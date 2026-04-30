Oberliga-Experten-Tipp mit Gievenbecks Trainer-Duo Büchter/Maas

Am 33. Spieltag hatte FuPa Westfalen mit fünf gegenüber vier richtigen Tendenzen von Erkenschwicks Coach Nassir Malyar knapp die Nase vorn. Dieser tippte das 2:2-Remis zwischen Schermbeck und Clarholz exakt richtig. FuPa sah den Verler 1:0-Heimsieg gegen Ennepetal voraus.
Über den 34. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Steffen Büchter und Torsten Maas, Trainer-Duo beim 1. FC Gievenbeck, gesprochen.
RW Ahlen - TSG Sprockhövel
Büchter/Maas: „Ahlen stellt erneut ihre Heimstärke unter Beweis und geht mit einem knappen Sieg über Sprockhövel einen weiteren, wichtigen Schritt raus aus dem Keller.“
Büchter/Maas: 2:1
FuPa: 3:1
SV Lippstadt 08 - SpVgg Erkenschwick
Büchter/Maas: „Lippstadt bleibt mit einem souveränen Heimsieg oben dran und hält den Anschluss an die Aufstiegsplätze aufrecht."
Büchter/Maas: 2:0
FuPa: 1:0
Victoria Clarholz - ASC 09 Dortmund
Büchter/Maas: „Bei ASC sticht einmal mehr ihre herausragende offensive Qualität hervor. Sie gewinnen bei ekeligen Clarholzern deutlich."
Büchter/Maas: 1:3
FuPa: 1:2
SC Preußen Münster II - SV Schermbeck
Büchter/Maas: „Ein wilder Schlagabtausch zweier spielstarker und offensivstarker Mannschaften. Zahlreiche Torchancen auf beiden Seiten führen zum 3:2-Sieg für den SCP."
Büchter/Maas: 3:2
FuPa: 2:2
SG Wattenscheid 09 - Westfalia Rhynern
Büchter/Maas: „Unsere Topfavoriten auf den Aufstieg treffen im Spitzenspiel aufeinander und trennen sich gerecht 1:1. Ein Ergebnis, mit dem am Ende beide leben können.“
Büchter/Maas: 1:1
FuPa: 1:2
SpVgg Vreden - Eintracht Rheine
Büchter/Maas: „In Vreden ist es bekanntlich sehr unangenehm. Es wird ein enges Duell zweier Teams, die sich nichts schenken werden. Rheine ist aktuell aber zu stabil, um Punkte liegen zu lassen."
Büchter/Maas: 1:2
FuPa: 1:1
TuS Ennepetal - DSC Arminia Bielefeld II
Büchter/Maas: „Mit einem Unentschieden hält Ennepetal den heißen Kampf um den Klassenerhalt weiter offen."
Büchter/Maas: 1:1
FuPa: 0:2
SG Finnentrop/Bamenohl - SC Verl II
Büchter/Maas: „Eine sehr intensive Partie auf Kunstrasen, in der es um alles geht. Es geht Schlag auf Schlag und endet in einem fairen 2:2-Remis."
Büchter/Maas: 2:2
FuPa: 4:2
Türkspor Dortmund - TuS Hiltrup
Büchter/Maas: „Wir drücken unseren Stadtnachbarn die Daumen für den Ligaverbleib beim schwierigen Auswärtsspiel in Dortmund. Wenn Hiltrup es schafft, die offensive Qualität von Türkspor zu verteidigen, gewinnen sie knapp."
Büchter/Maas: 1:2
FuPa: 2:1