Nur ein Wermutstropfen: VfB veredelt starke Regionalliga-Hinserie

Der VfB Eichstätt bleibt die Überraschungsmannschaft der Regionalliga Bayern. Gegen den FC Augsburg II gelingt der nächste Coup.

Zum Regionalliga-Jahresabschluss musste Eichstätt nach zweiwöchiger Spielpause zum FC Augsburg II und hatte zunächst Probleme. In der 12. Minute wurde der VfB prompt bestraft, als Aiman Dardari die Fuggerstätter zur Führung schoss. Kurze Zeit später klingelte es beinahe erneut, doch Aris Malaj verpasste das 2:0.

Der amtierende Meister der Bayernliga Nord stockte aber nicht auf. Noch vor der Pause stellten Kevin Mutove (35.) nach einem Konter und Lucas Schraufstetter (45+4.) mit ihren Toren den Spielstand auf den Kopf. Nach der Pause durchbrach Ferat Nitaj das zwischenzeitliche Abtasten, als er mit dem 3:1 die Entscheidung besorgte .

Wermutstropfen aus VfB-Sicht: Bryan Alexander Beusch musste vor der Pause verletzungsbedingt mit dem Sanka abtransportiert werden. „Nach ersten Erkenntnissen hat er sich den Ellenbogen ausgekugelt“, heißt es in der Pressemitteilung des VfB Eichstätt. Der Sommerneuzugang kam bislang in 17 von 18 Regionalliga-Spielen für Eichstätt zum Einsatz.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von VfB Eichstätt 1.Mannschaft (@vfbeichstaett_1920)

Für Eichstätt ist der Sieg gegen Augsburg – nach zwei Spielabsagen am Stück – der zweite in Serie und einer, der das Team von Dominik Betz erneut in ungewohnte Sphären hievt. Zur Winterpause rangiert der Aufsteiger auf Rang fünf. Das wäre die zweitbeste Platzierung der Vereinsgeschichte. Nur die Saison 2018/19 beendete der VfB besser in der Tabelle, als Eichstätt sich als Regionalliga-Zweiter für den DFB-Pokal qualifizierte. Damals bereits an der Seitenlinie: Dominik Betz, noch als Co-Trainer von Markus Mattes.

FC Augsburg II – VfB Eichstätt 1:3

FC Augsburg II: Tobias Jäger, David Deger, David Lichtensteiger, Maximilian Bauer, Mahmut Kücüksahin (71. Fynn Heinze), Simon Mühlbauer, Florian Hangl, Kristijan Taseski (61. Kerim Yaman), Aiman Dardari, Mauro Hämmerle (71. Jonas Ruf), Aris Malaj (61. Dominik Lindermeir) - Trainer: Markus Feulner

VfB Eichstätt: Nikolai Sauernheimer, Florian Lamprecht, Bastian Bösl, Elias Herger, Daniel Spies, Jonas Fries, Ferat Nitaj (77. Johannes Mayer), Pascal Schittler (90. Andac Ginyol), Lucas Schraufstetter, Kevin Mutove (90. Senih Fazlji), Bryan Alexander Beusch (45. Dominik Wolfsteiner) - Trainer: Dominik Betz

Schiedsrichter: Angelika Söder (Ochenbruck) - Zuschauer: 260

Tore: 1:0 Aiman Dardari (12.), 1:1 Kevin Mutove (35.), 1:2 Lucas Schraufstetter (45.+4), 1:3 Ferat Nitaj (74.)

Gelb-Rot: Aiman Dardari (90./FC Augsburg II/)