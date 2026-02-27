Nur knapp ein Jahr im Amt: Wackers Kaderplaner tritt zurück

Nächste personelle Veränderung beim SV Wacker Burghausen: Der Verein gibt bekannt, dass Scout und Kaderplaner Niklas Hörber mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zurücktritt. Der SVW respektiert diesen Schritt und bedankt sich ausdrücklich für die engagierte und professionelle Arbeit, die der 34-Jährige in seiner Funktion geleistet hat. Erst Anfang April 2025 wurde der Ex-Profi als neuer Kaderplaner vorgestellt, nach knapp einem Jahr ist nun schon wieder weg.
Geschäftsführer Andreas Huber lässt wissen: "Während seiner Tätigkeit hat er maßgeblich an der sportlichen Entwicklung des Kaders mitgewirkt und wichtige Impulse in der Kaderplanung gesetzt. Wir wünschen Niklas für seine private und berufliche Zukunft alles Gute und bedanken uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit."
Niklas Hörber verabschiedet sich mit folgenden Worten: "Ich danke allen Verantwortlichen des SV Wacker für die konstruktive und ereignisreiche Zusammenarbeit in den vergangenen zwölf Monaten. Dem Verein wünsche ich auf dem eingeschlagenen Weg viel Erfolg und die notwendige Geschlossenheit, um das große Ziel zu erreichen, bis spätestens 2030 wieder in den Profifußball zurückzukehren. Dem SV Wacker werde ich mich auch künftig freundschaftlich verbunden fühlen."
Am morgigen Samstag, den 28. Februar 2026 gastiert die U19 des SV Wacker Burghausen im Rahmen des vierten Spieltags der DFB-Nachwuchsliga (Liga B – Gruppe C) beim FC Ingolstadt 04. Spielbeginn auf dem Kunstrasenplatz im AUDI Sportpark (Platz 5, Am Sportpark 1, 85053 Ingolstadt) ist um 13 Uhr. Es ist das erste Auswärtsspiel der Mannschaft von Cheftrainer Wolfgang Sonnenhauser in der neuen Spielklasse, nachdem die Partie beim FC Erzgebirge Aue aufgrund der Witterungsverhältnisse zuletzt noch abgesagt werden musste und erst am Samstag, den 21. März 2026 um 15 Uhr nachgeholt werden kann.
Mit den Jungschanzern erwartet die Salzachstädter eine Mannschaft, die ihre beiden bisherigen Liga-Partien gegen die SpVgg Unterhaching (2:1) und die Stuttgarter Kickers (2:0) für sich entscheiden konnte und mit sechs Punkten bei 4:1 Toren den dritten Platz der Gruppe C belegt. Burghausen musste zum Auftakt eine denkbar knappe 1:2-Heimniederlage gegen die U19 des FC Carl Zeiss Jena hinnehmen, ehe sich das Team um Kapitän Yannik Kaltofen am vergangenen Wochenende mit einem 2:2-Unentschieden gegen die Kickers Offenbach den ersten Punkt in der DFB-Nachwuchsliga sicherte.