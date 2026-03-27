Nuredin Ali Khan tippt 21. Spieltag: »Größte „What-if“-Mannschaft«

Diese Qualitäten, die der Rechtsfuß auch in Formaten wie der Baller League und der Kings League unter Beweis stellte, weckten Begehrlichkeiten beim Ligarivalen VfL Vichttal. Doch der Wechsel im vergangenen Sommer steht bislang unter keinem guten Stern. In der laufenden Saison stehen für Khan – bedingt durch Sperren und Blessuren – lediglich neun Einsätze zu Buche. Der nächste Rückschlag folgte gegen Fortuna Köln II: Eine Verletzung am hinteren Kreuzband zwingt ihn zur Untätigkeit. Ob der Offensivmann in dieser Spielzeit noch einmal auf den Rasen zurückkehren kann, ist mehr als ungewiss.

Seine ersten Schritte im Seniorenbereich absolvierte Nuredin Ali Khan beim SV Eilendorf in der Mittelrhein- und Landesliga, bevor sein Weg in der vergangenen Spielzeit zu Teutonia Weiden führte. Dort entwickelte sich der heute 22-Jährige zum Leistungsträger: Beeindruckende 21 Scorerpunkte in 25 Partien untermauerten seinen Ruf als torgefährlicher Offensivgeist.

SV Bergisch Gladbach 09 - SC Fortuna Köln II Kevin Kruth und seine Jungs feierten am vergangenen Spieltag ein krasses Comeback in Hohkeppel. Nun geht es gegen die schwer zu bespielende zweite Mannschaft von Fortuna Köln. Es wird ein intensives Spiel, in dem keiner als Sieger den Platz verlässt. ⚽ mein Tipp: 2:2

FC Wegberg-Beeck - SV Eintracht Hohkeppel

Ein enttäuschender FC Wegberg-Beeck in dieser Saison, von dem man sich deutlich mehr erwartet hat, gegen eine nicht so starke Mannschaft aus Hohkeppel, wie man sie aus den vergangenen Jahren kennt. Beide Teams haben eine bittere Niederlage im Rücken. Mein Bruder Paul Daniels köpft Beeck zum Heimsieg.

⚽ mein Tipp: 2:1

SpVg Porz - TuS Blau-Weiß Königsdorf

Jonas Wendt wird sich zu Hause mit seiner Mannschaft die Punkte nicht nehmen lassen. Sie werden ekelhaft gegen den Ball arbeiten, effektiv kontern und bis auf zwei Punkte an Königsdorf heranrücken.

⚽ mein Tipp: 3:1

Sportfreunde Düren - Siegburger SV 04

Siegburg darf nach geschenkten Punkten und gespartem Sprit aus Weiden wieder zu den Sportfreunden nach Düren reisen. Dort wartet eine Mannschaft, die zuletzt von Sinan Ak ausgetanzt wurde. Siegburg wird mit dem schönsten Fußball der Liga die SF Düren an die Wand spielen.

⚽ mein Tipp: 0:4

FC Hennef 05 - VfL Vichttal

Onkel Cetin ist für seine Jungs der King

⚽ mein Tipp: kein Tipp

SSV Merten - FC Pesch

Meine Jungs, Tonton Jay, Mo Rabia und Abi Oubelkhiri, haben eine Rechnung aus dem Hinspiel zu begleichen. Der FC Pesch hatte zuletzt zwar einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf geholt, aber das wird gegen die starke Mannschaft aus Merten nicht helfen. Die Jungs schicken Pesch noch näher in Richtung Landesliga.

⚽ mein Tipp: 3:0

FC Teutonia Weiden - SSV Bornheim

Ahh, Teutonia – meine alte Liebe, die mir schon graue Haare beschert hat. Die größte „What-if“-Mannschaft. Naja, was soll’s. Sollten meine Brüder Tamer, Arjo und Shad aus Weiden wieder auf dem Platz stehen, müssen sie sich auf eine schwere Aufgabe gefasst machen. Nacken- und Kopfprobleme am nächsten Tag sind bei so vielen langen Bällen, die Bornheim spielt, auf jeden Fall zu erwarten. Hoffentlich hat Weiden die Pause gut genutzt, sonst kann es schnell nach Landesliga riechen.

⚽ mein Tipp: 2:2

SpVg Frechen 20 - 1. FC Düren

Düren leidet zuletzt unter drei Niederlagen in Folge, Frechen unter zwei. Die Partie ist schwer zu tippen, aber ich sage, dass sie unentschieden ausgeht – durch ein Traumtor von Phillip Simon und einen späten Ausgleich. Leon Ruhrig legt auf Friesdorf ab, der gefühlt alle Tore bei Frechen schießt und hier den späten Endstand markiert. Eme Kongolo wird leider einen Schritt zu spät kommen.

⚽ mein Tipp: 1:1