhynern - SpVgg Vreden

Bechtold: "Die beste Offensive der Liga lässt wieder seine Muskeln spielen und gibt sich keine Blöße."

Bechtold: 4:0

FuPa: 3:1

SV Schermbeck - SG Wattenscheid 09



Bechtold: "Hinten raus entscheidet Wattenscheid mit seiner Qualität das Spiel."

Bechtold: 1:4

FuPa: 1:1

SC Verl II - Türkspor Dortmund

Bechtold: "Die Erfahrung liegt bei Türkspor, die sich deswegen durchsetzen werden."

Bechtold: 1:2

FuPa: 2:1