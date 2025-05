Oberliga: Drama im Abstiegskampf, Schonnebeck dreht 0:2

Der Weg der beiden Kontrahenten bis zum Klassenerhalt war vor Spielbeginn nicht mehr weit, großes Risiko wurde aber anfangs noch gänzlich gemieden.

Den Belagerungszustand durchbrach Dario Gerling mit der Führung für den 1. FCK (31.). In Durchgang zwei war der FCM durchweg um eine Antwort bemüht. Nach Vorarbeit von Kameron Joseph Blaise erlöste schließlich David Galonske die Hausherren. Am Remis wurde schlussendlich nicht mehr gerüttelt, ein Ergebnis mit dem tabellarisch beide Teams wohl auch recht gut leben dürften. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt vor dem Sonntag jeweils sechs Punkte für Monheim und Kleve.

1. FC Monheim – 1. FC Kleve 1:1

1. FC Monheim: Tayfun Altin, Tim Galleski (69. David Etiosa Galonske), Assani Lukimya, Kai Schneider, Luca Jan Kiefer, Joshua Sumbunu, Tobias Lippold, Talha Demir (77. Sebastian Spinrath), Kaan Karaduman, Merveil Tekadiomona, Kameron Joseph Blaise - Trainer: Dennis Ruess

1. FC Kleve: Henning Divis, Frederik Meurs, Philipp Divis, Elidon Bilali, Memlan Darwish, Justin Paul Francis, Niklas Klein-Wiele, Fabio Forster, Luca Thuyl, Nathnael Scheffler (67. Nermin Badnjevic), Dario Gerling (78. Pascal Hühner) - Trainer: Umut Akpinar

Schiedsrichter: Gerrit Wiesner (Duisburg)

Tore: 0:1 Dario Gerling (31.), 1:1 David Etiosa Galonske (73.)

Drama in Nettetal

Der SC Union Nettetal verkaufte sich bärenstark gegen den Tabellenführer SpVg Schonnebeck und führte zur Pause mit 2:0, doch die Gäste kamen zurück. Die Essener stellten im Verlauf der zweiten Halbzeit auf 2:2, verschossen dann kurz vor Schluss einen Elfmeter. Während der SCU Chancen auf die erneute Führung vergab, stach Thomas Denker in das Herz der Nettetaler: In der Nachspielzeit erzielte er das 3:2 für Schonnebeck, die Tabellenführer bleiben. Nettetal hat nun weiter sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer und hat ganz wichtige Punkte ganz bitter verpasst. SC Union Nettetal – SpVg Schonnebeck 2:3

SC Union Nettetal: Daniel Leupers, Pascal Schellhammer, Niklas Götte, Florian Heise, Samuel Laurin Darius Derkum, Nico Zitzen, Peer Winkens (83. Drilon Istrefi), Maximilian Köhler (68. Jesse Probst), Phillip Spickenbaum, Luca Dorsch (80. Noel Gergorec), Malik Timmerberg - Trainer: Kemal Kuc

SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Thorben Kern, Kevin Kehrmann (75. Nico Petritt), Tim Winking, Dacain Baraza (46. Yannick Geisler), Simon Skuppin, Luca Pinke (83. Thomas Denker), Timo Brauer, Robin Andre Brandner, Arne Wessels (46. Alpha Kevin Kourouma), Conor David Tönnies - Trainer: Dirk Tönnies

Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Pascal Schellhammer (27. Handelfmeter), 2:0 Peer Winkens (33.), 2:1 Conor David Tönnies (45.), 2:2 Yannick Geisler (48. Foulelfmeter), 2:3 Thomas Denker (90.+3) ________________ Baumberg gewinnt Sechs-Punkte-Spiel

In der Live-Tabelle standen die Sportfreunde Baumberg zwischenzeitlich auf einem Abstiegsplatz, weil im direkten Duell zunächst Sportfreunde Niederwenigern führte. Der amtierende Meister kam aber eindrucksvoll zurück, weil auch Enes Topal doppelt traf. Vom zwischenzeitlichen 2:4 erholte sich Niedderwenigern nur bedingt: Die Hattinger kamen nochmal heran, verpassten aber Punkte. Damit gelangen Baumberg Big Points - Niederwenigern bleibt auf einem Abstiegsplatz. Sportfreunde Niederwenigern – Sportfreunde Baumberg 3:4

