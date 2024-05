Oberföhring zu Gast beim FCA

Am 19. Spieltag war Rot-Weiß Oberföhring zu Gast beim FC Alemannia. Der FCA präsentierte sich von Anfang an konzentriert und auf Augenhöhe mit dem Tabellenzweiten. Es bot sich den Zuschauern ein Duell von hohem Kreisklassenniveau an der Görzer Straße. Beide Mannschaften agierten defensiv stabil und erarbeiteten sich aus gut organisiertem Aufbauspiel bereits einige gute Möglichkeiten.

Die ersten Nadelstiche setzten dann die Alemannen. In der 26. und 36. Spielminute fielen die gewohnt gut getretenen Standards von Mittelfeld-Maestro Bogner (#10) dem eingelaufenen Sauter (#13) vor die Füße, der mit seinen Saisontoren fünf und sechs die Heimmannschaft in Führung brachte. Mit dem Pausenpfiff schlugen die Aufstiegsaspiranten aus dem Nordosten ebenfalls per Standard zurück und beendeten eine ansehnliche Hälfte mit dem Zwischenstand von 2:1.

FC Alemannia gegen Rot-Weiß Oberföhring scheint ein Spiel zu sein, das ohne besondere Witterungsbedingungen nicht auskommt. Hatte es im Hinspiel noch erheblich gehagelt, gab es im Rückspiel dickes Schneetreiben nach der Pause. Entsprechend verlangsamte sich das Spiel, knüpfte aber an das Niveau der ersten Halbzeit an. Es zeigten sich erneut zwei Mannschaften auf Augenhöhe mit dem einzigen Unterschied in der Chancenverwertung. Während die Gäste in Manier eines Aufsteigers eiskalt drei Tore markierten, ließen die Alemannen einige gute Möglichkeiten liegen.