Oberliga-Experten-Tipp mit Steffen Brück (TSV Victoria Clarholz)

Am 17. Spieltag glänzte Max Michels mit sechs richtigen Tendenzen. Der Kapitän der TSG Sprockhövel sah zudem das 1:1 zwischen Bielefeld und Türkspor sowie den 2:1-Sieg von Gievenbeck in Hiltrup exakt richtig voraus. Auch FuPa lag fünfmal richtig und tippte den 2:0-Heimsieg von Rhynern gegen Ennepetal absolut korrekt.
Über den 18. Spieltag hat FuPa Westfalen mit Steffen Brück, Kapitän des TSV Victoria Clarholz, gesprochen.
Rot Weiss Ahlen - DSC Arminia Bielefeld II
Brück: "Bielefeld etabliert sich mit einem knappen Auswärtssieg in Ahlen im oberen Tabellenmittelfeld."
Brück: 1:2
FuPa: 1:3
SpVgg Vreden - ASC 09 Dortmund
Brück: "Nach dem verlorenen Topspiel bleibt der ASC mit einem Auswärtssieg im Aufstiegsrennen."
Brück: 0:2
FuPa: 1:4
1. FC Gievenbeck - SC Verl II
Brück: "Gievenbeck bestätigt seine Heimstärke mit einem knappen Sieg."
Brück: 1:0
FuPa: 1:1
SC Preußen Münster II - SV Lippstadt 08
Brück: "Wenn einer die formstarken Lippstädter schlagen könnte, dann vielleicht Preußen Münster. Dennoch tippe ich eine Punkteteilung im Topspiel."
Brück: 2:2
FuPa: 1:2
SG Wattenscheid 09 - SpVgg Erkenschwick
Brück: "Wattenscheid bleibt auch im Duell der Traditionsmannschaften weiterhin ungeschlagen."
Brück: 2:0
FuPa: 4:1
SG Finnentrop/Bamenohl - SV Westfalia Rhynern
Brück: "Rhynern gewinnt gegen unangenehm zu bespielende Gastgeber und bleibt in der Tabelle ganz oben dran."
Brück: 1:3
FuPa: 2:2
Türkspor Dortmund - FC Eintracht Rheine
Brück: "Türkspor zeigt gerade zu Hause auf Kunstrasen immer wieder ihre enorme Qualität: Knapper Sieg gegen Rheine."
Brück: 2:1
FuPa: 2:2
TSG Sprockhövel - TuS Hiltrup
Brück: "Ich tippe eine Punkteteilung beim Duell der Aufsteiger."
Brück: 1:1
FuPa: 2:1
TuS Ennepetal - SV Schermbeck
Brück: "Der TuS nutzt die Möglichkeit, an die Nichtabstiegsplätze heranzurücken."
Brück: 2:0
FuPa: 1:1