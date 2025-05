Wo spielt der KFC Uerdingen ab Sommer? – Foto: Ralph Görtz

KFC in der Oberliga? Entscheidung im Mai, Chance für Kellerkinder Spielt der KFC Uerdingen nach seinem Regionalliga-Rückzug in der Oberliga? Es laufen Gespräche, eine Entscheidung soll im Mai fallen. Sollte der KFC gar nicht oder woanders spielen wollen, gäbe es weniger Absteiger. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 Landesliga 2 Oberliga Niederrhein SSVg Velbert FC Monheim + 17 weitere

Ob der KFC Uerdingen nach seinem Rückzug aus der Regionalliga West ab Juli ein Teil der Oberliga Niederrhein sein wird, ist ein viel diskutiertes Thema. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat sich zur Thematik geäußert, Klarheit soll vor dem Saisonende herrschen. Das hat einen einfachen Hintergrund: Sollte der KFC Uerdingen nämlich nicht in der Oberliga spielen, hat das Auswirkungen auf andere Vereine. Die reguläre Saison 2024/25 endet am 1. Juni.

Unabhängig von der Führung: KFC Uerdingen soll in der Oberliga spielen Als feststehender Regionalliga-Absteiger ist der KFC Uerdingen fest für die Oberliga Niederrhein 2025/26 eingeplant, das ist ein ganz normaler Vorgang, allerdings ist der KFC Uerdingen kein ganz normaler Verein. Aktuell gibt es keinen Kader für die neue Saison, die Fortführungsprognose ist nach Beginn der fünften Insolvenz fraglich. Immerhin: Die Unterstützung ist groß, das Interesse an einer Mitgestaltung des Vereins ebenso. So bleibt abzuwarten, ob Präsident Thomas Platzer und Unterstützer Mehmet Eser gemeinsam den Neustart planen oder ob beispielsweise die Gruppe "Freunde und Förderer 1905" den Traditionsverein in irgendeiner Form übernehmen können oder werden.

Das Ziel aller Beteiligten ist aber identisch: Der KFC Uerdingen soll 2025/26 in der Oberliga antreten. Der Fußballverband Niederrhein hat sich zur Thematik beim Reviersport wie folgt geäußert: "Stand jetzt ist der KFC Uerdingen Teilnehmer an der kommenden Oberliga-Saison 2025/2026. Das Meldefenster für die bevorstehende Spielzeit schließt am 10. Juli. Klarheit, ob der KFC Uerdingen in der kommenden Saison an den Start geht, soll nach diesen Gesprächen bis Ende Mai bestehen." Der Verband steht im Austausch mit Insolvenzverwalter Thomas Ellrich. Dass der FVN in diesem Monat Klarheit haben möchte, ist nämlich logisch: Sollte Uerdingen planen, nicht in der Oberliga und dafür in einer anderen Liga zu spielen, hat das direkte Auswirkungen auf die Konkurrenz. Dazu der FVN weiter: "Der Viertletzte der Oberliga bliebe drin – und der KFC Uerdingen müsste dann einen entsprechenden Antrag für eine andere (niedrigere) Spielklasse stellen." Der letzte Spieltag endet am 1. Juni, anschließend stehen noch drei, vielleicht vier Wochen Relegation an.