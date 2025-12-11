Oberliga-Experten-Tipp mit Alexander Gockel (TuS Hiltrup)

+ 15 weitere

Über den 19. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Alexander Gockel, Kapitän des TuS Hiltrup, gesprochen.

Am 18. Spieltag tippte Steffen Brück vier von acht Tendenzen richtig. Der Kapitän des TSV Victoria Clarholz lag goldrichtig beim 2:2 zwischen Münster II und Lippstadt. FuPa hatte drei korrekte Tendenzen und sah den Sprockhöveler 2:1-Heimsieg gegen Hiltrup voraus.

Gockel: "Flutlicht, Spitzenspiel, geile Kulisse was will man mehr? Wattenscheid wird der Rolle als Topfavorit auf den Titel gerecht, gewinnt im Spitzenspiel und kann sich weiter oben absetzen."

TSV Victoria Clarholz - SC Preußen Münster ll

Gockel: "Wird auf Rasen gespielt, erkämpft sich Clarholz gegen die spielerisch starken Preußen einen Punkt."

Gockel: 2:2

FuPa: 1:3

SpVgg Erkenschwick - SpVgg Vreden

Gockel: "Vreden kann ein spannendes Spiel in Erkenschwick spät für sich entscheiden."

FuPa: 2:1

ASC 09 Dortmund - TuS Ennepetal

Gockel: "Dortmund wird seiner Favoritenrolle gerecht und gewinnt zuhause deutlich."

Gockel: 3:0

FuPa: 3:1

SV Schermbeck - SG Finnentrop/Bamenohl

Gockel: "Keine Tore im Abstiegskampf. Beide Teams sehnen sich nach der Winterpause."

Gockel: 0:0

FuPa: 2:1

SC Verl II - TSG Sprockhövel

Gockel: "Verl beendet eine durchwachsene Hinrunde mit einem verdienten Heimsieg."

Gockel: 2:0

FuPa: 2:2

FC Eintracht Rheine - RW Ahlen

Gockel: "Rheine gewinnt zuhause ohne Probleme und kann so den Abstand auf die Abstiegsränge vergrößern."

Gockel: 2:0

FuPa: 1:1

SV Westfalia Rhynern - Türkspor Dortmund

Gockel: "Rhynern bleibt engster Verfolger der Wattenscheider und gewinnt zuhause knapp gegen Türkspor."

Gockel: 3:2

FuPa: 2:3

DSC Arminia Bielefeld ll - 1. FC Gievenbeck

Gockel: "Ein Spiel das lange offen bleibt. Am Ende gewinnt jedoch die Zweitvertretung der Bielefelder durch zwei späte Treffer."

Gockel: 2:0

FuPa: 2:1