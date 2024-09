Nur ein Underdog setzt sich durch: Die Achtelfinalisten im Landespokal

Die Oberligisten VfB Germania Halberstadt (3:1 in Elster), FC Einheit Wernigerode (5:1 in Arnstedt), SG Union Sandersdorf (3:2 in Köthen) und VfL Halle 96 (6:1 in Baalberge) hielten sich alle schadlos. Am Rande einer Überraschung standen jeweils der Burger BC und der SSV Havelwinkel Warnau: Doch der Landesklasse-Vertreter aus Burg (4:5 gegen FSV Bennstedt) und der Landesligist aus der Altmark (5:6 gegen die SG Rot-Weiß Thalheim) mussten sich jeweils im Elfmeterschießen geschlagen geben.In den ligainternen Duellen setzte sich der 1. FC Lok Stendal beim SSV 80 Gardelegen durch (4:2), der FSV Grün-Weiß Ilsenburg gegen den Blankenburger FV (3:1) und der MSC Preussen gegen den MSV Börde (2:1).

Insgesamt landen damit vier Oberligisten, sechs Verbandsligisten und fünf Landesligisten am Mittwoch bei der Achtelfinal-Ziehung im Lostopf. Dazu kommt das Los mit der Aufschrift "Sieger SV Germania Roßlau/Hallescher FC". Der Regionalligist von der Saale hatte am Freitag in Sangerhausen sein Zweitrunden-Duell beim Landesligisten SV Eintracht Lüttchendorf (3:1) nachgeholt und gastiert zu einem späteren Zeitpunkt beim Landesligisten in Roßlau.