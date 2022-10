Oberarmbruch: Spielabbruch in Bessungen Spieler des SV Rohrbach verletzt sich schwer in Begegnung bei der TGB Darmstadt +++ Beide Teams einigen sich auf Ende der Partie

Darmstadt/Rohrbach. Der Schrei war laut, der Schock saß tief: Lucas Wolff vom Darmstädter D-Ligisten SV Rohrbach hat sich im Spiel bei Tabellenführer TGB Darmstadt am Mittwochabend einen glatten Oberarmbruch zugezogen. Nach 62 Minuten war er bei einem eigentlich fairen Zweikampf zu Fall gekommen – dieser endete dann verhängnisvoll. Rettungswagen und Notarzt wurden gerufen, diese waren auch schnell da. Wolff wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er am Donnerstag direkt operiert wurde. Schiedsrichter Yvan Teddy Noumsi Kamge pfiff nach Absprache mit beiden Mannschaften gar nicht mehr an, das Spiel soll mit 3:0 für die TGB gewertet werden – der Klassenleiter muss darüber noch befinden. So hatte es nach Toren von Emil Meyer-Rogge und Thomas Denzel (2) zum Zeitpunkt der Verletzung gestanden.