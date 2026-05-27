Nur wenn‘s Ergolding schafft: Kreisliga-Finale am Sonntag in Adlkofen

FuPa gibt einen Überblick über die Relegationstermine im Kreis Niederbayern West und die Anzahl der freien Plätze. FuPa berichtet von allen Relegationsspielen natürlich live und ausführlich. Sehr gerne können wie immer aktive FuPaner beim Liveticker mithelfen 💪🏻. Die Übersicht wird ständig aktualisiert und ergänzt.

Wie läuft die Relegation zu den West-Kreisligen (8. Spielklassenebene) ab?(8 Mannschaften spielen um 4 oder 5 Plätze)(sämtliche Partien werden auf neutralem Platz ausgetragen)

Kreisliga-Relegation West - Gruppe Kelheim-Landshut - 1. Runde:

(Termin: Samstag, 23. Mai)

Spiel 1: SV Münchnerau-Landshut - SG Rottenburg/Oberhatzkofen 7:6 n.E: (3:3/2:2/1:1) (LIVE)

Spiel 2: VfR Laberweinting - SV Ettenkofen 4:2 i.E. (0:0) (LIVE)



Kreisliga-Relegation West - Gruppe Dingolfing-Pfarrkirchen - 1. Runde:

(Termin: Samstag, 23. Mai)

Spiel 4: DJK TSV Ast - TSV Gangkofen 4:1 (2:0) (LIVE)

Spiel 5: SV Eintracht Oberdietfurt - DJK-TSV Dietfurt 2:4 n.V. (2:2/1:0) (LIVE)



Die vier Erstrunden-Sieger sind direkt für die Kreisliga-Saison 2026/27 qualifiziert. Für die vier Erstrunden-Verlierer besteht nur dann eine Chance auf einen weiteren freien Platz, wenn sich ein Niederbayern-Vertreter in der Landesliga-Relegation durchsetzt. Der VfR Laberweinting und der SV Münchnerau-Landshut steigen in die Kreisliga auf, der DJK-TSV Dietfurt und die DJK TSV Ast retten sich.







Kreisliga-Relegation West - Gruppe Kelheim-Landshut - 2. Runde - Verdachtspiel:

(Termin: Mittwoch, 27. Mai - 18 Uhr)

Spiel 3: SG Rottenburg/Oberhatzkofen - SV Ettenkofen 1:0 (0:0) (LIVE)



Kreisliga-Relegation West - Gruppe Dingolfing-Pfarrkirchen - 2. Runde - Verdachtspiel:

(Termin: Mittwoch, 27. Mai - 19 Uhr)

Spiel 6: TSV Gangkofen - SV Eintracht Oberdietfurt 2:0 n.V. (0:0) (LIVE)



Nur die beiden Sieger haben eine Chance auf einen freien Platz, Runde 2 wurde auf Verdacht ausgespielt. Damit steigt der SV Ettenkofen aus der Kreisliga ab!







Die ursprüngliche Devise war: Runde zwei wird nur dann angesetzt, wenn auch wirklich ein fünfter Platz frei wird. Weil am gestrigen Pfingstsamstag aber der FC Moosinning ein niederbayerisches "Finale" zur Landesliga zunichte gemacht hat, wurde am Vormittag des Pfingstsonntag eine Video-Konferenz einberufen, in der Kreisspielleiter Herbert Hasak von allen vier Teams ihre Meinung zur Ansetzung der Partien abgefragt hat. Das Meinungsbild der Vereine ergab ein 2:2-Unentschieden. Nach Rücksprache mit Bezirks-Spielleiter Richard Sedlmaier hat Hasak die Entscheidung getroffen, Relegationsrunde 2 anzusetzen, für kommenden Mittwochabend. Eine Info am Rande: Mit deutlicher Mehrheit lehnten alle vier Vereine eine mögliche 13er-Kreisliga, also einen vollständigen Verzicht auf Runde 2 ab!



Kreisspielleiter Herbert Hasak zur Begründung: "Nach Abwägung aller für mich nachzuvollziehenden Argumente überwiegt für mich, dass es für jeden Verein nur ein einziges Verdachtspiel ist, aber damit Planungssicherheit auch für Trainer und Spieler gewährleistet ist. Das vermeintliche Finale (Anm. d. Red.: gemeint ist Relegationsrunde 3) wird erst nach Abschluss der Landesliga-Relegation am kommenden Sonntag (bevorzugt) oder am Montag ausgetragen - oder eben nicht. " Nämlich dann, wenn der FC Ergolding in Runde 2 zur Landesliga ausscheiden würde. Und somit Runde 2 im Nachhinein gar nicht gespielt hätte werden brauchen, weil gar kein zusätzlicher fünfter West-Kreisligaplatz frei wird. Steigt der FC Ergolding in die Landesliga auf, wird ein fünfter Platz zu den West-Kreisligen frei. Diesen letzten Kreisliga-Platz erhält dann der Sieger von Runde 3, sprich von Spiel 7.



"Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht und mich auch gegen meine grundsätzliche Abneigung zu einem Verdachtspiel gestellt", so Hasak abschließend. "Nun drücken wir Niederbayern jedenfalls dem FC Ergolding beide Daumen, dass es mit dem Aufstieg in die Landesliga klappt und ein 5. Platz in der Kreisliga frei wird."









Kreisliga-Relegation West - 3. Runde - falls nötig:

(Termin: Sonntag, 31. Mai - Uhrzeit noch offen. Wird nur angesetzt, wenn Ergolding sich zur Landesliga durchsetzt)

Spiel 7: SG Rottenburg/Oberhatzkofen - TSV Gangkofen (in Adlkofen)



Der Sieger von Spiel 7 ist im Falle von fünf freien Plätzen gemeinsam mit den Siegern der Spiele 1 bis 4 für die Kreisliga-Saison 2026/27 qualifiziert. Ansonsten wird Runde 3 nicht ausgetragen.









Zu den Kreisklassen - Kreis West







Wer qualifiziert sich für die Kreisklassen-Saison 2026/27 im Kreis West?

Die Direktabsteiger aus den Kreisligen (4)

Die Kreisklassisten auf den Plätzen 3 bis 10 (32)

Die Verlierer der Aufstiegsrelegation zu den Kreisligen (3-4)

Die Direktaufsteiger aus den A-Klassen (7)

Die Sieger der Relegation zu den Kreisklassen (10-11)

Soll-Teilnehmerzahl 2026/27: 57 Vereine, weil die Ost-Kreisklassen mit bereits sicher 69 Teams um ein Team unterbesetzt sein werden. Sodass ingesamt 126 niederbayerische Kreisklassenteams erreicht werden. Ziel sind insgesamt neun 14er-Ligen (in Kreis Ost plus Kreis West), was dank der kreisübergreifenden Ligaeinteilung in der Saison 26/27 auch erreicht wird.



Relegations-Szenario: Die 16 Releganten spielen in vier regionalen Vierergruppen um die freien Plätze, darunter der punktbeste Tabellen-13. der vier Kreisklassen. Er komplettiert das Teilnehmerfeld, weil es auch 2025/26 nur sieben A-Klassen gibt, und um auf die Teilnehmerzahl von 16 Teams zu kommen. Weil sich die Landesliga-Abstiegssituation in diesem Jahr äußerst günstig erweisen könnte, sind diesmal womöglich deutlich mehr freie Plätze möglich, auch über die West-Kreisklassen-Relegation.

Sogar möglich: elf freie Plätze! Und zwar nur dann, wenn ein Niederbayer die Landesliga-Relegation in zwei Runden übersteht. Da es ansonsten auf zehn freie Plätze hinausläuft, bedeutet das: die Erstrunden-Sieger sind direkt durch! Und auch eine Niederlage in Runde eins bedeutet noch nicht das endgültige Aus, wenngleich der Weg in diesem Fall natürlich steinig wird.



Ligaverzicht der SpVgg Weltenburg: Einen Spieltag vor Saisonschluss hat die SpVgg ihren Rückzug aus der Kreisklasse erklärt. "Klouster" will 26/27 als SG Weltenburg/Thaldorf in der A-Klasse neu-starten, und nimmt auch den Abstiegsrelegationsplatz in der Kreisklasse Kelheim nicht wahr. Entsprechend rückt man ans Tabellenende zugunsten des ATSV Kelheim II und des SV Saal an der Donau, die nun fix relegieren. Und: das Rennen um den "Besten KK-13." ist zugunsten des TSV Vilslern bzw. der Kreisklasse Landshut entschieden.





Wie läuft die Relegation zu den West-Kreisklassen (9. Spielklassenebene) ab?