Sportfreunde Niederwenigern: Tim Höppner, Fabian Lümmer (69. Moreno Mandel), Jakob Elias Heufken (46. Schevan Rascho), Ole Nissen, Marvin Schurig (58. Nils van Kleef), Florian Machtemes, Dominik Enz, Marc Fabian Rapka, Paul Anton Renneberg, Finn Dorka, Dario Schumacher (58. Paul Schütte) - Trainer: Marcel Kraushaar

Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke, Anthony Oscasindas, Florian Haderer, Sertan Yigenoglu, Louis Klotz, Bilal Sezer (59. Robin Hömig), Baris Sarikaya (72. Tim Knetsch), Sercan Er (86. Lukas Felix Bludau), Shoyo Akaogi, Kosi Saka (22. Ben Harneid), Enes Topal (72. Robin Schnadt) - Trainer: Salah El Halimi

Schiedsrichter: Jonah Samuel Nije Besong - Zuschauer: 117

Tore: 1:0 Florian Machtemes (15.), 1:1 Enes Topal (30.), 1:2 Enes Topal (35.), 2:2 Marc Fabian Rapka (64.), 2:3 Louis Klotz (66.), 2:4 Sercan Er (71.), 3:4 Nils van Kleef (88.) ________________ ETB zieht an St. Tönis vorbei

Tief in der Nachspielzeit wurde Almedin Gusic zum Matchwiner des ETB SW Essen im Topspiel gegen den SC St. Tönis: Mit einem Traumtor in den Winkel brachte er die Essener ein drittes Mal in Führung, danach erfolgte umgehend der Abpfiff. St. Tönis ist nur noch Vierter und hat vier Zähler weniger als Schonnebeck, der ETB muss drei Punkte aufholen. ETB Schwarz-Weiß Essen – SC St. Tönis 1911/20 3:2

ETB Schwarz-Weiß Essen: Ryan Valentine, Frederik Lach, Jan Bachmann, Jan Corsten, Robin Urban, Guiliano Zimmerling, Kamil Poznanski, Niko Bosnjak (79. Christopher Stöhr), Nico Lucas (75. Almedin Gusic), Sanjin Vrebac (62. Lukas Korytowski), Umut Yildiz - Trainer: Julian Stöhr

SC St. Tönis 1911/20: Jan Fauseweh, Luca Esposito (81. Killian Bella Tchanas), Niklas Withofs, Maksym Lufarenko, Philipp Baum (46. Kohei Nakano), Dominik Dohmen, Branimir Galic (46. Daiki Kamo), Mario Knops (90. Maximilian Pohlig), Julio Torrens, Adonis Milaj, Morten Heffungs (62. Tyler Nkamanyi) - Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Bekim Kastrati

Schiedsrichter: Fasihullah Habibi (Duisburg) - Zuschauer: 620

Tore: 1:0 Frederik Lach (44.), 1:1 Adonis Milaj (51.), 2:1 Niko Bosnjak (71.), 2:2 Kohei Nakano (86.), 3:2 Almedin Gusic (90.+4) ________________ Turudija wieder Matchwinner

Vahidin Turudija traf beim 2:1-Sieg gegen Ratingen 04/19 doppelt für den VfB Homberg. Der ehemalige Jugendspieler des MSV Duisburg wechselt bekanntlich zum VfL Bochum U23 und wird eine große Lücke hinterlassen. Homberg bliebt Fünfter, Ratingen Neunter. VfB Homberg – Ratingen 04/19 2:1

VfB Homberg: Kenneth Christopher Hersey, Felix Hohmann, Henrik Scheibe, Ryo Iwata, Justin Walker, Berkan Bartu (82. Aaron Addo), Kilian Schaar (67. Milen Manchev), Vahidin Turudija, Sakaki Ota (79. Luca Kazelis), Luca Thissen, Andres Gerardo Gomez Dimas (92. Maurice Laroche) - Trainer: Stefan Janßen

