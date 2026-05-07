Oberliga-Experten-Tipp mit Felix Bechtold (SV Lippstadt 08)

Bescheidene Leistungen am 34. Spieltag! Gievenbecks Trainer-Duo Torsten Maas und Steffen Büchter sah drei Tendenzen korrekt voraus, die FuPa-Redaktion lag sogar nur zweimal richtig.
Über den 35. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Felix Bechtold, Coach des SV Lippstadt 08, gesprochen.
ASC 09 Dortmund - SC Preußen Münster II
Bechtold: "Der ASC ist der Favorit und gewinnt mit seiner Heimstärke das Duell"
Bechtold: 2:0
FuPa: 2:2
SpVgg Erkenschwick - TSV Victoria Clarholz
Bechtold: "Beide Teams duellieren sich, Tore fallen aber nicht, ist mein Tipp."
Bechtold: 0:0
FuPa: 2:1
TSG Sprockhövel - 1. FC Gievenbeck
Bechtold: "Sprockhövel nutzt den Heimvorteil."
Bechtold: 2:1
FuPa: 1:1
TuS Hiltrup - RW Ahlen
Bechtold: "Abstiegskampf ist angesagt, Ahlen nimmt den Schwung aus dem Rhynern -Spiel mit."
Bechtold: 1:2
FuPa: 2:2
DSC Arminia Bielefeld II - SG Finnentrop-Bamenohl
Bechtold: "Nach der klaren Niederlage in Lippstadt zeigt Finnentrop/Bamenohl eine Reaktion und holt einen Punkt."
Bechtold: 1:1
FuPa: 3:1
FC Eintracht Rheine - TuS Ennepetal
Bechtold: "Der Heimvorteil und die sehr gute Rückrunde der Eintracht sprechen für einen Heimsieg."
Bechtold: 1:0
FuPa: 1:1
SV Westfalia Rhynern - SpVgg Vreden
Bechtold: "Die beste Offensive der Liga lässt wieder seine Muskeln spielen und gibt sich keine Blöße."
Bechtold: 4:0
FuPa: 3:1
SV Schermbeck - SG Wattenscheid 09
Bechtold: "Hinten raus entscheidet Wattenscheid mit seiner Qualität das Spiel."
Bechtold: 1:4
FuPa: 1:1
SC Verl II - Türkspor Dortmund
Bechtold: "Die Erfahrung liegt bei Türkspor, die sich deswegen durchsetzen werden."
Bechtold: 1:2
FuPa: 2:1