(16 Mannschaften spielen um 10 oder 11 Plätze)

(sämtliche Partien werden auf neutralem Platz ausgetragen)





Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Kelheim - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 18 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 18 Uhr)

Spiel 1: SV Saal / Donau - TSV Hofkirchen 4:0 (3:0) (LIVE)

Spiel 2: ATSV Kelheim II - SpVgg Kapfelberg 4:5 n.E. (0:0) (LIVE)



Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Landshut - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 18 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 18 Uhr)

Spiel 3: SV Ohu-Ahrain - TSV Tiefenbach 3:0 (1:0) (LIVE)

Spiel 4: SG Weihmichl/Neuhausen - SG Pfeffenhausen/Hornbach 4:1 (1:0) (LIVE)



Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Dingolfing - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 18 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 18 Uhr)

Spiel 5: TSV Mamming - FC Teisbach II 2:1 (1:0) (LIVE)

Spiel 6: DJK Altenkirchen - FSV Landau II 0:1 (0:0) (LIVE)



Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Pfarrkirchen - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 18 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 18 Uhr)

Spiel 7: DJK-SV Taubenbach - SG SSVH (Eggenfelden II/Huldsessen) 3:0 (2:0) (LIVE)

Spiel 8: SG Triftern/Anzenkirchen - TSV Vilslern 2:4 n.V. (2:2/2:2) (LIVE)



Die acht Sieger der ersten Relegationsrunde zu den West-Kreisklassen sind direkt für die Kreisklassen-Saison 2026/27 qualifiziert. Die Verlierer spielen zwei oder maximal drei weitere freie Plätze aus. Damit steigen nach Runde eins bereits Landau II, Taubenbach, Kapfelberg und Ohu-Ahrain auf. Saal, Mamming, Vilslern und die SG Weihmichl/Neuhausen sind in der Kreisklasse gerettet.







Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Kelheim - 2. Runde:

(Termin: Pfingstsonntag, 24. Mai - 16 Uhr)

Spiel 9: TSV Hofkirchen - ATSV Kelheim II 1:2 (0:1) (LIVE)



Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Landshut - 2. Runde:

(Termin: Pfingstsonntag, 24. Mai - 16 Uhr)

Spiel 10: TSV Tiefenbach - SG Pfeffenhausen/Hornbach 6:7 n.E. (2:2/1:1/0:0) (LIVE)



Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Dingolfing - 2. Runde:

(Termin: Pfingstsonntag, 24. Mai - 16 Uhr)

Spiel 11: FC Teisbach II - DJK Altenkirchen 3:0 (2:0) (LIVE)



Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Pfarrkirchen - 2. Runde:

(Termin: Pfingstsonntag, 24. Mai - 16 Uhr)

Spiel 12: SG SSVH (Eggenfelden II/Huldsessen) - SG Triftern/Anzenkirchen 4:0 (1:0) (LIVE)



Nur die vier Zweitrunden-Sieger bleiben weiter im Rennen um ein Kreisklassen-Ticket. Die vier Zweitrunden-Verlierer sind ausgeschieden und spielen in der A-Klasse. Entsprechend steigt die SG Triftern/Anzenkirchen, die DJK Altenkirchen, der FC Tiefenbach und der TSV Hofkirchen aus der Kreisklasse ab!







Kreisklassen-Relegation West - 3. Runde:

(Termin: Donnerstag, 28. Mai)

Spiel 13: ATSV Kelheim II - SG Pfeffenhausen/Hornbach (19 Uhr beim SC Kirchdorf)

Spiel 14: FC Teisbach II - SG SSVH (Eggenfelden II/Huldsessen) (18 Uhr beim SC Aufhausen)



Die beiden Drittrunden-Sieger qualifizieren sich neben den Siegern der Spiele 1 bis 8 in jedem Fall ebenfalls für die Kreisklasse. Falls elf Plätze via West-Kreisklassen-Relegation frei werden, nämlich dann, wenn sich der FC Ergolding in der Landesliga-Relegation (in zwei Runden) durchsetzen sollte, spielen die beiden Drittrundenverlierer einen letzten freien Platz aus, ansonsten wird Runde 4 nicht ausgetragen.







Kreisklassen-Relegation West - 4. Runde - falls nötig:

(Termin: geplant für Sonntag, 31. Mai - abhängig von der Landesliga-Relegation ggf. erst später)

Spiel 15: Verlierer Spiel 13 - Verlierer Spiel 14



Bei elf freien Plätzen qualifiziert sich zusätzlich der Sieger von Spiel 15 für die Kreisklassen-Saison 2026/27. Werden zehn Plätze frei, wird Runde 4 nicht angesetzt.