Ratingen 04/19: Dennis Raschka, Phil Spillmann, Bo Lasse Henrichs, James Shepard, Slone Matondo, Emre Demircan (57. Ilyas Vöpel), Ali-Can Ilbay (57. Tim Potzler), Tim Klefisch, Rinor Rexha (27. Fabio Di Gaetano), Georgios Touloupis, Zissis Alexandris - Trainer: Peter Radojewski

Schiedsrichter: Felix May (Solingen) - Zuschauer: 360

Tore: 1:0 Vahidin Turudija (16.), 2:0 Vahidin Turudija (60.), 2:1 Georgios Touloupis (87.) ________________ TSV Meerbusch gewinnt stark

Gegen das Schlusslicht TVD Velbert feierte der TSV Meerbusch den höchsten Sieg des Spieltags. Das 5:1 sichert Meerbusch Rang zehn und damit so gut wie sicher den Klassenerhalt, denn Rang 15 liegt neun Punkte entfernt - diesen Abstand hat auch Dalbecksbaum, nur geht es für das Schlusslicht in die andere Richtung. In der kommenden Woche könnte der Abstieg offiziell werden. TVD Velbert – TSV Meerbusch 1:5

TVD Velbert: Robin Offhaus, Ebrahim Omayrat (82. Alihan Adigüzel), Phil Britscho, Marvin Brüggehoff, Leif Sören Linnig, Baran Seker, Arda Terzi, Shane Jaworek, Keita Taguchi, Alessandro Marino, Joshua Kapenda - Trainer: Hakan Yalcinkaya

TSV Meerbusch: Kevin Bartschies, Daniel Hoff, Leon Kempkens, Ariyoh Yussuf Ayinla, Noah Korczowski, Leonel Kadiata, Kolja Pusch (86. Oktay Enes Soytürk), Yasin Bas, Vincent Boldt (84. Yasar Emin Uzun), Jacob Ballah, Micah Cain (71. Mohamed Yassin Benslaiman Benktib) - Trainer: Samir Sisic

Schiedsrichter: Ramon Leon Falke - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Micah Cain (34.), 0:2 Yasin Bas (48.), 1:2 Joshua Kapenda (62.), 1:3 Vincent Boldt (79.), 1:4 Jacob Ballah (81.), 1:5 Oktay Enes Soytürk (89.) ________________ Doppelpacks sorgen für Hilden-Sieg

Weil Pascal Weber und Calvin Mockschan doppelt trafen, setzte sich der VfB 03 Hilden deutlich beim SV Biemenhorst durch. Die Schneider-Elf bleibt an Homberg im Rennen um Platz fünf dran, während die Bocholter unbedingt wieder punkten müssen, um ihren Nichtabstiegsplatz zu verteidigen. SV Biemenhorst – VfB 03 Hilden 1:4

SV Biemenhorst: Rene Konst, Justin Heckers, Pascal Spallek, Ferdinand Schulte (58. Nick Lübbers), Marc Beckert, Niklas Laigre (78. Jan-Niklas Frieg), Niklas Ridder, Luca Felix Puhe, Luca Ridder, Alexander Puhe (67. Fabian Krichel), Joshua Müller (69. Iker Prudencio) - Trainer: Javier Garcia Dinis

VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann, Fabian zur Linden (60. Fabio Bachmann), Maximilian Wagener, Nils Arne Gatzke, Calvin Marion Mockschan, Shadrak Kapi Dombe (69. Luke Kawabe) (73. Luis Ortmann), Dominik Rodrigues Figueiredo (62. Shuto Utsugi), Lukas Lier, Pascal Weber (69. Dominick Wasilewski) - Trainer: Tim Schneider

Schiedsrichter: Emircan Kandemir (Duisburg ) - Zuschauer: 552

Tore: 0:1 Pascal Weber (56.), 0:2 Pascal Weber (58.), 0:3 Calvin Marion Mockschan (67.), 1:3 Iker Prudencio (84. Foulelfmeter), 1:4 Calvin Marion Mockschan (90.) ________________ Mülheim holt ein Remis - zu wenig für Velbert

