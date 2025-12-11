Oberliga-Experten-Tipp mit Alexander Gockel (TuS Hiltrup)

Am 18. Spieltag tippte Steffen Brück vier von acht Tendenzen richtig. Der Kapitän des TSV Victoria Clarholz lag goldrichtig beim 2:2 zwischen Münster II und Lippstadt. FuPa hatte drei korrekte Tendenzen und sah den Sprockhöveler 2:1-Heimsieg gegen Hiltrup voraus.
Über den 19. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Alexander Gockel, Kapitän des TuS Hiltrup, gesprochen.
SV Lippstadt 08 - SG Wattenscheid 09
Gockel: "Flutlicht, Spitzenspiel, geile Kulisse was will man mehr? Wattenscheid wird der Rolle als Topfavorit auf den Titel gerecht, gewinnt im Spitzenspiel und kann sich weiter oben absetzen."
Gockel: 0:2
FuPa: 1:1
TSV Victoria Clarholz - SC Preußen Münster ll
Gockel: "Wird auf Rasen gespielt, erkämpft sich Clarholz gegen die spielerisch starken Preußen einen Punkt."
Gockel: 2:2
FuPa: 1:3
SpVgg Erkenschwick - SpVgg Vreden
Gockel: "Vreden kann ein spannendes Spiel in Erkenschwick spät für sich entscheiden."
FuPa: 2:1
ASC 09 Dortmund - TuS Ennepetal
Gockel: "Dortmund wird seiner Favoritenrolle gerecht und gewinnt zuhause deutlich."
Gockel: 3:0
FuPa: 3:1
SV Schermbeck - SG Finnentrop/Bamenohl
Gockel: "Keine Tore im Abstiegskampf. Beide Teams sehnen sich nach der Winterpause."
Gockel: 0:0
FuPa: 2:1
SC Verl II - TSG Sprockhövel
Gockel: "Verl beendet eine durchwachsene Hinrunde mit einem verdienten Heimsieg."
Gockel: 2:0
FuPa: 2:2
FC Eintracht Rheine - RW Ahlen
Gockel: "Rheine gewinnt zuhause ohne Probleme und kann so den Abstand auf die Abstiegsränge vergrößern."
Gockel: 2:0
FuPa: 1:1
SV Westfalia Rhynern - Türkspor Dortmund
Gockel: "Rhynern bleibt engster Verfolger der Wattenscheider und gewinnt zuhause knapp gegen Türkspor."
Gockel: 3:2
FuPa: 2:3
DSC Arminia Bielefeld ll - 1. FC Gievenbeck
Gockel: "Ein Spiel das lange offen bleibt. Am Ende gewinnt jedoch die Zweitvertretung der Bielefelder durch zwei späte Treffer."
Gockel: 2:0
FuPa: 2:1