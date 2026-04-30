Oberliga-Experten-Tipp mit Gievenbecks Trainer-Duo Büchter/Maas

Am 33. Spieltag hatte FuPa Westfalen mit fünf gegenüber vier richtigen Tendenzen von Erkenschwicks Coach Nassir Malyar knapp die Nase vorn. Dieser tippte das 2:2-Remis zwischen Schermbeck und Clarholz exakt richtig. FuPa sah den Verler 1:0-Heimsieg gegen Ennepetal voraus.

Über den 34. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Steffen Büchter und Torsten Maas, Trainer-Duo beim 1. FC Gievenbeck, gesprochen.