Die SSVg Velbert kam durch Joker Robin Hilger immerhin noch zu einem 1:1 beim Mülheimer FC, der immerhin einen Bonuspunkt mitnimmt. Doch für die SSVg ist das Remis im Rennen um den Aufstieg zu wenig: Klar, es sind nur drei Punkte Rückstand auf Schonnebeck, doch die SpVg hat das deutlich bessere Torverhältnis. Mülheimer FC 97 – SSVg Velbert 1:1

Mülheimer FC 97: Jaden-Raphael Bagh, Serhat Sat (80. Shinji Kojima) (85. Nurettin Kayaoğlu), Servet Furkan Aydin, Muhammed-Ali Karkar (65. Amed Öncel), Eun-seok Ko, Cem Sabanci, Harding Mac Stuell Beira, Lorik Rama (69. Ahmed-Malik Uzun), Luis Miguel Hoffart, Berkem Eyyrb Kurt, Tunahan Yardimci (69. Selim Enes Aydogdu) - Trainer: Ömer Özmen

SSVg Velbert: Marcel Lenz, Noah Abdel Hamid, Valon Zhushi (78. Marco De Stefano), Reo Yoshida, Max Machtemes, Cellou Diallo (86. Harumi Goto), Timo Mehlich, Timo Böhm (67. Robin Hilger), Benjamin Hemcke (41. Yasin-Cemal Kaya), Jonas Büchte, Andri Buzolli - Trainer: Niklas Bonnekessel - Trainer: Ismail Jaroui

Schiedsrichter: Laurin Titze (Neuss) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Amed Öncel (76.), 1:1 Robin Hilger (85.) ________________ Sonsbeck verliert nach 2:0-Führung

Platz sieben ist für den SV Sonsbeck wohl nicht mehr drin, dabei führte die Losing-Truppe beim FC Büderich mit 2:0. Der FCB kam aber bestens zurück und setzte sich dank eines Doppelschlags noch mit 4:2 durch: Armin Deljkovic (73.) und Alexander Lipinski (77.) sorgten für den Heim-Erfolg. FC Büderich – SV Sonsbeck 4:2

FC Büderich: Michael Sperling, Marvin Commodore (82. Ibrahim Kanat), Felix Dannenberg, Jimmy Can Atila, Mahrab Khan, Dennis Schreuers (66. Kevin Weggen), Brian Schwechel, Armin Deljkovic, Daud Gergery (76. Antonio Munoz-Bonilla), Nozomu Nonaka (59. Alexander Lipinski), Jan Niklas Kühling - Trainer: Sebastian Siebenbach - Trainer: Torsten Schedler

SV Sonsbeck: Jonas Holzum, Sebastian Leurs, Robin Schoofs, Tobias Meier, Ruben Joan Martens, Hayato Uchimura (70. Philip Pokora), Luca Terfloth (46. Linus Krajac), Jannis Pütz, Alexander Maas (86. Malik Bongers), Klaus Keisers (70. Shawn Kiyau), Niklas Binn (86. Yuichiro Kichize) - Trainer: Heinrich Losing

Schiedsrichter: Adrian Fuhrmann - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Niklas Binn (5.), 0:2 Klaus Keisers (17.), 1:2 Daud Gergery (23.), 2:2 Brian Schwechel (55.), 3:2 Armin Deljkovic (73.), 4:2 Alexander Lipinski (77.)

Das ist der nächste Spieltag

31. Spieltag

Fr., 09.05.25 19:30 Uhr 1. FC Kleve - ETB Schwarz-Weiß Essen

Fr., 09.05.25 19:30 Uhr SpVg Schonnebeck - 1. FC Monheim

Fr., 09.05.25 19:30 Uhr SSVg Velbert - FC Büderich

Fr., 09.05.25 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - Mülheimer FC 97

Fr., 09.05.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - TVD Velbert

So., 11.05.25 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SC Union Nettetal

So., 11.05.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Sportfreunde Niederwenigern

So., 11.05.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SV Biemenhorst

So., 11.05.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfB Homberg

