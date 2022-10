NZ-Pokal: Torspektakel in Stinstedt Kantersieg für WDBL II +++ United und Wehdel im Elfmeterschiessen weiter +++

Der Tabellenzweite der 1. Kreisklasse legte in der ersten Hälfte zwei Tore vor. Die SG NKH kam eine Viertelstunde vor Spielende nur noch zum Anschlusstreffer und muss in der zweiten Runde die Segel streichen.

Sergej Wasnin brachte den klassenhöheren TSV Wehdel in der 86. Minute mit 3:2 in Führung, doch Fabian von Glahn glich mit seinem zweiten Treffer des Tages tatsächlich noch aus. Vom Elfmeterpunkt hatten die Wehdeler dann die besseren Nerven.

Die Bremerhavener waren dem FC WDBL II hoffnungslos unterlegen und lagen nach zwölf Minuten schon 0:2 zurück. Die Hausherren kamen dann so richtig in Torlaune und schossen Sparta II mit 9:1 ab. Timo Wendelken trug sich dreimal in die Torschützenliste ein.