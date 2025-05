Ob Ober- oder Landesliga: SC Union Nettetal präsentiert vier Zugänge

Der SC Union Nettetal hält seine Chance auf den Ligaverbleib in der Oberliga Niederrhein am Leben. Am Freitag feierte das Team von Kemal Kuc einen wichtigen 3:1-Erfolg gegen den SV Sonsbeck, weshalb der Rückstand auf das rettende Ufer nur noch fünf Punkte beträgt. Zur neuen Saison stehen die ersten vier Zugänge schon fest.