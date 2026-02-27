Nur knapp ein Jahr im Amt: Wackers Kaderplaner tritt zurück Niklas Hörber gibt mit sofortiger Wirkung seinen Posten wieder ab, den er erst im April 2025 angetreten hatte von PM/mwi · Heute, 15:45 Uhr · 0 Leser

Niklas Hörber ist nicht mehr Kaderplaner beim SV Wacker Burghausen. – Foto: Verein

Nächste personelle Veränderung beim SV Wacker Burghausen: Der Verein gibt bekannt, dass Scout und Kaderplaner Niklas Hörber mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zurücktritt. Der SVW respektiert diesen Schritt und bedankt sich ausdrücklich für die engagierte und professionelle Arbeit, die der 34-Jährige in seiner Funktion geleistet hat. Erst Anfang April 2025 wurde der Ex-Profi als neuer Kaderplaner vorgestellt, nach knapp einem Jahr ist nun schon wieder weg.

Geschäftsführer Andreas Huber lässt wissen: "Während seiner Tätigkeit hat er maßgeblich an der sportlichen Entwicklung des Kaders mitgewirkt und wichtige Impulse in der Kaderplanung gesetzt. Wir wünschen Niklas für seine private und berufliche Zukunft alles Gute und bedanken uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit." Niklas Hörber verabschiedet sich mit folgenden Worten: "Ich danke allen Verantwortlichen des SV Wacker für die konstruktive und ereignisreiche Zusammenarbeit in den vergangenen zwölf Monaten. Dem Verein wünsche ich auf dem eingeschlagenen Weg viel Erfolg und die notwendige Geschlossenheit, um das große Ziel zu erreichen, bis spätestens 2030 wieder in den Profifußball zurückzukehren. Dem SV Wacker werde ich mich auch künftig freundschaftlich verbunden fühlen."

