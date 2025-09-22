O-Töne Regionalliga: Vilzinger Furor - »Unnötig wie ein Kropf«



Aleksandro Petrovic (Cheftrainer TSV Buchbach)

"Wenn wir hier als Sieger vom Platz gehen, wäre das hochverdient gewesen. Wir hatten einige, wie man in Bayern so schön sagt, maustote Chancen. Die machen wir leider nicht rein. Aber kein Vorwurf an die Jungs, die hauen hier immer alles raus."



Sven Bender (Cheftrainer SpVgg Unterhaching)

"Wir wissen, dass wir besser spielen müssen. Mit dem Punkt kann ich deshalb gut leben. Jetzt müssen wir halt unsere nächsten Spiele gewinnen."

Aytac Sulu (Cheftrainer Viktoria Aschaffenburg)"Für mich, aber auch für die Jungs ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Wir haben jetzt gesehen, dass wir auch mit Rückschlägen klarkommen. Es war wichtig, eine Reaktion auf die erste Halbzeit zu zeigen und wir sind glücklich über den ersten Heimsieg."

Thorsten Kirschbaum (Cheftrainer DJK Vilzing)

"Ich greife mir heute an die eigene Nase, jeder Spieler greift sich an die eigene Nase. Das war unnötig wie ein Kropf. Ich weiß nicht, wie man das Spiel verlieren kann. Wenn wir nicht dahin kommen, unsere Dinger zu machen und hinten konsequent zu verteidigen, dann wird`s schwer."