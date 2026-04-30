 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Oberliga-Experten-Tipp mit Gievenbecks Trainer-Duo Büchter/Maas

FuPa Westfalen präsentiert wöchentlich eine Spieltagsvorschau mit Tipps und Prognosen eines "Oberliga-Experten".

von red · Heute, 09:20 Uhr · 0 Leser

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Oberliga Westfalen
Türkspor Dortmund
RW Ahlen
SV Lippstadt 08
SG Wattenscheid 09

Am 33. Spieltag hatte FuPa Westfalen mit fünf gegenüber vier richtigen Tendenzen von Erkenschwicks Coach Nassir Malyar knapp die Nase vorn. Dieser tippte das 2:2-Remis zwischen Schermbeck und Clarholz exakt richtig. FuPa sah den Verler 1:0-Heimsieg gegen Ennepetal voraus.

Über den 34. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Steffen Büchter und Torsten Maas, Trainer-Duo beim 1. FC Gievenbeck, gesprochen.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
15:00live

RW Ahlen - TSG Sprockhövel

Büchter/Maas: „Ahlen stellt erneut ihre Heimstärke unter Beweis und geht mit einem knappen Sieg über Sprockhövel einen weiteren, wichtigen Schritt raus aus dem Keller.“

Büchter/Maas: 2:1
FuPa: 3:1

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
15:00

SV Lippstadt 08 - SpVgg Erkenschwick

Büchter/Maas: „Lippstadt bleibt mit einem souveränen Heimsieg oben dran und hält den Anschluss an die Aufstiegsplätze aufrecht."

Büchter/Maas: 2:0
FuPa: 1:0

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
15:00

Victoria Clarholz - ASC 09 Dortmund

Büchter/Maas: „Bei ASC sticht einmal mehr ihre herausragende offensive Qualität hervor. Sie gewinnen bei ekeligen Clarholzern deutlich."

Büchter/Maas: 1:3
FuPa: 1:2

So., 03.05.2026, 15:15 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
15:15

SC Preußen Münster II - SV Schermbeck

Büchter/Maas: „Ein wilder Schlagabtausch zweier spielstarker und offensivstarker Mannschaften. Zahlreiche Torchancen auf beiden Seiten führen zum 3:2-Sieg für den SCP."

Büchter/Maas: 3:2
FuPa: 2:2

Morgen, 15:00 Uhr
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
15:00live

SG Wattenscheid 09 - Westfalia Rhynern

Büchter/Maas: „Unsere Topfavoriten auf den Aufstieg treffen im Spitzenspiel aufeinander und trennen sich gerecht 1:1. Ein Ergebnis, mit dem am Ende beide leben können.“

Büchter/Maas: 1:1
FuPa: 1:2

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
15:00

SpVgg Vreden - Eintracht Rheine

Büchter/Maas: „In Vreden ist es bekanntlich sehr unangenehm. Es wird ein enges Duell zweier Teams, die sich nichts schenken werden. Rheine ist aktuell aber zu stabil, um Punkte liegen zu lassen."

Büchter/Maas: 1:2
FuPa: 1:1

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
15:30

TuS Ennepetal - DSC Arminia Bielefeld II

Büchter/Maas: „Mit einem Unentschieden hält Ennepetal den heißen Kampf um den Klassenerhalt weiter offen."

Büchter/Maas: 1:1
FuPa: 0:2

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
SC Verl
SC VerlSC Verl II
15:30

SG Finnentrop/Bamenohl - SC Verl II

Büchter/Maas: „Eine sehr intensive Partie auf Kunstrasen, in der es um alles geht. Es geht Schlag auf Schlag und endet in einem fairen 2:2-Remis."

Büchter/Maas: 2:2
FuPa: 4:2

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
15:00live

Türkspor Dortmund - TuS Hiltrup

Büchter/Maas: „Wir drücken unseren Stadtnachbarn die Daumen für den Ligaverbleib beim schwierigen Auswärtsspiel in Dortmund. Wenn Hiltrup es schafft, die offensive Qualität von Türkspor zu verteidigen, gewinnen sie knapp."

Büchter/Maas: 1:2
FuPa: 2:1