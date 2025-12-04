Oberliga-Experten-Tipp mit Steffen Brück (TSV Victoria Clarholz)

+ 15 weitere

Über den 18. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Steffen Brück, Kapitän des TSV Victoria Clarholz, gesprochen.

Am 17. Spieltag glänzte Max Michels mit sechs richtigen Tendenzen. Der Kapitän der TSG Sprockhövel sah zudem das 1:1 zwischen Bielefeld und Türkspor sowie den 2:1-Sieg von Gievenbeck in Hiltrup exakt richtig voraus. Auch FuPa lag fünfmal richtig und tippte den 2:0-Heimsieg von Rhynern gegen Ennepetal absolut korrekt.

Brück: "Bielefeld etabliert sich mit einem knappen Auswärtssieg in Ahlen im oberen Tabellenmittelfeld."

SpVgg Vreden - ASC 09 Dortmund

Brück: "Nach dem verlorenen Topspiel bleibt der ASC mit einem Auswärtssieg im Aufstiegsrennen."

Brück: 0:2

FuPa: 1:4

1. FC Gievenbeck - SC Verl II

Brück: "Gievenbeck bestätigt seine Heimstärke mit einem knappen Sieg."

Brück: 1:0

FuPa: 1:1

SC Preußen Münster II - SV Lippstadt 08

Brück: "Wenn einer die formstarken Lippstädter schlagen könnte, dann vielleicht Preußen Münster. Dennoch tippe ich eine Punkteteilung im Topspiel."

Brück: 2:2

FuPa: 1:2

SG Wattenscheid 09 - SpVgg Erkenschwick

Brück: "Wattenscheid bleibt auch im Duell der Traditionsmannschaften weiterhin ungeschlagen."

Brück: 2:0

FuPa: 4:1

SG Finnentrop/Bamenohl - SV Westfalia Rhynern

Brück: "Rhynern gewinnt gegen unangenehm zu bespielende Gastgeber und bleibt in der Tabelle ganz oben dran."

Brück: 1:3

FuPa: 2:2

Türkspor Dortmund - FC Eintracht Rheine

Brück: "Türkspor zeigt gerade zu Hause auf Kunstrasen immer wieder ihre enorme Qualität: Knapper Sieg gegen Rheine."

Brück: 2:1

FuPa: 2:2

TSG Sprockhövel - TuS Hiltrup

Brück: "Ich tippe eine Punkteteilung beim Duell der Aufsteiger."

Brück: 1:1

FuPa: 2:1

TuS Ennepetal - SV Schermbeck

Brück: "Der TuS nutzt die Möglichkeit, an die Nichtabstiegsplätze heranzurücken."

Brück: 2:0

FuPa: 1:1