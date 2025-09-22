O-Töne Regionalliga: Vilzinger Furor - »Unnötig wie ein Kropf«

Fr., 19.09.2025, 19:00 Uhr
Aleksandro Petrovic (Cheftrainer TSV Buchbach)
"Wenn wir hier als Sieger vom Platz gehen, wäre das hochverdient gewesen. Wir hatten einige, wie man in Bayern so schön sagt, maustote Chancen. Die machen wir leider nicht rein. Aber kein Vorwurf an die Jungs, die hauen hier immer alles raus."
Sven Bender (Cheftrainer SpVgg Unterhaching)
"Wir wissen, dass wir besser spielen müssen. Mit dem Punkt kann ich deshalb gut leben. Jetzt müssen wir halt unsere nächsten Spiele gewinnen."
Fr., 19.09.2025, 19:00 Uhr Aytac Sulu (Cheftrainer Viktoria Aschaffenburg)
"Für mich, aber auch für die Jungs ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Wir haben jetzt gesehen, dass wir auch mit Rückschlägen klarkommen. Es war wichtig, eine Reaktion auf die erste Halbzeit zu zeigen und wir sind glücklich über den ersten Heimsieg."
Thorsten Kirschbaum (Cheftrainer DJK Vilzing)
"Ich greife mir heute an die eigene Nase, jeder Spieler greift sich an die eigene Nase. Das war unnötig wie ein Kropf. Ich weiß nicht, wie man das Spiel verlieren kann. Wenn wir nicht dahin kommen, unsere Dinger zu machen und hinten konsequent zu verteidigen, dann wird`s schwer."
Applaus: Kickers-Coach Marc Reitmaier (li.) sah in Hankofen einen hart erkämpften Auswärtssieg seiner Elf. – Foto: Charly Becherer
Fr., 19.09.2025, 19:00 Uhr Tobias Beck (Cheftrainer SpVgg Hankofen-Hailing)
"Wir sind enttäuscht über das Ergebnis, ich muss aber meiner Mannschaft dennoch ein Riesenkompliment machen. Trotz des Ergebnis haben wie ein sehr gutes Spiel gemacht und waren mindestens ebenbürtig. Die etwas abgezocktere Mannschaft hat gewonnen."
Marc Reitmaier (Cheftrainer Würzburger Kickers)
"Es war ein ganz enges Spiel, das hatten wir aber auch so erwartet. Nach dem 1:0 hätten wir es cleverer runterspielen müssen. Was mich stolz macht: Auch nach dem 1:1 haben wir immer an uns geglaubt. Unterm Strich haben wir das Spiel verdient gewonnen."
Fr., 19.09.2025, 19:00 Uhr Holger Bachthaler (Cheftrainer FV Illertissen)
"Wir haben insgesamt eine gute Leistung gezeigt, auch wenn das Ergebnis natürlich etwas anderes ausdrückt. Der Unterschied war, dass wir vorne eine Vielzahl von Chancen nicht nutzen konnten und hinten tatkräftig mitgeholfen haben. Ein sehr unglücklicher und nicht zufriedenstellender Spielverlauf."
Markus Feulner (Cheftrainer FC Augsburg II)
"Ich denke, wir sind der verdiente Sieger. Die Illertisser Druckphase haben wir überstanden und hinten raus mit zwei Kontern noch das 0:2 und 0:3 erzielt."
Fr., 19.09.2025, 19:00 Uhr Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth)
"Eine verdiente Niederlage. Wir haben es in der ersten Halbzeit völlig verpennt. Unsere Leidenschaft, unsere Intensität, was ich vorm Spiel gefordert habe, haben wir nicht auf den Platz gebracht. Und wenn wir das nicht hinbringen, haben wir nicht die Qualität, um mitzuhalten. Wir wurden bitterböse bestraft."
Roberto Hilbert (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II)
"Ich bin zunächst einmal erleichtert. Die Jungs sind mit breiter Brust hier aufgetreten und konnten sich belohnen. Man sieht eine positive Weiterentwicklung. Wir haben verdient gewonnen."
Jonas Fries rettete Eichstätt vom Punkt einen Zähler in der Nachspielzeit. – Foto: Johannes Traub
Sa., 20.09.2025, 14:00 Uhr Dominik Betz (Cheftrainer VfB Eichstätt)
"Es ist schade, dass wir im ersten Durchgang nicht klar in Führung waren. Zum Schluss ist es dann leistungsgerecht, dass wir mit einem Punkt rausgehen."
Niklas Reutelhuber (Trainer SpVgg Ansbach)
"Wir haben uns überragend in das Spiel reingebissen, umso ärgerlicher ist es dann, dass wir hier keine drei Punkte mitnehmen."
Sa., 20.09.2025, 15:30 Uhr Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II)
"Klar, die rote Karte hat uns in die Karten gespielt. Dann haben wir im Anschluss aber schon souverän das Spiel gewonnen und die Punkte verdient zuhause gelassen."
Claudiu Bozesan (Cheftrainer TSV Aubstadt)
"Wir haben eigentlich sehr gut angefangen, müssen 1:0 in Führung gehen. Dann kommt die spielentscheidende Situation in der 15. Minute. Meiner Meinung nach eine indiskutable Entscheidung. Schade und bitter dann, dass wir nach einem Konter bzw. einem individuellen Fehler das 0:1 bekommen."
Umstrittene Entscheidung: Aubstadts Keeper Vladyslav Vertey sah nach diesem Foul gegen Piet Scobel schon in der 15. Minute glatt Rot. – Foto: Sportfoto Zink / D. Marr
Sa., 20.09.2025, 14:00 Uhr Matthias Ostrzolek (Spielertrainer TSV Schwaben Augsburg)
"Wenn`s für den Gegner reicht, einmal aufs Tor zu schießen und es klingelt bei uns, dann wird`s schwer, in dieser Liga Spiele zu gewinnen. Dann reicht`s vielleicht auch nicht bei der Endqualität bei uns. So bitter es sich anfühlt. In der ersten Halbzeit kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir spielen gut Fußball, lassen die Kugel laufen, sind dominant. Aber es wird einfach nicht klappen, wenn wir so einfache Gegentore kassieren."
Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen)
"Das war eigentlich die schlechteste erste halbe Stunde der Saison. Wir haben zu keiner Zeit reingefunden. Dann ist es aber so, dass wir uns einmal mehr auf unseren Charakter verlassen konnten. Mit einer Aktion - dem Freistoß - sind wir dann zurück im Spiel. Auch in der zweiten Halbzeit war es weiß Gott kein überragendes Spiel von uns. Aber zumindest haben wir an einem Tag, an dem wir gemerkt haben, dass wir nicht viel auf die Kette bringen, sehr leidenschaftlich und kompakt verteidigt."